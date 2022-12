Review Nacon MG-X Pro gamecontroller voor iPhone

Er zijn talloze gamecontrollers beschikbaar voor iPhone. Er zijn controllers waar je je iPhone tussen stopt of controllers waar je je iPhone op klikt met een houder. Je kunt tegenwoordig zelfs controllers van Xbox, PlayStation en de Nintendo Switch gebruiken. Maar als je op de iPhone zelf wil spelen, is een controller waar je de iPhone tussen klikt toch het prettigst. De Nacon MG-X Pro is zo’n controller. Deze MFi-gecertificeerde controller heeft een Xbox-keurmerk, maar is ook interessant als je geen Xbox-games speelt. Wij hebben hem gereviewed.



Review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De gamecontroller is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant. De test is uitgevoerd in november en december 2022.

Nacon MG-X Pro gamecontroller in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Nacon MG-X Pro gamecontroller in het kort:

MFi-gecertificeerde gamecontroller voor iPhone

Te gebruiken met iPhone-games en Apple Arcade

Officiële Designed for Xbox-controller, voor Xbox Game Pass

Bevestig je iPhone tussen beide uitschuifbare delen

Twee asymmetrisch geplaatste controlsticks, vierpuntsdruktoets, vier actieknoppen (ABXY), vier schouderknoppen, thuisknop en twee optieknoppen

Alleen verkrijgbaar in het wit

Werkt met Bluetooth 5.0

Ook te gebruiken als draadloze controller voor Apple TV

Opladen met usb-c (kabel meegeleverd)

Batterijduur van 20 uur

Prijs: €117,-

Nacon, het bedrijf dat gespecialiseerd is in gamegerelateerde accessoires, bracht eerder al de MG-X Pro voor Android uit. Deze is officieel ontworpen voor Xbox-games, maar was niet gemaakt voor iPhone. De nieuwe versie heeft Apple’s Made for iPhone-certificering en dat verklaart mogelijk meteen de prijsverhoging. Waar de Android-versie nog geen €90,- kost, betaal je voor deze witte iPhone-versie bijna €120,-. Dat vinden we wel erg duur voor een gamecontroller voor een smartphone. Naast de Pro-versie komt er ook nog een gewone variant zonder handgrepen, maar met dezelfde specificaties. Die verschijnt pas later deze maand.

Nacon MG-X Pro voor iPhone koppelen en instellen

De Nacon MG-X Pro is een witte controller die er op het eerste gezicht uit ziet als een uitgerekte traditionele gamecontroller. Hij bestaat namelijk niet uit twee losse onderdelen die je links en rechts aan de iPhone klikt, maar heeft een uitschuifbare achterkant waar je je iPhone tussen klemt. In zowel het linker- als rechterdeel zit een inkeping waar je iPhone in valt. Daarbij viel ons meteen op dat recente iPhones (zoals de iPhone 13- en iPhone 14-serie) niet helemaal goed in de inkeping past. Dat komt omdat de cameralenzen daar net te dik voor zijn. Dat levert op zich geen problemen op, omdat de iPhone vast genoeg geklemd zit tussen de twee onderdelen. Maar voor het goede hadden we toch liever een iets andere oplossing gezien. De controller is verder geschikt voor alle iPhones vanaf de iPhone 6s.

Overigens kan je een iPhone zowel met als zonder hoesje tussen de twee delen vastzetten, al raadt de fabrikant aan om je iPhone uit het hoesje te halen. Met de meeste hoesjes zal je iPhone sowieso niet in de inkeping passen. Overigens zit er aan de onderkant nog wel een soort steuntje, waardoor de iPhone niet alleen maar vast zit door het schuifmechanisme maar ook aan de onderkant ondersteund wordt.

Het koppelen van de controller is een fluitje van een cent. Je hoeft alleen maar de Home-knop in te drukken om hem aan te zetten en op de iPhone naar je Bluetooth-instellingen te gaan. Tik op de naam van de controller die op je iPhone verschijnt en hij is verbonden. In het vervolg hoef je alleen maar op de Home-knop te drukken om hem aan te zetten, waarna hij automatisch verbinding maakt.

Nacon MG-X Pro in gebruik

De Nacon MG-X Pro ligt lekker in de hand. De handgrepen zijn net groot genoeg voor een ergonomisch gevoel en de achterkant heeft een geribbelde textuur voor extra grip. Tijdens het spelen merkten we wel dat de gewichtsverdeling niet altijd even prettig is. De controller is met iPhone erin een beetje topzwaar, waardoor je geneigd bent hem naar achteren te kantelen. Het was misschien beter geweest als er in de handvaten wat meer gewicht had gezeten als een soort contragewicht, want bij langere speelsessies moeten we toch wat vaker naar een juiste speelpositie zoeken om het lang vol te houden.

De knoppen van de MG-X Pro-controller voelen goed aan. De indeling van de knoppen zal voor menig Xbox-gamer bekend voor komen, waarbij de A-knop onder, de B-knop rechts, de Y-knop boven en de X-knop links zit. Dit is exact hetzelfde als bij de Xbox-controllers zelf, dus je pakt de controller meteen op en je kunt beginnen met spelen. De button travel is wat ons betreft precies genoeg en de grote schouderknoppen kun je ook lekker ver indrukken. De controlsticks voelen solide en lekker soepel en de vierpuntsdruktoets is ook diagonaal in te drukken. De werking van de overige knoppen verschilt per game. De Home-knop gebruik je om naar het startscherm van Game Center te gaan en helaas niet om terug te keren naar het beginscherm van je iPhone. De knop met de drie puntjes kun je gebruiken om screenshots te maken door deze twee keer snel in te drukken. En hou je hem ingedrukt, dan kun je zelfs een schermopname maken.

We hebben de controller voornamelijk getest met Apple Arcade-games en dat werkt feilloos. Nagenoeg alle games zijn geschikt voor gamecontrollers en herkennen de knoppen meteen. Daarnaast is de controller, vanwege de kleur en het ontwerp, officieel “Designed for Xbox”, voor als je abonnee bent van Xbox Game Pass. Vanwege beperkingen van Apple werkt dit alleen via de browser en niet in een app. Mocht je abonnee zijn, dan weet je in ieder geval dat je alle games moeiteloos (binnen de mogelijkheden en beperkingen van Xbox Game Pass) kunt spelen.

Werkt ook met Apple TV

We hebben de controller ook getest in combinatie met een Apple TV. Zonder iPhone erin ligt de controller lekker in de hand en het verbinden met de Apple TV via Bluetooth is ook erg gemakkelijk. Wel merkten we dat het wisselen tussen de meerdere gekoppelde apparaten niet altijd even soepel gaat en dat je daardoor zonder dat je het wil verbonden bent met het verkeerde apparaat. Op de Apple TV is het overigens mogelijk om de werking van knoppen aan te passen en dat is zeker een pluspunt.

Beperkte Nacon-app

Bij de Nacon MG-X Pro-controller hoort ook een app. De MG-X Series-app kun je onder andere de controller updaten. Binnenkort is het ook mogelijk om de controlsticks te kalibreren en lees je tips om meer uit de controller te halen. Er is ook een FAQ, maar die stuurt je door naar een 404-pagina van de Nacon-website. De app vinden we daarom een beetje klungelig en beperkt. Momenteel kan je dus alleen nog je controller updaten naar nieuwe firmware (indien beschikbaar) en de andere opties zijn pas in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar. We hadden bijvoorbeeld wel wat meer uitleg of een online handleiding in de app willen zien, maar dat zit er dus niet in.

Doordat je de controller niet via een kabel of andere fysieke aansluiting hoeft te verbinden met je iPhone, moet je hem wel zelf opladen. De ingebouwde batterij gaat zo’n 20 uur mee en dat is wel wat korter dan van een gemiddelde gamecontroller. Het opladen doe je via de usb-c-poort onderaan met de meegeleverde kabel. Wat we dan wel weer jammer vinden, is dat de kabel een usb-c-naar-usb-a-kabel is. Nu steeds meer accessoires en devices voorzien zijn van usb-c, vinden we het onhandig dat het uiteinde een usb-a-aansluiting heeft.

Score 7.5 Nacon MG-X Pro voor iPhone €117,- Voordelen + MFi-gecertificeerd en Designed for Xbox Game Pass

Ligt lekker in de hand

Alle knoppen die je gewend bent en zijn prettig in te drukken

Ook te gebruiken met Apple TV

Opladen via usb-c-poort

Werkt met Apple Arcade en veel andere iPhone-games Nadelen - Nieuwere iPhones passen niet helemaal lekker in de inkeping (maar blijven wel wel zitten)

Wisselen tussen meerdere gekoppelde apparaten gaat niet soepel

Gewichtsverdeling niet altijd optimaal

Hoge prijs

Conclusie Nacon MG-X Pro controller voor iPhone

De Nacon MG-X Pro controller voor iPhone is een handige gamecontroller voor onderweg. Zonder iPhone erin is hij erg licht en gemakkelijk mee te nemen en je schuift je iPhone eenvoudig in de daarvoor bestemde opening. De gewichtsverdeling had beter gekund, maar dankzij de controller is gamen op je iPhone wel een stuk prettiger. De MFi-certificering en het Designed for Xbox-label is prettig, want zo weet je dat je een betrouwbaar product in handen hebt waar je lang plezier van kan hebben. De knoppen laten zich verder prettig bedienen en de bouwkwaliteit is goed, zeker door de extra grip aan de achterkant. Maar we vragen ons wel af of de hoge prijs het wel waard is. Er zijn talloze andere gamecontrollers voor iPhone die een stuk goedkoper zijn. We vinden de prijs ook in verhouding met traditionele Xbox-, PlayStation- en Nintendo Switch-controllers wel erg duur.