Kan een mechanisch toetsenbord ook minimalistisch en stil zijn? De Logitech MX Mechanical probeert mensen die van grote knoppen houden, over de streep te trekken. Wij hebben de Logitech MX Mechanical alvast vóór de release getest en vertellen over onze ervaringen.

Fans van mechanische toetsenborden hebben met de komst van de Logitech MX Mechanical nu nog meer keuze. Dergelijke toetsenborden hebben een duidelijke toetsaanslag en dito geluid, zodat je zeker weet dat je de toets goed hebt ingedrukt. Ze zijn vooral populair onder gamers en Windows-gebruikers, maar ik kan me voorstellen dat er onder Mac-gebruikers ook mensen zijn die wel eens wat anders willen. Wij hebben dit gloednieuwe toetsenbord getest, in combinatie met de eveneens nieuwe MX Master 3S-muis. Hij is er in twee uitvoeringen: compact met 84 toetsen voor 159 euro en full-size met nummerblok en 110 toetsen voor 179 euro. Daarnaast zijn er nog drie varianten voor de switches: tactiel stil (getest), lineair of klikkend. Uiteraard kun je naast de internationale QWERTY-versie voor Nederland ook kiezen voor de Franse AZERTY voor België. Hij ligt vanaf 1 juni in de winkel. Sommige winkels hebben ‘m al, maar zullen ook pas vanaf 1 juni uitleveren.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). We hebben de full-size QWERTY in de variant ‘tactile quiet’ getest. Het toetsenbord is als preview beschikbaar gesteld voor deze test.



Logitech MX Mechanical in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het toetsenbord:

Mechanisch toetsenbord van Logitech

Verkrijgbaar in 2 formaten en 3 varianten, meerdere layouts

Afmetingen full-size: 433.9 x 131.7 mm

Gewicht full-size: 828 gram

Verkrijgbaar vanaf 1 juni 2022

Verkrijgbaar vanaf €159,- bij de gebruikelijke winkels

Mechanische toetsenborden: iets van deze tijd?

Ik ben dan wel geen gamer, maar ooit heb ik op een mechanische schrijfmachine leren typen, met toetsen die je diep moest indrukken en waarbij de letters met een klap tegen het lint aan werden geslagen. Veel nostalgische gevoelens heb ik niet. Zeker onder Mac- en laptopgebruikers zijn toetsenborden met een kortere toetsaanslag (‘travel’) de norm en ik gebruik dan ook het liefst Apple’s eigen Magic Keyboard of een ander vlak uitgevoerd toetsenbord, zoals de vlakke modellen van Logitech. Als je snel en veel typt wil je je vingers zoveel mogelijk in een plat vlak bewegen en heb je geen zin om elke toets een centimeter in te drukken. Ik was dan ook benieuwd of dit nieuwe toetsenbord van Logitech me wel zou bevallen.

Design en uiterlijk MX Mechanical

Logitech MX Mechanical is vooral gericht op softwareontwikkelaars die in hun vrije tijd graag gamen (of dat vroeger veel deden). Deze doelgroep gebruikt graag een mechanisch toetsenbord, maar de schreeuwerige gaming toetsenborden in regenboogkleuren en met kleurverloop passen daar niet zo goed bij. Als je zo’n toetsenbord op kantoor gebruikt heb je liever een simpel design. Wat dat betreft is de MX Mechanical erg geslaagd: op een serieus kantoorbureau ziet het toetsenbord er prima uit, zonder de indruk te wekken dat je de antieke ‘rambalk’ van thuis hebt meegenomen.

Dit toetsenbord ziet er modern en vertrouwd uit en dat komt omdat de inspiratie is gehaald bij de MX Keys en de MX Keys Mini, die we eerder gereviewd hebben. Wat ontbreekt zijn de ‘deukjes’ voor je vingers. Hij is plat genoeg om in een tas mee te nemen: het grote model meet 433,9 x 131,7mm en weegt 828 gram.

Wat opvalt aan dit toetsenbord is dat de knoppen wat lijken te zweven. Ook hebben ze een laag profiel ten opzichte van gebruikelijke mechanische toetsenborden. Daardoor hoef je je handen minder op te tillen, maar het betekent ook dat je favoriete polssteun niet te gebruiken is. Je kunt optioneel een plattere polssteun erbij kopen, die wel goed past. De toetsen zijn uitgevoerd in twee tinten grijs: sober, maar dat geeft het wel een professionele uitstraling. Met twee voetjes onderop kun je het toetsenbord iets gekanteld neerzetten.

Dat de toetsen zweven riep bij mij de vraag op of er niet enorm veel stof onder komt. Logitech gaf aan dat dit enorm meevalt, omdat er een metalen plaat over de hele breedte aanwezig is. Haal je een van de knoppen los, dan is inderdaad te zien dat stof niet onderin het toetsenbord kan komen en dat elke knop is voorzien van een plastic omhulsel, met daarop de switch in de kleuren bruin, blauw of rood (afhankelijk van de gekozen variant). Het is niet mogelijk om de switches te vervangen: als je de bruine ‘stille’ variant kiest zit je daar voor de rest van de levensduur aan vast.

