Apple is gestopt met de productie van FineWoven-accessoires, volgens de Apple-geruchtenlekker en verzamelaar Kosutami. Voorgaande jaren kwam Kosutami meermaals in het nieuws met prototypes van nooit verschenen producten.

De geruchtenlekker meldt in een bericht op X (voorheen Twitter) dat Apple de productie van FineWoven-accessoires heeft gestopt vanwege de slechte kwaliteit en duurzaamheid. Apple stapt in de toekomst mogelijk over op een ander materiaal, maar zal niet terug gaan naar leder. In het verleden bracht Kosutami correcte informatie over de FineWoven-accessoires naar buiten, onder andere Apple’s plannen om de nieuwe Apple Watch-bandjes van dit materiaal uit te brengen. Dat gebeurde een maand voordat ze daadwerkelijk verschenen, samen met de bijpassende FineWoven-hoesjes voor de iPhone. Vlak voor de aankondiging kwam Kosotami weer in de lucht, met de allereerste afbeeldingen van FineWoven-accessoires.

Het is waarschijnlijk dezelfde bron die nu beweert dat Apple gestopt is met de FineWoven-accessoires. Apple stopte vorig jaar september met de verkoop van lederen accessoires en verving deze door het diervriendelijker FineWoven-materiaal. Dit wordt omschreven als luxueuze en duurzame microtwill, gemaakt van 68% gerecycled polyester. Er was echter veel kritiek op, omdat het snel slijt en een vies uiterlijk krijgt. Apple vraagt voor de FineWoven-hoesjes bovendien net zoveel geld als voor de lederen exemplaren van voorgaande jaren, die veel slijtvaster zijn.

Dit hoesje ziet er na een halfjaar gebruik niet meer zo fris uit.

Opvallend was dat Apple bij de aankondiging van de voorjaarskleuren 2024 geen enkel nieuw FineWoven-accessoire aankondigde. Er verschenen alleen nieuwe kleuren voor de siliconenhoesjes. Als Apple inderdaad stopt met FineWoven, of overstapt naar een ander materiaal, dan verwachten we dat het overgangsmoment bij de introductie van de iPhone 16-modellen plaatsvindt. Vóór die tijd zal Apple een alternatief moeten vinden – maar dat is goed haalbaar. Uit onze lijst met duurzame iPhone 15-hoesjes blijkt dat er genoeg keuze is uit materialen die 100% recycled zijn.