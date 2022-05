Intro Gardena Smart System review

Eigenlijk was mijn probleem heel simpel: hoe kun je je planten rondom het huis geven, zonder dat je na elke zonnige dag zelf met een tuinslang in de weer hoeft te gaan? In mijn geval had ik nog een extra reden: om ons dakterras te vergroenen hebben we bloembakken buiten het hek geplaatst, waardoor ze wat moeilijker bereikbaar zijn. Automatisch water geven is dan wel zo praktisch. En omdat je tegenwoordig bijna alles kunt automatiseren en waterkranen/sprinklers onderdeel van HomeKit zijn: waarom niet? We hadden al een Eve Aqua waar we een tuinslang met zwenksproeier op hadden kunnen aansluiten, maar dat spuit alle kanten op. En een dikke druppelslang (in feite een tuinslang met gaatjes) ziet er in een stadse plantenbak niet zo mooi uit. Gardena heeft met het Smart System heel wat opties voor het bewateren van je tuin en het vernevelen van je terras. En dat alles is te bedienen met HomeKit. Het klinkt geweldig, maar is dat het ook?

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in april 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De accessoires zijn zelf aangeschaft (kraan, 2x Micro Drip-systeem + diverse slangen en connectors) en deels beschikbaar gesteld door de fabrikant (irrigatieset + watercomputer).



Een overzicht van het Gardena Smart System

Eerlijk gezegd: deze review had nogal wat voeten in aarde (sorry voor de flauwe grap). Inmiddels heb ik voor een paar honderd spullen liggen, maar achteraf gezien had ik veel sneller en goedoper mijn doel kunnen bereiken. Ik heb daarom een aparte tip geschreven hoe je je planten automatisch water kunt geven met HomeKit . In feite ben je klaar met een Eve Aqua ( €100 ) en een druppelslang ( €15 ) of druppelsproeiset van Lidl ( €20 ).



Met deze onderdelen ben ik begonnen. Bovenin is de bodemsensor te zien.

De watercomputer van Gardena (€150) lijkt op de Eve Aqua. Na het bevestigen op de waterkraan en het openen van de Gardena-app werd al snel duidelijk dat je hier niets aan hebt, tenzij je ook de Gardena-gateway aanschaft. Die wordt onder andere verkocht in de Smart Irrigation Control Sensor Set (€350). Hij is met goed zoeken ook wel los te koop, maar let op dat je dan een exemplaar mét stroomadapter in huis haalt, want die heb je wel nodig. In deze set zit ook een Smart Irrigation Control, een aansturingskastje voor beregeningsventielen die ik achteraf gezien niet nodig bleek te hebben en die voor €200 los wordt verkocht.



De Gardena irrigatiecomputer: zelf even de draadjes van de stroomadapter aansluiten aub.

Wat ik verder nog heb aangeschaft zijn twee Micro-Drip-kabelsets (ca. €30) en diverse koppelstukken en slangen zonder gaatjes om de afstand tussen de kraan en de plantenbakken te overbruggen. Om te bepalen of er water gegeven moet worden heb ik twee stuks van de Gardena bodemsensor (€70) geplaatst. Is de bodem te vochtig, dan slaat het systeem het water geven over.



Hier zie je de accessoires die je onder andere kunt koppelen.

“Omdat het kan” heb ik ook nog een vernevelaarset (€60), die wat meer moeite kost om te bevestigen. Dit is een slang met spuitmondjes die nevel verspreidt op het terras, zodat je in de zomer koele waterdamp over je heen krijgt.

Voor mij betekent het dat ik voor ongeveer 600 euro aan spullen in huis heb, plus nog ongeveer 100 euro aan slangen, splitters en koppelstukjes die je tijdens de aanleg nodig blijkt te hebben.

Heb je een grotere tuin of een groot gazon, dan kun je helemaal los gaan met de Irrigation Control, robotmaaiers en zwenksproeiers maar voor mijn situatie is dat overkill. Je bedient alles via de Gardena-app en/of HomeKit. Wil je niet voor verrassingen komen te staan, dan kun je het beste gebruik maken van de tuinplanner, zodat je weet waar je waterpunten en bloembakken staan en de juiste lengte aan slangen en kabels in huis haalt.

Ingebruikname van de Gardena Smart System

Gardena verkoopt gigantisch veel tuinproducten en dat is zowel de kracht als de zwakte van het systeem. Het Smart System is gelukkig in de winkel duidelijk herkenbaar aan de aanduiding Smart en op de verpakking van elk product zie je welke aanvullende producten je nodig hebt om het daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Alle producten zijn uitgevoerd in zwart met een blauwgroen accent.

Ze voelen over het algemeen kwalitatief goed aan, behalve op twee punten. Bij de Gateway had ik het idee dat ik met een vrijwel lege ‘plastic broodtrommel’ te maken had, die gemakkelijk de helft kleiner had kunnen zijn. En het batterijcompartiment van de watercomputer zit met twee dunne draadjes vast. Dit had wat mij betreft wel wat robuuster uitgevoerd kunnen worden:

De gateway is het middelpunt van het systeem; deze zorgt voor de verbinding van alle apparaten en is te gebruiken met WiFi of een Ethernet-kabel. Nadat ik eenmaal de gateway in huis had ging het aansluiten eigenlijk heel simpel via de Gardena-app. Je scant met de camera een code en het apparaat wordt geïntegreerd in je systeem. Ook bij andere onderdelen zoals de bodemsensor en de watercomputer verliep het toevoegen aan het systeem vrij eenvoudig. Wel jammer is dat je bij dergelijke dure accessoires nog zelf voor de batterijen moet zorgen. Het gaat hier om standaard AA-batterijen, dus die had ik nog wel liggen.



Zonder gateway kun je helemaal niets.

De bodemsensor is best handig om te hebben, omdat er voor HomeKit nog geen sensoren voor bodemvochtigheid bestaan. Dit is het nieuwe model sensor, die je diep in de aarde moet duwen zodat het bijna parallel loopt met de grond. Dit heeft als voordeel heeft dat een eventuele robotmaaier er gewoon overheen kan. De eerste generatie sensor zag eruit als de kop van een golfclub en stak wat verder boven de grond uit, waardoor je nooit je hele grasveld kon maaien. HomeKit herkent nog geen waarden voor bodemvochtigheid, maar daarvoor heeft Gardena een slim trucje bedacht: de ‘bodemvochtigheid’ (zoals getoond in de Gardena-app) wordt gerapporteerd als ‘luchtvochtigheid’ en dat is een waarde waar HomeKit wél iets mee kan. Op die manier kun je regels opstellen wanneer het planten water geven wel en niet moet plaatsvinden. Dat kan overigens ook met de Gardena-app zelf.



Je kunt in de Gardena-app verschillende dingen aanpassen, zoals de limiet voor bodemvochtigheid.

De installatie van de meeste producten wijst zich vanzelf. Het toevoegen aan de Gardena-app is een kwestie van batterijen plaatsen en in de app aangeven dat je een nieuw product wilt integreren. Dit werkte verrassend goed. Elk accessoire werd meteen herkend en indien nodig krijg je een melding dat er een firmware-update klaarstaat. Je kunt in de app ook de batterijstatus in de gaten houden. Voor de bodemsensor moet eerst een bodemanalyse worden uitgevoerd. Dit houdt in dat je 5 liter water rondom de sensor giet en vervolgens 24 uur gaat wachten op de uitslag. De sensor kan op basis hiervan bepalen hoe snel het water door de bodem wordt opgenomen.



Je hebt wel een buitenkraan nodig, anders heb je er niet zoveel aan.

