In deze miniserie bespreekt de iCulture-redactie onze favoriete nieuwe Apple-producten van 2022. In deze tweede aflevering: de MacBook Air met M2-chip uit 2022. In de nieuwe kleur Middernacht natuurlijk.

Eerder vroegen we al wat jullie favoriete Apple-product van 2022 is, maar we geven natuurlijk ook graag onze eigen mening over de oogst van dit jaar. Welke producten vielen zodanig in de smaak dat we ze meteen hebben aangeschaft, of meteen zouden aanraden aan vrienden en familie? In elke editie zetten we één persoonlijke favoriet in het zonnetje aan de hand van drie vragen: wat is er zo goed, waarom is dit product onze favoriet van 2022 en wat kan er nog beter? In deze tweede editie gaat het over de MacBook Air 2022, gekozen door iCulture-hoofdredacteur Gonny.



Onze favorieten van 2022: de MacBook Air M2

Toen de eerste MacBook Air met Apple Silicon in 2020 werd aangekondigd, was ik op z’n zachtst gezegd een beetje nijdig. Apple had eerder dat jaar namelijk nog een MacBook Air met Intel uitgebracht en die had ik uit pure noodzaak gekocht. Z’n voorganger (met het gewraakte vlindertoetsenbord) viel namelijk van ellende uit elkaar. We werken op de iCulture-redactie weliswaar met de nieuwste iPhones en iPads, maar bij de Mac slaan we regelmatig een paar generaties over.

Waarom ik nijdig was? De M1-chip bleek zo goed te presteren, dat niemand meer Intel wilde hebben. Mijn vrijwel nieuwe Intel MacBook was in één klap nog maar de helft waard. Het heeft even geduurd om over de teleurstelling heen te komen, maar in de zomer van 2022 was het zover: ik mocht van mezelf upgraden naar de MacBook Air M2. Het nieuwe design en de nieuwe kleur Middernacht gaven me nog een extra zetje. Dit zou mijn nieuwe werkpaard worden. Eentje waar ik deze keer wél vele jaren plezier van ga hebben!

Wat is er zo goed?

De MacBook Air met M1-chip was al verrassend goed in performance. De overstap naar Apple Silicon is vrijwel probleemloos verlopen en je kon er daarom vanuit gaan dat zijn opvoler met M2 ook goed zou presteren. Deze MacBooks hebben voor veel mensen de ogen geopend: je hebt als kantoor- of kenniswerker echt niet altijd een MacBook Pro nodig. Voor alledaagse taken is de MacBook Air krachtig genoeg en hij is ook nog eens lekker licht. En in vergelijking met zijn voorganger is hij ook nog eens fluisterstil. Er zit namelijk geen fan meer in.

Als bonus krijg je het nieuwe uiterlijk met strakkere behuizing, een groter scherm en een verbeterde webcam. Verder ben ik enthousiast over de nieuwe blauwzwarte kleur, Middernacht. De kleur is prachtig onder elke lichtinval, perfect als je na al dat spacegrijs en zilver eens toe bent aan wat anders.

Waarom is dit onze favoriet van 2022?

De MacBook Air 2022 is mijn favoriet van 2022 omdat het echt een goede investering is waar je lang plezier van zult hebben. Sinds de aanschaf van mijn MacBook Air ben ik tegen geen enkele beperking aangelopen. Ik heb gekozen voor de configuratie met 8-core CPU, 8-core GPU, 16GB RAM en 256GB SSD en daar ben ik tevreden over.

Je zou kunnen kiezen voor het voorganger-model met M1-chip, dat een veel betere prijs/kwaliteitverhouding heeft en een prima keuze is voor mensen met een wat kleiner budget. Maar de MacBook Air 2022 met M2-chip heeft als totaalpakket alles waar je de komende jaren mee vooruit kunt. Het volgende model met M3-chip zal niet zo’n gigantische sprong vooruit in performance betekenen, het design zal de komende jaren niet veranderen en ik kan ook geen spectaculaire vernieuwingen bedenken die ik nu heel erg mis. De eerstvolgende opvolgers worden waarschijnlijk saaie spec bumps.

Wat kan er nog beter?

Apple had wat mij betreft veel meer duidelijkheid moeten geven omtrent het ‘SSD-probleem’. Vrij snel na de aankondiging van de MacBook Air werd duidelijk dat Apple had gekozen voor een enkele NAND-chip, terwijl dat voorheen nog twee stuks waren. Er circuleerden geruchten over lagere lees- en schrijfsnelheden en een lagere performance.

Apple ontkende, zonder inhoudelijke argumenten te geven. Uit benchmarks bleek dat er toch wel verschil was. Maar merk je daar iets van in het dagelijks gebruik? Verwarring alom.

Terwijl we bij de prestatie van nieuwe chips worden doodgegooid met grafieken en statistieken, liet Apple de potentiële kopers in het ongewisse. Sommige mensen zullen daarom uit voorzorg €230,- extra hebben betaald voor de upgrade naar een 512GB SSD, terwijl ze dat niet nodig hebben.

Ik heb dit opgelost door aanvankelijk het meest simpele basismodel aan te schaffen (we hadden er immers snel eentje nodig voor onze review). Zo kon ik goed afwegen waar voor mij de knelpunten zaten. Ik merkte dat de enkele NAND-chip geen knelpunt is, omdat ik vrijwel nooit grote bestanden van A naar B kopieer. Maar de 8GB RAM bleek wel wat aan de krappe kant. Ik had meer swapgeheugen nodig dan verwacht, terwijl ik eerder de indruk had gekregen dat je bij Apple Silicon prima uit de voeten kunt met een kleine hoeveelheid RAM.

Ik heb mijn testmodel binnen 14 dagen teruggebracht naar de Apple Store en ingeruild voor het model dat ik wél wilde hebben, namelijk met 16GB RAM en verder dezelfde specs. Als Apple meteen meer duidelijkheid van zaken had gegeven, zaten ze nu niet met een geopende doos opgescheept. Ik wil lang plezier hebben van een MacBook en dan wil ik eentje die toekomstbestendig is, zonder geld uit te geven aan extra features die toch niet ga gebruiken.

En die vingervlekken bij Middernacht? Dit is weer zo’n storm geweest die snel is overgewaaid. Het valt me na verloop van tijd niet eens meer op. Misschien kan Apple bij een volgende generatie iets van een oleofobische coating aanbrengen, waardoor de vingervlekken wat minder opvallen. Maar wat mij betreft hoeft dat niet. Mocht het wel pijn doen aan je ogen, dan kies je gewoon Sterrenlicht of Zilver – ook mooi.

