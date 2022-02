We bekijken Bambook, notitieboekjes die je kunt wissen. Je digitaliseert de pagina's met de bijbehorende app die met iCloud synchroniseert. Hoe goed werkt het? Lees het in deze review!

We hebben op iCulture.nl wel eens digitale pennen zoals de LiveScribe besproken, die je notities digitaliseren. Vaak zijn die pennen nogal duur en heb je speciale boekjes nodig. Bambook pakt het precies anders aan: hierbij je heb je een simpele stift en een herbruikbaar notitieboekje. Eigenlijk is het een soort whiteboard op zakformaat. Is de pagina vol dan maak je een foto, die meteen gedigitaliseerd naar iCloud wordt doorgestuurd. Daarna kun je de pagina wissen. Een boekje kost €20 en de Staedler-stiften kosten €15 voor een pak van 4 stuks. Je zou eventueel ook goedkopere whiteboard-markers kunnen proberen, maar ik heb geen idee in hoeverre dit gaat vlekken.

Review, tekst en afbeeldingen: Gonny van der Zwaag (@gonny). Het geteste product betreft een relatiegeschenk van een externe partij en is niet beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Bambook in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Uitwisbare notitieboekjes met verschillend gekleurde kaften

Verkrijgbaar in formaat A4, A5 en A6

Complete pagina’s wissen met een vochtige doek

Kleine stukjes tekst wissen met de vilten bovenkant

Milieuvriendelijk merk

Slaat scans op bij iCloud, Dropbox, Google of OneDrive

Prijs: een A5-boekje met 40 pagina’s kost €20

Wat is een Bambook?

Misschien heb jij er ook wel een: een notitieblok waar je van alles op noteert. Na verloop van tijd kun je zo’n boekje weggooien, want de inhoud is vaak niet meer relevant. Bambook maakt uitwisbare notitieboekjes die je na het volschrijven van een pagina digitaliseert door er een foto van te maken. Je gebruikt hiervoor een speciale markeerstift, die niet vlekt als je er met de hand overheen veegt. De inkt droogt erg snel. Je kunt kiezen uit stiften maat S (0,6 mm) en M (1,0 mm).

Bambook in gebruik

Net als bij een whiteboard veeg je de tekst weg met vilt (dit is een soort ‘gummetje’ bovenop de stift), of met een vochtige doek. Het demoboekje dat ik heb getest is aan de linkerkant blanco en is aan de rechterkant gelinieerd. Je kunt ook zelf een boekje samenstellen met lijnen, ruitjes, bladmuziek, todolijst of agenda. Daarnaast kunnen bedrijven de boekjes als relatiegeschenk laten bedrukken. Dit is ook hoe ik mijn exemplaar in handen heb gekregen.

Bambook plant een boom voor elk product dat ze verkopen – een mooi gebaar maar of dit echt effectief is om het klimaatprobleem op te lossen wordt wel eens in twijfel getrokken. Zero waste is deze oplossing natuurlijk ook niet, want na verloop van tijd heb je nieuwe Staedler-stiften nodig en die zijn helaas van plastic gemaakt. Overigens laat de fabrikant wel z’n goede bedoelingen zien door fietskoeriers in te schakelen als dat kan en de producten te laten maken op een sociale werkplaats.

Een belangrijk voordeel is dat de stiften aanvoelen als een normale pen en prettig in gebruik zijn op het gladde papier.

Het scannen van een pagina is erg simpel: je maakt een foto, die vervolgens gedigitaliseerd wordt opgeslagen op iCloud of een van de andere clouddiensten. De app kan geen OCR uitvoeren. Wel kun je de scan als JPG of als meerpagina PDF doorsturen naar anderen. Je kunt de scans organiseren in virtuele boekjes, waarvan je zelf de coverkleur kunt kiezen.

Score 8.1 Bambook €20 Voordelen + Herbruikbare boekjes, eenmalige aankoop

Milieuvriendelijk, ook qua productie

Keuze uit meerdere formaten

Diverse designs aan buiten- en binnenkant Nadelen – Geen OCR

Plastic pennen moet je regelmatig vervangen

Conclusie Bambook review

Bambook kan een handige oplossing zijn als je veel notities maakt en iets wilt doen aan je papierrommel. Je kunt gemakkelijk je aantekeningen digitaliseren, al kan dit natuurlijk ook met de functies die standaard al in iOS zitten. Handig is dat je het notitieboek eindeloos kunt blijven gebruiken door de inhoud steeds te wissen. Je bewaart alleen de digitale variant. Wel zul je regelmatig stiften moeten aanschaffen.

Deze oplossing is een stuk goedkoper dan de digitale pennen die vaak meer dan 200 euro kosten. Heb je echter een iPad (en wie heeft dat niet?) dan zou je ook gewoon met een Apple Pencil notities op de iPad kunnen maken als je je aantekeningen digitaal wilt hebben. Toch zijn er genoeg mensen (zoals ik) die het prettig vinden om op papier te schrijven en te tekenen. Bambook is dan best prettig in gebruik.

Bambook kopen

De boeken en pennen zijn verkrijgbaar bij Bol.com en bij de maker zelf. Een boekje kost €20 voor A5-formaat met 40 pagina’s en de Staedler-stiften kosten €15 voor een pak van 4 stuks.