Het aansluiten van de gangbare tuinaccessoires is vooral een fysieke klus. De buitenkraan moet de juiste koppeling hebben (en anders moet je een verloopstukje halen), je moet de slangen mooi wegwerken en zorgen dat je alles op elkaar aansluit. Omdat ik twee plantenbakken heb, had ik een splitter nodig (een zogenaamde tweewegwaterverdeler of tweewegventiel van rond de 15 euro) om te zorgen dat ik beide van water kan voorzien. Ik heb dergelijke hulpstukken van Gardena gekocht omdat de kleuren (donkergrijs/oranje) dan mooi op elkaar aansluiten, maar je kunt wat kosten besparen door voor merkloze producten te kiezen. Het merk Hozelock heeft ook veel accessoires, maar die zijn niet altijd goedkoper en passen door hun knalgele kleur niet zo goed bij de rest van je systeem.



Een doos vol reservehulpstukken komt erg van pas, als je niet continu naar het tuincentrum wilt rennen.

Een onderdeel waar ik meer moeite mee had om te bevestigen was het vernevelingssysteem, waarmee je op warme dagen aangename verkoeling krijgt. Deze blaast een waternevel over je terras. Hiervoor moet je de meegeleverde slang in stukken knippen, zodat je de spuitmondjes op de juiste afstand kunt plaatsen. In willekeurige stukken knippen en later spijt krijgen leek me geen goed idee, dus hiervoor moest ik eerst uitzoeken hoe ik dit het best kon ophangen en wat dan de afstand moet zijn. Volgens Gardena is het “eenvoudig te bevestigen aan een parasol, luifel of pergola” maar ook hier geldt: je moet het water eerst ernaar toe leiden en er zullen maar weinig mensen zijn die een wateraansluiting bovenin hun parasol of bovenop de pergola hebben.



De Gardena vernevelingsset: ‘gemakkelijk’ aansluiten met drukknopen?

Het plaatsen van de bewateringsslangen in de tuin is wat makkelijker: die slinger je tussen de planten door en zet je vast met de meegeleverde prikkertjes. Mijn plantenbakken zijn 5 meter lang, dus ik had genoeg aan de 15 meter lange set (maat S), waarbij ik de slang heen en terug kon leggen, met wat extra bochten om bepaalde planten extra water te geven.



Gardena vs Eve. De Eve Aqua is meteen te gebruiken en heeft een fysieke knop waarmee je de watertoevoer makkelijk kunt in- en uitschakelen (ook zonder app). Bij die van Gardena heb je altijd de gateway nodig.

Gardena Smart System in gebruik

Na het aanleggen van het systeem kun je de aanbevelingen van Gardena volgen. Je geeft aan of je volle grond of bloempotten hebt, of de planten jong zijn etc. Op basis daarvan maakt Gardena een bewateringsschema aan. In mijn geval wordt er ‘s avonds na 21:00 uur eerst vijf minuten gesproeid, waarna er nog een halfuur wordt gesproeid. Dat leverde aanvankelijk een wat ongemakkelijk gevoel op: een halfuur sproeien? Wordt er dan niet het equivalent van tien badkuipen over mijn planten heen gegooid?



Er zitten meerdere ringen bij de watercomputer, zodat het op vrijwel elke kraan (met schroefdraad) past.

Later besefte ik dat de waterverbruik door het druppelen maar heel beperkt is. Bij de set S (15 meter) die ik heb gebruikt is het waterverbruik slechts 1,6 liter per uur, dus dat valt erg mee. Overigens, als je het precies wilt weten: je kunt Gardena-watermeters (€30) in je systeem opnemen, zodat je het precies weet. Ook hier dreigt weer de Gardena ‘rabbit hole’, waarbij je gaandeweg steeds meer accessoires aanschaft die óók wel handig lijken.



Overal staan duidelijke instructies bij.

Je moet er wat tijd in investeren om dit systeem te leren kennen. Aanvankelijk dacht ik dat je het standaard door Gardena gegenereerde schema niet kunt aanpassen, maar dat kan toch. Je moet dan wel de ‘intelligentie’ van het Gardena-systeem uitschakelen en zult zelf in HomeKit een automatisering moeten maken, om te zorgen dat je niet sproeit op het moment dat de grond nat genoeg is. Heb je de bodemsensor niet gekocht, dan kun je eventueel ook op basis van de hoeveelheid regen laten bepalen of er gesproeid moet worden. Dit kan alleen via de Opdrachten-app, waarbij je de weersverwachting ophaalt voor jouw lokatie. Metingen van regenmeters zoals die van het Netatmo-weerstation ophalen in HomeKit kan nog niet.

In de app vind je nog meer: je kunt een lijst aanleggen van de planten in jouw tuin staan, over de verzorging lezen en op elk moment nieuwe sensoren toevoegen of de automatiseringen in- en uitschakelen. De status van je sensoren is op elk moment te zien en hoewel je niet alles kunt automatiseren, is er wel veel mogelijk.

Er valt echt nog veel meer te vertellen over dit systeem en de ervaringen zullen per tuinsituatie heel verschillend zijn. Heb je een rij buxusbomen die je wilt besproeien, dan zul je heel andere accessoires nodig hebben dan iemand die een paar bloempotten tijdens de vakantie nat wil houden. Met wat puzzelen kun je altijd wel de oplossing vinden die je zoekt, maar je moet niet te veel op de kosten letten, want de kans is groot dat het duurder uitvalt dan je had gepland.

Score 8 Gardena Smart System €500 Voordelen + Veelzijdig en uitgebreid, bijna alles is mogelijk

Prima app met duidelijke instructies

Heel veel mogelijkheden in de app

Werkt met HomeKit (ook automatiseringen)

Betrouwbaar merk, gaat er niet zomaar mee stoppen

Waterverbruik is minimaal Nadelen - Jammer dat je altijd de gateway nodig hebt

Gateway zou ook los te koop moeten zijn

Prijzig systeem, voor je het weet geef je honderden euro's uit

Geen Zigbee, Thread of andere universelere protocollen

Conclusie: Gardena Smart System review

Het Gardena Smart System vraagt wat tijd om te leren kennen en om te gaan waarderen. De keuze is enorm groot en je hebt lang niet alles nodig. Ook is het een relatief duur systeem: als je eenmaal bezig bent wil je steeds meer en zie je steeds weer nieuwe onderdelen die ook handig zijn. Gaandeweg heb ik meer waardering voor het systeem gekregen: alles is eigenlijk best goed doordacht, er staat duidelijke uitleg bij en de onderdelen zien eruit alsof ze lang mee zullen gaan. Na de installatie heb je er eigenlijk geen omkijken meer naar en bij een bedrijf als Gardena (met moederbedrijf Husqvarna) heb je ook de zekerheid dat ze er niet zomaar mee zullen stoppen. De automatiseringen zijn zowel in de Gardena-app te vinden, als zelf te maken met HomeKit of in de Opdrachten-app. Eigenlijk heb ik alles met dit systeem kunnen realiseren wat ik wilde, al had ik het met de kennis die ik nu heb wel sneller en goedkoper kunnen doen.

Gardena Smart System kopen

Gardena-producten zijn bij vrijwel elke bouwmarkt en bij elk tuincentrum te koop, waarbij de producten van het Smart System vaak ook wel op voorraad zijn. Wat me opviel is dat Alternate voor veel Gardena-producten goedkoper is dan bijvoorbeeld Coolblue. Ook zou je eens bij Hornbach of bij de gespecialiseerde winkel Wolfswinkel kunnen kijken. Niet alles is overal te koop en de prijsverschillen zijn soms best groot, dus je zult waarschijnlijk net als ik gaandeweg de onderdelen bij elkaar shoppen.