In deze miniserie bespreekt de iCulture-redactie onze favoriete nieuwe Apple-producten van 2022. In deze derde editie: de iPhone 14 Pro met als blikvanger het nieuwe Dynamic Island!

Eerder vroegen we al wat jullie favoriete Apple-product van 2022 is, maar we geven natuurlijk ook graag onze eigen mening over de oogst van dit jaar. Welke producten vielen zodanig in de smaak dat we ze meteen hebben aangeschaft, of meteen zouden aanraden aan vrienden en familie? In elke editie zetten we één persoonlijke favoriet in het zonnetje aan de hand van drie vragen: wat is er zo goed, waarom is dit product onze favoriet van 2022 en wat kan er nog beter? In deze derde aflevering gaat het over de iPhone 14 Pro, gekozen door iCulture-redacteur Daniel. Eerdere edities gemist? Bekijk ook de favorieten van Benjamin (Apple Watch Ultra) en Gonny (MacBook Air M2).

Onze favorieten van 2022: de iPhone 14 Pro

De iPhone 14 Pro is wat mij betreft een goed voorbeeld van de klassieke Apple-aanpak: er is een probleem en dat probeert Apple een positieve draai te geven. Zo kennen we Apple weer! Maar wat is dat probleem en over welke functie heb ik het?

Het probleem: de notch.

De functie: het nieuwe Dynamic Island.

Tijdens de keynote in september waren we op de redactie druk met het nieuws verslaan, maar in mijn achterhoofd was ik blij dat er tóch nog een goede verrassing een geheim was gebleven tot de aankondiging. De laatste jaren zijn veel zaken gewoon voorspelbaar geworden door de vele geruchten, op enkele uitzonderingen na. Bij de iPhone 14 Pro voelt het weer als vanouds. Ook het always-on scherm van deze iPhone is typerend voor Apple. De techniek bestaat al langer, maar Apple is fashionably late met een eigen implementatie.

Wat is er zo goed?

Over de snelheid van de nieuwe chip houd ik het kort: dat is dik in orde (zoals altijd). Ook de camera is helemaal prima. Persoonlijk gebruik ik voor serieuze fotografie mijn ‘echte’ camera met verwisselbare lenzen, dus de camera is voor mij altijd iets minder belangrijk. Dan blijven er bij de iPhone 14 Pro vooral nog het Dynamic Island en het always-on scherm over, maar vooral het Dynamic Island vind ik interessant.

Je kunt het Dynamic Island vergelijken met de eerste MacBook Air uit 2008. Deze was zo dun dat het lastig was om alle poorten aan de zijkant te plaatsen. Maar ja, je moet ze toch hebben. Apple loste het op door de poorten in een klepje te verbergen. Heb je de poorten nodig, dan maak je het klepje open. Zo niet, dan klap je ‘m dicht en dan is je MacBook weer mooi dun. Bij het Dynamic Island geldt iets vergelijkbaars. De selfiecamera en de sensoren (o.a. voor Face ID) moet je gewoon hebben. Je kunt het dus maar beter ombouwen tot iets nuttigs. Zo is het Dynamic Island een plek geworden voor extra informatie. Een ov-app kan dan bijvoorbeeld het aantal haltes tonen terwijl jij lekker op Instagram scrolt. Of je bedient er snel je muziek en timers.



Door het Dynamic Island onderdeel te maken van de gebruikersinterface heb je soms niet meer door dat je eigenlijk naar een stel sensoren en een camera kijkt.

Waarom is dit onze favoriet van 2022?

Dit jaar zijn de twee grote Apple-aankopen voor mij de MacBook Air M2 2022 en de iPhone 14 Pro. Hoewel ik meer behoefte had aan een nieuwe MacBook (ik kwam van een 2016 MacBook Pro), is de iPhone 14 Pro mijn favoriet. Dat komt omdat de iPhone echt iets nieuws heeft toegevoegd wat ik dagelijks gebruik. Mijn nieuwe Mac is natuurlijk een flinke vooruitgang, maar ik doe er niets anders of nieuws mee ten opzichte van de vorige.

Het gebeurt niet vaak dat een nieuwe versie van een product ervoor zorgt dat je het ook echt op andere manieren gaat gebruiken. Het Dynamic Island is een typerende Apple-oplossing om een probleem om te zetten in iets nuttigs. Ik wil niet meer zonder! Lees meer over onze ervaringen in de iPhone 14 Pro review.

Bekijk ook iPhone 14 Pro review: het ideale broekzakformaat met alle nieuwe features In deze review van de iPhone 14 Pro lees je over onze ervaringen met het toptoestel van 2022. Dit jaar zijn er veel vernieuwingen bij de Pro-modellen, maar of dat voor jou reden is om te upgraden? We vertellen er alles over in ons iPhone 14 Pro review.

Wat kan er nog beter?

Er zijn altijd verbeterpunten. Zo is de noodoproep via satellietcommunicatie helemaal niet beschikbaar in Nederland (en veel andere landen). Apple vond het een grootse nieuwe functie, maar het is voor de meeste mensen niet eens te gebruiken. Verder lijkt de crashdetectie ook niet altijd goed te werken, terwijl het juist iets is waar je écht op moeten kunnen vertrouwen. Of het had er gewoon niet in moeten zitten. Er valt dus nog iets te wensen voor 2023.

Bekijk ook iCulture Podcast #S04E12: Terugblik op 2022 Het jaar is bijna voorbij, dus we gaan terugblikken op 2022 in de iCulture Podcast. Wat waren onze favoriet Apple-producten van 2022, wat was het belangrijkste Apple-nieuws, de grootste teleurstelling en de grootste verrassing? We praten je bij in de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast!