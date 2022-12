Apple heeft in 2022 niet alleen maar nieuwe producten uitgebracht, maar is ook gestopt met de verkoop van een aantal producten. Van een aantal is zelfs nog helemaal geen opvolger verschenen!

Met deze producten is Apple gestopt in 2022

Op iCulture is er regelmatig aandacht voor de nieuwste Apple-producten. Maar om ruimte te maken voor de nieuwste toestellen, moet er soms ook plaats gemaakt worden. Apple is daarom ook in 2022 met een flink aantal producten gestopt. Met name de oudere devices die al jaren geen update meer gekregen hebben, moesten het dit jaar ontgelden. We laten je zien van welke producten Apple in 2022 afscheid genomen heeft. Het gaat hierbij om producten die Apple dus niet meer zelf verkoopt en langzaam uit het complete assortiment verdwijnen, niet om apparaten waar nog geen opvolger van is.

#1 iPod touch (en daarmee het iPod-merk)

“The music lives on”. Dat was de titel van het persbericht waarmee Apple het einde van de iPod touch en daarmee het iPod-merk als geheel inluidde. Op 10 mei stopte Apple met de iPod touch en was deze alleen nog verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Lang heeft dat niet geduurd, want een aantal dagen later was de voorraad er alweer doorheen. De iPod Touch 7e generatie was daarmee de allerlaatste iPod ooit. Dit model werd in mei 2019 aangekondigd en kreeg slechts een verbeterde chip en een versie met extra opslagcapaciteit. Spectaculair was de update niet, maar heeft toch drie jaar lang bestaan. Of we het merk ooit nog terug gaan zien, wijst de toekomst uit.

Bekijk ook Apple stopt officieel met iPod: einde van een tijdperk Apple heeft officieel bekendgemaakt dat de iPod touch gaat verdwijnen. Na twintig jaar komt er een einde aan de iPod als legendarische muziekspeler. Er verschenen meerdere modellen, van classic tot nano en mini.

#2 Grotere 27-inch iMac

Apple verving in 2021 de 21,5-inch iMac in de nieuwere, snellere en mooiere 24-inch iMac met M1-chip. Maar de 27-inch versie met het oudere design en Intel-chip bleef in het assortiment. Tot maart dit voorjaar, want toen trok Apple echt de stekker uit dit model. Door de introductie van de Mac Studio en het Studio Display, vond Apple het blijkbaar niet meer noodzakelijk om de 27-inch iMac erbij te houden. Terwijl er van een directe opvolger eigenlijk nog geen sprake is. Er gaan al langer geruchten over een nieuwe grotere iMac en mogelijk ziet die in 2023 alsnog het levenslicht.

Bekijk ook Apple stopt met 27-inch iMac met Intel-chip, voorlopig geen opvolger Apple is gestopt met de verkoop van de 27-inch iMac met Intel-chip, nog voordat er een opvolger klaar staat. Er komt voorlopig geen opvolger, zo gaan de geruchten.

#3 iPhone Lightning-dock

Een accessoire dat het lang volgehouden heeft, is Apple’s Lightning-dock voor iPhone. Apple had al sinds het begin van de iPhone zelf docks uitgebracht, waar je de iPhone in kan zetten om op te laden. In 2015, drie jaar na de komst van de Lightning-poort, werd ook de Lightning-dock in het leven geroepen. In de jaren daarna kwam er naast een witte plastic variant ook nog eentje van aluminium in meerdere kleuren, waaronder zilver en spacegrijs. Wij zijn nog altijd fan van dit dock en zelfs anno 2022 ziet er hij strak uit. Bij ons op het bureau wordt hij in ieder geval nog regelmatig gebruikt. Maar voor Apple was het genoeg geweest, want in februari van dit jaar verdwenen de productpagina’s van diverse regionale Apple Store-sites en ook bij andere winkels is hij nergens meer te vinden.

Bekijk ook Apple stopt met iPhone Lightning Dock Apple gaat stoppen met de iPhone Lightning Dock, de simpele aluminium houder voor je iPhone. Komt er binnenkort ook een einde aan de Lightning-poort?

#4 Beats Pill+

De Beats Pill is de enige draagbare speaker uit het assortiment van Beats, dat sinds jaren bij Apple hoort. In januari van dit jaar werd de Beats Pill+ uit de Apple Store verwijderd, zonder dat er een opvolger was. Dat Apple ermee zou stoppen, was ook niet zo gek. De speaker kreeg nooit ondersteuning voor AirPlay. Een opvolger had wel op z’n plaats geweest, maar dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. Wel dook er afgelopen augustus nog een custom made-versie op op het Twitter-account van Beats, maar daar hebben we verder nooit meer iets van vernomen. De speaker is in ieder geval bij Apple sinds begin dit jaar niet meer te koop.

#5 Apple Watch Series 3 (en de Nike+ en Edition)

We zouden bijna zeggen: eindelijk! Eindelijk stopte Apple afgelopen september met de verkoop van de Apple Watch Series 3. Hoewel er lang en breed opvolgers beschikbaar zijn, hield Apple dit model met het oudere ontwerp nog altijd in het assortiment als goedkoper alternatief. Maar wat ons betreft was dat goedkopere alternatief al jaren, namelijk in de vorm van de Apple Watch SE. Apple bleef de Apple Watch Series 3 zelfs nog verkopen toen bekend werd dat het horloge de update naar watchOS 9 niet zou krijgen. Toen de nieuwe Apple Watch SE 2022 (tweede generatie) aangekondigd werd, vond ook Apple het welletjes. Wat ons betreft een jaar te laat, want al in 2021 vonden we de Apple Watch Series 3 een slechte koop.

Bekijk ook Opinie: Waarom de Apple Watch Series 3 in 2021 een slechte koop is Anno 2021 verkoopt Apple nog steeds de Apple Watch Series 3, maar ik ben van mening dat dat een slechte koop is. Hier zijn meerdere redenen voor, waaronder het tergende updateproces.

De speciale Apple Watch Nike+ is sinds afgelopen september ook niet meer beschikbaar. Apple bracht ieder jaar van de nieuwste Apple Watch ook Nike-versies uit, met daarop exclusieve Nike-wijzerplaten, een Nike-bandje (die je ook los kon kopen) en Nike gegraveerd op de achterkant. Sinds watchOS 9 vind je alle Nike-wijzerplaten op alle Apple Watch-modellen en de Nike-bandjse kun je dankzij Apple Watch Studio ook met de gewone modellen bij aanschaf combineren. Ze dragen kon altijd al met elk model, maar wilde je bij aanschaf van een nieuwe Apple Watch een bepaald Nike-bandje, dan moest je daar ook de Apple Watch Nike voor kiezen. Dat hoeft nu dus niet meer.

Tegelijkertijd trok Apple ook de stekker uit de Apple Watch Edition, hoewel die uitvoering in Nederland en België al jaren niet meer verkrijgbaar was. De Apple Watch Edition was de luxere uitvoering van Apple Watch-modellen van de afgelopen jaren. De eerste generatie verscheen in echt goud, terwijl latere edities in keramiek en titanium uitgebracht werden. Maar door de komst van de Apple Watch Ultra in titanium, was de noodzaak voor een speciale Apple Watch Edition in titanium veel minder groot.

#6 Apple TV HD

De Apple TV HD heeft een lang leven gehad. Oorspronkelijk werd dit model in 2015 uitgebracht als de vierde generatie Apple TV en het was de allereerste die draait op tvOS en een eigen App Store had. In 2017 werd deze opgevolgd door de Apple TV 4K, maar in de jaren daarna bleef de Apple TV HD in het assortiment. Hij werd zelfs vernieuwd, althans de meegeleverde afstandsbediening. Apple stopte telkens de nieuwste afstandsbediening bij de Apple TV HD, zelfs de tweede generatie Siri Remote uit 2021. De Apple TV HD zelf bleef ongewijzigd, met dezelfde A8-chip als toen hij in 2015 verscheen. Met de komst van de Apple TV 4K 2022, die goedkoper geworden is en in twee uitvoeringen komt, was het gedaan met dit zwarte kastje van HD-kwaliteit. Wij zullen hem niet missen.

#7 Deze zijn ook gestopt (maar kregen wel een opvolger)

Naast de productlijnen- en accessoires die Apple niet meer verkoopt, is er ook een reeks toestellen die Apple simpelweg uit het assortiment gehaald heeft omdat de opvolger er al was. Het gaat om deze modellen, waarvan bij Apple nog wel een nieuwere versie te koop is:

Veel van deze verdwenen producten zijn nog wel bij externe winkels te koop en kunnen het overwegen waard zijn als je een goede deal wil scoren. De eerste AirPods Pro met MagSafe-case kan al voor €204,95 voor jou zijn en de Apple Watch Series 7 41mm is nog beschikbaar voor rond de €420,-. En als je nog een goede deal wil scoren op één van de verdwenen iPhones of iPads uit dit lijstje, check je onze prijsvergelijker.

64GB iPhone 11 zwart 64GB iPhone SE 2020 zwart 64GB iPhone 12 mini zwart 128GB iPhone 13 Pro grafiet 128GB iPhone 13 Pro Max grafiet

128GB iPad Pro 2021 11-inch 128GB iPad Pro 2021 12,9-inch 64GB iPad Air 2020

Lees ook ons overzicht van alle nieuwe Apple-producten van 2022.