Je krijgt bij dit toetsenbord een Bolt-ontvanger (usb-a) van een nieuwe generatie, die niet compatibel is meer eerdere Bolt-ontvangers. Volgens de fabrikant heeft dit te maken met het feit dat de nieuwste technologie is toegepast. Ik heb de Bolt-ontvanger niet gebruikt en het toetsenbord gewoon gekoppeld via Bluetooth. Welke verbindingsmethode je ook gebruikt, je hebt altijd 3 profielen tot je beschikking. Oftewel: je kunt tot drie apparaten koppelen aan het toetsenbord en met een druk op de knop wisselen. Dit is iets wat Logitech goed in de vingers heeft en dat ook in onze test goed werkte.

Het toetsenbord heeft een witte backlight – gelukkig niet de regenboogkleuren die je soms bij gaming toetsenborden ziet, al kun je wel wat leuke lichteffecten kiezen zoals een golf- of ademhalingseffect. Kom je met je handen in de buurt, dan gaat de verlichting automatisch aan. In een helder verlichte kamer zal de backlight uitgeschakeld blijven. Op die manier kan het toetsenbord energie besparen. Je moet om de 15 dagen opladen via de usb-c-aansluiting (kabel meegeleverd). Zonder backlight gaat het toetsenbord maar liefst 10 maanden mee.

Logitech MX Mechanical in gebruik

Is het een toetsenbord dat je zonder geluidsoverlast op kantoor kunt gebruiken? Wat ons betreft niet. Dit toetsenbord is aanmerkelijk luider dan Apple’s Magic Keyboard en het Logitech MX Keys-toetsenbordje dat ik tot nu toe gebruikte, zelfs in de geteste variant ‘tactile quiet’. Ik ben dan ook na een tijdje weer gestopt en gebruik ‘m alleen nog als ik alleen ben.

Hieronder hoor je achtereenvolgens: 0:00 Logitech MX Mechanical – 0:15 Apple Magic Keyboard – 0:24 Logitech MX Keys for Mac – 0:32 opnieuw Logitech MX Mechanical. Audiobestand niet af te spelen? Klik dan hier!

Logitech MX Mechanical opname

Het geluid is duidelijk luider. Je kunt de MX Keys Mechanical met drie verschillende switches krijgen: tactiel, lineair of klikkend. Voor de kenners: alle drie zijn geleverd door Kailh (Choc V2) en ze hebben allemaal een 3,2mm diepe toetsaanslag en vereisen rond de 55g aan kracht om in te drukken. Ik kon slechts één variant testen, maar las bij andere reviewers dat de bruine ‘stille’ variant niet merkbaar stiller is dan de blauwe. Bij de blauwe is de klik iets hoger van toon, dus als je je collega’s minder wil storen is de bruine variant toch iets minder irritant – al hoor je nog steeds wel het voortdurende tikken op de toetsen. Zit je in een omgeving waar iedereen met koptelefoons op werkt, dan kan het prima te doen zijn maar anders krijg je de geluidservaring van een typekamer.

Omdat de toetsenborden zowel voor macOS als voor Windows geschikt zijn, valt op dat de toetsen linksonder een dubbele opdruk hebben, met bijvoorbeeld een startknop voor Windows-gebruikers. In het dagelijks gebruik stoort dit niet.

Met de software haal je nog meer uit dit toetsenbord en dat zit bij Logitech meestal wel goed. Met Logi Flow kun je makkelijk tussen apparaten wisselen (dit kan overigens ook met een fysieke knop). Je kunt dan ook de MX Master-muis ermee koppelen, zodat je al je randapparaten in één keer kunt meenemen naar een ander device. Handig! Logi Flow werkt alleen als je de Logi Options+ software geïnstalleerd hebt. Met deze software en de Logi Options-app kun je bijvoorbeeld toetsen herprogrammeren. Dit werkte erg makkelijk: je klikt op de afbeelding en kiest dan een van de tientallen opties. Je kunt ook een shortcut aan een toets koppelen of zorgen dat er een specifieke map wordt geopend of een screenshot wordt gemaakt. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar niet alles is mogelijk.

Conclusie Logitech MX Mechanical review

Het MX Mechanical-toetsenbord zijn prettig in gebruik, als je houdt van een wat diepere toetsaanslag. De software maakt deze toetsenborden nog veelzijdiger en je kunt makkelijk wisselen tussen meerdere apparaten zoals je Mac of iPad. Zonder de software zijn er goedkopere mechanische toetsenborden verkrijgbaar, maar bij Logitech betaal je deels ook voor het gebruiksgemak en de vele opties. Je kunt heel veel dingen aanpassen, het typen voelt prettig aan en je weet dat je een product koopt waar je eigenlijk nooit spijt van krijgt. Alleen die geluidsoverlast… het zorgt ervoor dat ik toch maar weer terug ga naar de gewone MX Keys.

Logitech MX Mechanical kopen

Vanaf 1 juni kun je de Logitech MX Mechical in je winkelmandje gooien of ophalen in de winkel. Je betaalt een adviesprijs van 159 euro voor het compacte model of 179 euro voor het extra brede model met nummerpad. We zagen ‘m onder andere al bij deze winkel, maar ook hier zal de uitlevering pas later plaatsvinden. Dat geldt ook voor de levering bij populaire winkels zoals Coolblue: