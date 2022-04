In deze review bekijken we de VOCOlinc LS3 ColorFlux Light strip, een ledstrip voor binnenshuis die meerdere kleuren kan vertonen. Hij kan ook de kleuren aanpassen op basis van de muziek.

VOCOlinc kennen we al van de MistFlow luchtbevochtiger en Ripple geurverspreider, maar deze Tsjechische fabrikant maakt ook lampen en beveiligingscamera’s. De VOCOlinc LS3 ColorFlux is alweer de tweede lichtslang en deze heeft wat je van een hedendaagse lichtslang verwacht: meerdere kleuren. Hij is verkrijgbaar in een lengte van 5 meter voor iets meer dan 50 euro. Wil je meteen voor 10 meter gaan, dan betaal je 80 euro. Dat is een heel redelijke prijs voor zo’n meerkleurige ledstrip, maar zitten er ook onverwachte plus- en minpunten aan? Dat lees je in deze review!

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in april 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De lichtstrip is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



VOCOlinc LS3 ColorFlux in het kort

Ledstrip in meerdere kleuren

Werkt met HomeKit, Alexa en Google Assistent

Verkrijgbaar in 5 en 10 meter

Alleen geschikt voor 2,4GHz netwerken

Helderheid max. 100 lumen per meter

16 miljoen kleuren

Energieklasse G, stroomverbruik max. 30 Watt

Dimbaar 0% tot 100%

Verkrijgbaar bij Amazon voor €51,99 (5 meter) of €79,99 (10 meter)

Ter vergelijking: de Philips Hue Gradient Lightstrip die we eerder hebben besproken kost rond de 120 euro en heeft 3 tot 5 instelbare kleurenzones.

Uiterlijk en design van de VOCOlinc LS3 ColorFlux

Wat valt er te vertellen over een ledstrip met HomeKit? Niet zoveel, dus we zullen het vooral hebben over de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze lichtslang, die je onder een kast kunt plakken of achterop de televisie kunt vastmaken. Het product wordt geleverd op een rol. Koop je de extra lange versie, dan krijg je twee identieke lichtslangen die je aan elkaar moet bevestigen.

In de verpakking vind je:

5 meter ledstrip met 3M-plakstrip aan de achterkant

Smart WiFi-controller om verbinding te maken

Stroomadapter

Gebruikershandleiding

Extra bevestigingsmateriaal

Ingebruikname en installatie VOCOlinc LS3

De strip zelf is redelijk dun en flexibel, al kun je er niet zo makkelijk een bochtje in leggen. De kabel is vrij lang, zodat het geen probleem is om ‘m zonder verlengkabel op het stroomnet aan te sluiten. Is de strip zelf iets te kort, dan kun je verlengstukken van steeds 5 meter aansluiten. En je kunt ‘m uiteraard ook op de gewenste lengte afknippen. Wat energieverbruik betreft is de aanduiding G een beetje teleurstellen, maar dit geldt voor veel meer smart home-lampen die ik de afgelopen tijd heb getest. Het maximale energieverbruik valt met 30 Watt wel mee en zal meestal niet gehaald worden, omdat je ‘m kunt dimmen en niet altijd op de maximale helderheid hebt staan.

Bij het uitpakken moet je even goed opletten dat je de connector goed plaatst. De lichtstrip gaat dan meteen branden. Maar daarmee zit ‘ie natuurlijk nog niet direct in HomeKit. Ik scande de code op de handleiding in de Woning-app en wees de lichtstrip aan een kamer toe. Dit lukte allemaal probleemloos, zoals bij elk HomeKit-product. Met HomeKit kun je de lichtstrip in- en uitschakelen, de helderheid aanpassen, kleuren instellen, een kamer toewijzen, scènes en automatiseringen gebruiken en groeperen met andere apparaten.

Maar… deze lichtstrip is meerkleurig en je wilt natuurlijk wel een meerkleuren-effect zien. Hiervoor zul je de VOCOlinc-app moeten installeren. Na het installeren van de app heb je twee opties: HomeKit-mode (vereist geen verdere inlog) of de multi-system mode. Ik koos uiteraard de eerste en daarmee ben je meteen klaar. De lichtstrip verschijnt in de app en je kunt meteen de vele opties bekijken.



Het effect ‘Regenboog’, in te stellen via de VOCOlinc-app.

Zoals wel vaker bij meerkleurige lampen kun je dit niet regelen via de Woning-app, maar alleen in de app van de fabrikant. Dat was bij de eerder besproken Philips Hue Signe Gradient ook zo.

De VOCOlinc-app biedt heel wat lichteffecten en ook synchronisatie met muziek, als je toegang geeft tot de microfoon van je iPhone. Er zit echt van alles in. Zo kun je de RGB-kleur van de lamp handmatig instellen met een code, om precies de kleur te krijgen die je zoekt. Bij de lichteffecten zit er van alles bij: een flikkerende kaars, druk knipperende lampjes, een rustgevend golfeffect, langzame kleurovergangen en dergelijke. Als je het echt niet meer weet kun je ook Random kiezen, zodat je willekeurige kleuren te zien krijgt. Of je kiest Daylight, waarbij de strip zich aanpast aan het ritme van de dag. Tenslotte kun je een schema instellen of nog wat instellingen nalopen.

Kortom, een erg complete app en meteen te gebruiken als je je lichtslang eenmaal aan HomeKit hebt toegevoegd.

Score 8.3 Vocolinc LS3 ColorFlux €51,99 Voordelen + Makkelijk in gebruik te nemen

Extra bevestigingsmateriaal meegeleverd

Veel kleuren tegelijk instelbaar (ook regenboog)

Vriendelijk geprijsd

Europees bedrijf

Uitbreidbaar in stukken van 5 meter Nadelen - Lichteffecten alleen te regelen via VOCOlinc-app (beperking van HomeKit)

Energieklasse G

Conclusie VOCOlinc LS3 ColorFlux Light Strip

Zoek je nog een lichtslang in meerdere kleuren, dan is de VOCOlinc LS3 ColorFlux zeker het overwegen waard. Hij verschijnt als lamp in HomeKit, waar je alle gebruikelijke opties kunt bedienen. Via de VOCOlinc-app kun je nog veel meer regelen. Ook nu zit je voor de meerkleurige effecten vast aan de app van de fabrikant. Bij de Philips Hue Signe vonden we het jammer dat de fabrikant hier geen workaround voor had verzonnen (zoals Nanoleaf heeft gedaan), maar bij een kleinere fabrikant als VOCOlinc is het lastig om dezelfde eisen te stellen. Wel is het iets om rekening mee te houden: de echt leuke effecten kun je niet rechtstreeks via HomeKit regelen en daar koop je zo’n lichtstrip toch wel voor.

Qua bouwkwaliteit en mogelijkheden heeft deze lichtstrip het prima voor elkaar. Je kunt het gewoon voor sfeerverlichting gebruiken, maar ook om een feestje mee te bouwen. Leuk om erbij te hebben en voor rond de 50 euro helemaal niet zo duur.

VOCOlinc LS3 ColorFlux kopen

Deze lichtslang is verkrijgbaar bij de fabrikant zelf, maar voor exact dezelfde prijs kun je ‘m via Amazon thuis laten bezorgen. Bij andere winkels hebben we deze lichtslang niet gezien.