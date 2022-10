Net als voorgaande jaren heeft Mujjo weer leren hoesjes voor de nieuwste modellen uitgebracht. En net als voorgaande jaren is er een model met opgestikt vakje voor pasjes. Bij Decoded vind je soortgelijke hoesjes, die ook van leer zijn gemaakt en vrijwel dezelfde uitstraling hebben. Maakt het veel verschil of je voor de leren hoes van Decoded (€44,90) of die van Mujjo (€54,90) kiest?

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in oktober 2022 in combinatie met de iPhone 14 Pro en beschrijft de situatie op dat moment. De hoesjes zijn beschikbaar gesteld door respectievelijk de fabrikant en de winkelier.



Leren hoesjes van Mujjo en Decoded in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Gemaakt van echt leer in klassieke kleuren (zwart, bruin)

Verkrijgbaar voor alle iPhone 14-modellen, ook Pro Max en Plus

Voorzien van opgestikt vak voor 1 tot 3 pasjes

Niet geschikt voor MagSafe (vanwege het vakje)

Mujjo-hoes verkrijgbaar in zwart, blauw en bruin

Decoded x Applehoes-hoes verkrijgbaar in zwart en navy

Prijs ligt tussen €44,90 en €54,90

Design van Mujjo/Decoded leren hoesjes

Veel mensen zullen voor de leren hoesjes van Apple (€69,-) kiezen, die dit jaar in vier rustige tinten en in één felle kleur oranje verkrijgbaar zijn. Ze zijn voorzien van MagSafe, maar je kunt er geen pasjes in opbergen. Dat kan wel met de leren hoesjes die we hier bespreken. Ze zijn gemaakt van hetzelfde neutraal afgewerkte leer, maar ze hebben iets extra’s: ruimte voor 1 of 3 bankpasjes. Zelf zou ik er 1 of 2 pasjes in stoppen, maar als het leer wat meer uitrekt moet het ook wel mogelijk zijn om er een derde bij te schuiven. Met neutraal afgewerkt bedoel ik dat er geen duidelijke nerven zichtbaar zijn. Dit is ook niet het dikke volnerf leer dat je van schooltassen kent, maar een dun laagje leer dat over een plastic frame is geplakt. Net zoals bij de leren hoesjes van Apple, trouwens.

Door de aanwezigheid van het vak achterop is MagSafe niet mogelijk. Wil je dat wel, dan kun je beter voor de leren kaarthouder van Apple kiezen, die je er vanaf kunt halen tijdens het laden.

Leren hoesje van Mujjo (bruin)

De variant van Mujjo is volledig gemaakt van leer, ook de binnenkant. Zelfs de rand rondom de camera is met leer bekleed, wat wel aangeeft dat het materiaal heel dun moet zijn. Anders zou je het er nooit zo strak omheen kunnen krijgen. De binnenkant is bekleed met een suede-achtig materiaal en ruikt duidelijk naar leer. Volgens Mujjo is er dit jaar gekozen voor ‘full-grain’ Ecco leer van een hogere kwaliteit, dat op plantaardige wijze is gelooid. Of dit ook milieuvriendelijker is, wordt niet helemaal duidelijk maar het klinkt in ieder geval beter dan volledig chemisch.

Wat opvalt is dat het opbergvak voor pasjes een iets afwijkende kleur lijkt te hebben, alsof het iets lichter is. Toen ik beter keek, bleek dat te maken te hebben met een iets minder uitgesproken structuur op het vak. Dit zal bij donkere kleuren veel minder opvallen. Kies je voor blauw, dan is de tint bij Mujjo een stuk feller dan bij Decoded.

Het stiksel is netjes uitgevoerd en de knoppen zijn van metaal gemaakt. Wil je liever een hoesje zonder vak, dan kan dat ook! Mujjo maakt dit jaar voor het eerst hoesjes met ingebouwde MagSafe. Die kosten overigens hetzelfde.

Ik heb dit hoesje getest met de iPhone 14 Pro, maar hij is er voor alle modellen:

Leren hoesje van Decoded x Appelhoes (zwart)

Decoded is een Nederlandse fabrikant, waarvan de accessoires bij verschillende winkels liggen. Deze leren hoes met opbergvak is echter ontstaan uit een samenwerking met winkelier Appelhoes. Dat is te zien aan de verpakking van recycled karton, waar in grote letters Decoded x Appelhoes op staat. De hoes is verkrijgbaar in zwart en donkerblauw en heeft aan de binnenkant een bekleding van stof met een grafisch patroon. Er zijn twee verschillen met de hoes van Mujjo, die ons meteen opvielen.

Ten eerste is het opbergvak voor pasjes iets korter, waardoor je ze er makkelijker uit kan halen. Ten tweede is het cameragedeelte niet bekleed met leer (of iets wat erop lijkt), maar gemaakt van metaal met de opdruk ‘EST.2009.010’. Dit is waarschijnlijk bedoeld als knipoog naar de opdruk van cameralenzen, maar het zegt ons niet zoveel. Wel prettig is dat deze rand van metaal is gemaakt en niet van goedkoop plastic. De knoppen aan de zijkant zijn ook in metaal uitgevoerd. Al met al een nette case, die qua uitstraling niet onderdoet voor die van Mujjo. Als je wat dichterbij kijkt, zie je bij Decoded wel wat meer natuurlijke nerven, terwijl er bij Mujjo veel meer een poriënpatroon aanwezig is.

Ook deze is er voor alle modellen:

Score 8.4 Leren hoezen voor iPhone 14 (Plus/Pro/Max) €44,90 Voordelen + Goede afwerking en materialen

Echt leer, met metalen details

Goedkoper dan Apple's leren cases

Pasjesvak is opgestikt, raak je niet kwijt Nadelen - Geen MagSafe (is bij dit type case ook niet mogelijk)

Ruimte voor maar 1 of 2 pasjes, op z'n hoogst 3

Geen spetterende kleuren

Conclusie: Mujjo vs Decoded leren hoes voor iPhone 14

Zoek je een leren hoes voor je iPhone, dan kun je natuurlijk bij Apple terecht. Maar wie liever een opbergvak voor pasjes heeft kan beter kiezen voor een van de andere merken. De kleurkeuze is vrij conservatief: bruin, blauw en zwart, veel meer keuze is er niet en de opties zijn ook elk jaar hetzelfde, maar daar zullen de fans van deze leren hoesjes niet van wakker liggen.

Wij waren benieuwd of de twee hoesjes van de Nederlandse merken Mujjo en Decoded aan elkaar gewaagd zijn. Mujjo heeft een reputatie als kwaliteitsmerk, maar wat ons betreft doen de hoesjes van Decoded er niet voor onder. De afwerking is even strak, ze hebben beide metalen knoppen en wekken de indruk dat ze jarenlang meegaan. Wil je een volledig leren case die plantaardig gelooid is en naar leer ruikt, kies dan voor Mujjo. Wil je wat geld besparen, kies dan voor Decoded. Maar in beide gevallen doe je geen miskoop.

