Nanoleaf introduceert een aantal nieuwe lampen. Een van de twee lampen is een soort touw van licht die je in alle gewenste vormen kan ophangen. Ook zijn er nieuwe tuinlampen.

Nanoleaf blijft zijn assortiment slimme verlichting uitbreiden. Onlangs bracht het merk nog multifunctionele bureaulampen uit, en inmiddels zijn er opnieuw twee nieuwe producten aangekondigd. Zo komt er een buigbare lichtstrip die in vrijwel elke gewenste vorm te modelleren is en ondersteuning biedt voor een breed palet aan kleuren. Daarnaast introduceert Nanoleaf een set tuinlampen die werken op zonne-energie, waarmee het merk ook inspeelt op gebruik buitenshuis.

Nanoleaf Multicolor Rope Light maakt je ruimte uniek

Een van de nieuwste toevoegingen aan het assortiment van Nanoleaf is de Multicolor Rope Light. In tegenstelling tot de bekende panelen of light strips is deze flexibele lichtslang volledig buigbaar, waardoor je hem in allerlei vormen kunt modelleren of om objecten heen kunt wikkelen. Het geeft je de vrijheid om op een creatieve manier sfeer toe te voegen aan je interieur. Het is een soort lichtgevend touw.

De Rope Light maakt gebruik van RGBW-leds die meer dan zestien miljoen kleuren ondersteunen, inclusief verschillende wittinten. Dankzij de siliconen afwerking rondom de leds ontstaat er een zacht, diffuus lichteffect dat doet denken aan klassieke neonverlichting. Net als bij andere producten van Nanoleaf zijn er verschillende dynamische scènes en lichteffecten beschikbaar.

De verlichting is te bedienen via de Nanoleaf-app, waar je onder andere kleuren, scènes en automatiseringen kunt instellen. Dankzij ondersteuning voor Matter werkt de Rope Light ook met Apple HomeKit, waardoor bediening via de Woning-app mogelijk is. Voor geavanceerdere functies blijft de Nanoleaf-app de beste optie.

De Multicolor Rope Light is per direct te bestellen via de website van Nanoleaf en kost €89,99 voor een lengte van vijf meter. Met deze touwverlichting komt Nanoleaf opnieuw met een product dat niet alleen functioneel is, maar ook ruimte laat voor persoonlijke expressie.

Solar Garden Lights geeft je tuin kleur

Met de introductie van de nieuwe Solar Lights betreedt Nanoleaf opnieuw een nieuw segment binnen de markt. Deze tuinlampen werken volledig op zonne-energie via het meegeleverde zonnepaneel dat eenvoudig in de grond te plaatsen is.

Elke armatuur bevat 8 slimme RGB-ledlampen die samen 11 verschillende multicolor scènes kunnen weergeven. Naast de kleurrijke lichtinstellingen bieden ze ook standaard witte en warme tinten. Bij gebrek aan zonlicht kunnen de lampen bovendien opgeladen worden via een usb-c-kabel. Dankzij de IP65-certificering zijn ze goed bestand tegen weersinvloeden en dus perfect voor buitengebruik.

De ingebouwde timer zorgt ervoor dat de lampen automatisch uitschakelen na 4 tot 8 uur, afhankelijk van de ingestelde voorkeur. Daarnaast schakelen ze automatisch in of uit op basis van lichtomstandigheden, dankzij een slimme sensor.

Een klein minpunt is dat deze lampen niet compatibel zijn met Apple HomeKit. Besturen doe je via de meegeleverde afstandsbediening of de speciale Nanoleaf-app. De Solar Lights zijn beschikbaar in sets van 2, 6 of 12 stuks en kunnen nu als pre-order worden besteld via de Nanoleaf-website voor een prijs vanaf €54,-. De verzending start eind juni 2025.