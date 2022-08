Apple heeft voor het eerst een usb-c-lichtnetadapter uitgebracht met twee poorten. Hoe bevalt deze nieuwe adapter en is het de prijs waard? Je leest het in deze review.

Getest: Apple 35 W oplader met twee usb-c-poorten

Toen Apple de MacBook Air 2022 met M2-chip aankondigde, werd stilletjes deze 35 W lichtnetadapter met twee usb-c-poorten op de website gezet. Dit vermogen wordt verdeeld over twee apparaten die je tegelijkertijd kan opladen. Bevalt het beter dan een gewone oplader met enkele aansluiting? Wij testen Apple’s nieuwe dubbele oplader met de nieuwe M2 MacBook Air.



Tekst en review: Daniel Vischjager (@d_vischjager). De review is uitgevoerd in augustus 2022 en beschrijft de situatie op dat moment, voornamelijk in combinatie met een MacBook Air 2022. De lichtnetadapter is zelf aangeschaft.

Apple 35 W lichtnetadapter in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het accessoire:

Oplader met 2 usb-c-poorten

Geschikt voor het opladen van twee apparaten tegelijk (MacBook (Air), iPhone, iPad, Apple Watch en meer)

Vermogen van 35 Watt in totaal

Alleen verkrijgbaar als witte uitvoering

Met afneembare stekkeradapter voor op reis

Verkrijgbaar voor €65,- of tegen bijbetaling bij een nieuwe MacBook Air (€20,-)

Je vraagt je misschien af of het voor jou wel nut heeft om een oplader met twee usb-c-poorten te kiezen. In ons artikel over MacBook-opladers hebben we eerder al advies gegeven, maar in ons geval komt het bijvoorbeeld op reis goed uit. In combinatie met de MagSafe Duo heb je geen andere stekkers meer nodig. Ook op plekken waar je dus maar één stopcontact kunt gebruiken, ben je voorzien van stroom met een dubbele oplader zoals deze. Dat zal ook voor de meeste mensen de belangrijkste reden zijn om voor deze oplader te kiezen. Deze oplader is dus ideaal als je maar een beperkt aantal stopcontacten in de buurt hebt, maar meer dan één apparaat wil opladen.

De lader is geschikt voor heel veel Apple-apparaten, in combinatie met de juiste kabel. Alle iPhone-, iPad-, Apple Watch- en AirPods-modellen zijn geschikt, evenals de MacBook Air vanaf 2018 en 12-inch MacBook uit 2015. Een MacBook Pro is een minder goed idee, omdat de oplader daar te weinig vermogen voor geeft. Hou er wel rekening mee dat de oplader (als je deze los aanschaft) geleverd wordt zonder kabel.

Design van de Apple 35 W dubbele lichtnetadapter: lekker compact

Eigenlijk heeft Apple twee versies van deze oplader gemaakt: een compacte versie en een standaardversie die lijkt op de reeds bestaande Apple-lichtnetadapters. Helaas heeft Apple in Europa alleen de standaarduitvoering uitgebracht. De compacte versie met Amerikaanse stekker is nog kleiner en heeft pinnetjes die je uit kan klappen. Maar gelukkig is de Europese versie al behoorlijk klein van formaat. Tijdens het uitpakken hadden we eigenlijk een grotere oplader verwacht vanwege de twee usb-c-poorten. De afmetingen van het blokje zelf zijn ongeveer 5cm x 5cm x 3cm en komt net als alle andere Apple adapters alleen in een witte uitvoering. De binnenkant van de usb-c-poorten is ook van wit plastic gemaakt. Als je een officiële Apple-kabel inplugt, sluiten deze prima aan met een stevige klik. Precies zoals je gewend bent dus van Apple’s andere laders.



Een vergelijking van de 67 W lichtnetadapter en kleinere 35 W lichtnetadapter.

Je kunt de stekkeradapter eraf halen om er een verlengkabel of buitenlandse adapter op te klikken. De compacte versie die Apple in de Verenigde Staten verkoopt is dus nóg kleiner en zou je bijna gewoon in je zak willen meenemen. Het is jammer dat deze versie niet voor Europese stekkers is gemaakt, maar het is ook geen ramp. De Europese versie stop je gemakkelijk in je tas of koffer en is ook lekker licht qua gewicht.

35 W MacBook oplader verdeelt de stroom

Deze oplader van Apple is als optie te bestellen bij een nieuwe MacBook Air. Een MacBook Air wordt standaard geleverd met een 30 W oplader en voor twee tientjes meer kun je upgraden naar de variant die we in deze review bespreken. Je krijgt dan 5 W meer en natuurlijk de tweede aansluiting. Hiermee kun je dus twee apparaten gelijktijdig voorzien van stroom. Maar hoe werkt dat? En heb je wel genoeg stroom als je het verdeelt?

Hoeveel stroom je apparaten ontvangen, is afhankelijk van de apparaten die je inplugt. Dit is wat Apple zegt over de specificaties en verdeling van het vermogen:

Als u een Mac-notebook en een iPhone of iPad aansluit, ontvangt elk apparaat maximaal 17,5 W.

Als u een iPhone en een iPad aansluit, ontvangt elk apparaat maximaal 17,5 W.

Als u een Mac-notebook of een iPhone, en een Apple Watch of AirPods aansluit, ontvangt de Mac-notebook of iPhone tot 27,5 W en de Apple Watch of AirPods tot 7,5 W.

Het is mogelijk om niet-Apple-apparaten op te laden met deze adapter. Bij twee aangesloten apparaten zorgt dat voor 2x 17,5 W. Je apparaat moet volgens Apple wel aan de nieuwste USB-PD specificaties voldoen.

We hebben getest of het mogelijk is om twee MacBooks tegelijkertijd op te laden met deze adapter. Dat zou handig zijn als je bijvoorbeeld met een collega of medestudent samenwerkt en je allebei moet opladen. Onze conclusie? Doe het liever niet. De oplader wordt erg heet en bovendien worden de MacBooks langzaam opgeladen. Iedere Mac krijgt immers tot 17,5 W en dat is zelfs voor de gewone MacBook Air weinig. Laat staan als je het probeert met de MacBook Pro met een grote batterij.

Voor het opladen van één apparaat hebben we niets aan te merken. Het accessoire blijft op een normale temperatuur en laadt met een prima snelheid op. Wil je je MacBook sneller opladen dan normaal? Dan heb je afhankelijk van het MacBook-model minimaal een 67 W-oplader nodig. We hebben ook een gids met een MacBook oplader keuzehulp. Het is jammer dat Apple geen dubbele oplader mét snelladen voor de MacBook heeft.

Als je twee oplaadkabels aan Apple’s 35 W lichtnetadapter hebt verbonden terwijl je maar één apparaat oplaadt, wordt het vermogen nog steeds doormidden geknipt. Om de volle 35 W te kunnen ontvangen, moet je daarom ook de ongebruikte kabel uit de adapter halen. Wij vinden dat jammer, want je kunt een ongebruikte laadkabel dan niet gewoon ingeplugd in de adapter laten als je voor je andere apparaat het volle vermogen wil. Dat is best onhandig als je de oplader achter een bureau verstopt, zodat je zonder stekkerdoos meer apparaten tegelijkertijd zo snel mogelijk wil opladen. Je moet dan dus telkens de losse kabel eruit halen om om het andere aangesloten apparaat zo snel mogelijk op te laden.

Alternatieven voor Apple’s dubbele lader vaak goedkoper

Eigenlijk is Apple’s lader ook een relatief dure optie. Er zijn veel andere opladers beschikbaar van bijvoorbeeld Anker waar je ook twee (of zelfs meer) apparaten tegelijkertijd mee kan opladen. Tegenwoordig zie je ook steeds vaker zogenaamde GaN-opladers. Dat zijn opladers met een hoog vermogen, maar die desondanks nog erg compact zijn. Een voorbeeld is deze GaN-lader van Anker, waar naast een usb-c-poort ook nog een usb-a-poort op zit.

Score 7.5 Apple 35 W lichtnetadapter met 2 usb-c-poorten €65,00 Voordelen + Compacte oplader

Twee dezelfde usb-c-poorten voor twee apparaten tegelijkertijd opladen

Afneembare stekkeradapter Nadelen - Vrij prijzig voor €65,-

Niet als compactere variant beschikbaar (alleen in de VS)

Laadt alleen met 35 W op als je één kabel aansluit

Andere merken bieden vaak meer vermogen voor lagere prijs

Conclusie: is de Apple 35 W lichtnetadapter met 2 usb-c-poorten de moeite waard?

Zie jij het wel zitten om slechts één lichtnetadapter mee te nemen en vind je het niet erg dat je niet met het absolute volle vermogen oplaadt? Dan is deze dubbele oplader van Apple een goede optie. Vooral als je een nieuwe MacBook koopt en voor twee tientjes naar deze oplader kunt upgraden, is het wat ons betreft een makkelijke keuze. Je geeft immers toch al een fors bedrag uit.

Je zou misschien denken dat een upgrade voor €20,- meer een goede deal is, maar eigenlijk betaal je hetzelfde voor de oplader als wanneer je hem los zou kopen. Een losse adapter van 30 W kost €45,- en deze 35 W uitvoering met twee poorten kost €65,-. Een verschil van €20,- dus, precies het geld dat je als meerprijs betaalt bij de nieuwe MacBook Air. Heb je geen nieuwe MacBook nodig en overweeg je om de dubbele oplader te kopen? Dan zijn er wel wat betere opties te vinden. Neem bijvoorbeeld deze Belkin wandlader voor ca. €60,- of de eerder genoemde opladers van Anker. Deze zijn goedkoper en bieden soms ook nog meer vermogen.

Kortom: koop je een nieuwe MacBook en hoef je niet per se een snellader te hebben? Kies dan deze dubbele adapter erbij, want voor die €20,- extra vinden we het wel een goede keuze. Wil je een losse adapter kopen, bijvoorbeeld als tweede oplader? Dan is het geen miskoop, maar je kunt ook eens bij de concurrent spieken. Dan ben je vaak veel goedkoper uit en heb je betere specificaties.