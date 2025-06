Hue Play Smart Wall Washer gelekt: nieuwe Hue-lamp voor tv in aantocht

Een nieuw telg is gelekt in de Philips Hue-familie. Op Amazon in het Verenigd Koninkrijk staat nu de Philips Hue Play Wall Washer online; een opvolger voor de Play Lightbar die je televisie-ervaring tot een nieuw niveau tilt.

In de Britse Amazon-webshop is onlangs een nieuw product uit de Philips Hue-serie verschenen: de Philips Hue Play Wall Washer. Opvallend is dat deze slimme lamp nog niet officieel is aangekondigd door Signify. De Wall Washer lijkt een nieuw alternatief te worden voor de bekende Hue Play Lightbar en richt zich net als zijn voorganger op sfeervolle accentverlichting in huis.

Nieuwe generatie slimme sfeerverlichting

De Hue Play Smart Wall Washer is een slimme lamp die speciaal ontworpen is voor sfeerverlichting langs muren. Dankzij het diagonale lichteffect dat naar boven wordt geprojecteerd, ontstaat een warme gloed die perfect is voor achter banken, in hoeken of naast meubels.

Een belangrijke verbetering ten opzichte van de originele Lightbar is de lichtsterkte: met 1.035 lumen is de nieuwe lamp ruim twee keer zo fel. Dit maakt hem ook geschikt als functionele verlichting, bijvoorbeeld tijdens een filmavond of feestje.

ColorCast-technologie en premium design

Net als de vorig jaar uitgebrachte Philips Hue Twilight gebruikt deze lamp de zogeheten ColorCast-technologie, waarmee licht gelijkmatig langs de muur wordt verspreid. Dit zorgt voor een zachtere overgang tussen kleuren en voorkomt scherpe lichtvlekken.

Ook op het gebied van design zijn er flinke stappen gezet. De behuizing is niet langer van plastic, maar van hoogwaardig aluminium met een matte afwerking. Hierdoor heb je geen last meer van reflecties, iets wat vooral prettig is als je de lamp dicht bij een televisie gebruikt. De lamp is beschikbaar in zwart en wit.

Werkt met Hue Sync en tv-integratie

De nieuwe Wall Washer werkt zoals je mag verwachten met Hue Sync, waardoor je het licht perfect kunt laten meebewegen met wat je kijkt of speelt op je tv. Je hebt hiervoor een Hue Bridge nodig en afhankelijk van je setup werkt het met de Hue Sync Box of de Hue Sync TV-app, bijvoorbeeld op nieuwere Samsung- of LG-tv’s.

Deze lamp is in tegenstelling tot de Play Lightbar en de Play Lightstrip niet geschikt om achter de tv te plakken, maar deze zijn eerder geschikt om rondom je tv richting een muur geplaatst te worden. Op die manier krijg je toch een sfeervolle gloed tegen de muur.

Hoewel Signify deze lampen nog niet in de Philips Hue-reeks heeft aangekondigd, zijn ze al wel verschenen bij Amazon in het Verenigd Koninkrijk, met een verpakking met 1 lamp (£199,99) of met twee lampen (£349,99). Op die pagina’s staat dat ze tussen juli en september 2025 op zijn vroegst pas verzonden worden. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat deze lampen binnen afzienbare tijd aangekondigd worden.