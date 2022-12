De Nanoleaf lichtpanelen zijn superleuk om aan de muur te plakken, maar niet iedereen heeft er ruimte voor. Daarom vroegen wij ons af: zijn de Nanoleaf Mini Triangles leuk genoeg voor een klein hoekje, of om mee te beginnen? Je leest het in deze review!

Nanoleaf Mini Triangles

Nanoleaf verkocht altijd al een setje Mini Triangles van 4 stuks. Dat is behoorlijk weinig en geeft je nauwelijks mogelijkheden om lekker creatief aan een patroon te werken. Inmiddels is er ook een pakket met 9 stuks, waardoor je wat meer mogelijkheden hebt. Zo’n pakket is bijvoorbeeld leuk om achter je bureau aan de muur te plakken. Wij gingen aan de slag om te kijken of het echt iets toevoegt, of dat de Mini Triangles toch echt iets té mini zijn om er echt iets leuks van te maken. In deze review lees je meer!

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De Nanoleaf Mini Triangles zijn getest in december 2022 en deze review beschrijft de situatie op dat moment. We hebben hiervoor de starterkit van 9 panelen gebruikt.



Nanoleaf Mini Triangles in het kort

Kleine driehoeken, te koop in starterkit van 5 of 9 stuks

Uitbreidingsset van 10 stuks

Te combineren met andere Nanoleaf Shapes

Levensduur: 25.000 uur

Verkrijgbaar bij diverse winkels vanaf €89,99

Mini Triangles Triangles (groot)

Introductie: mini-driehoeken van Nanoleaf

Nanoleaf verkoopt op de eigen website sets van 5 stuks (ca. €89,99) en 9 stuks (ca. €129,99). Ik zou dan persoonlijk voor de wat grotere set gaan, zodat je wat meer mogelijkheden hebt. Overigens kost een uitbreidingsset van 10 stuks maar €89,90, dus je kunt ook klein beginnen met de goedkoopste set en daarna uitbreiden tot een groter kunstwerk. Meestal toont Nanoleaf op voorbeeldfoto’s enorm ingewikkelde bouwsels, maar met deze set kun je ook klein beginnen. Dat bedoel ik op twee manieren: met kleine panelen en met een beperkt aantal stuks.

Het ziet er naast je bed of bureau best leuk uit. Wel is het goed om je te realiseren dat de foto’s van Nanoleaf zelf altijd een egale kleur per tegel laten zien, terwijl er in werkelijkheid wel wat kleurverschil is omdat de tegel natuurlijk niet één grote lamp is. De verlichting komt uit de drie hoeken, die dan ook wat ‘afgesneden’ zijn.

Uiteraard kun je het ingewikkelder maken. Je kunt deze mini-driehoeken combineren met andere producten uit de Nanoleaf Shapes-productlijn. Dit bestaat uit grotere driehoeken en zeskantige vormen in twee formaten. Je zou dan bijvoorbeeld een dino kunnen maken, of een constructie waarbij je meer afstand tussen de tegels vrijhoudt. De benodigde flexibele verbindingsstukjes zijn los te koop. In het startpakket vind je alleen de normale, niet-flexibele verbindingsstukjes.

Design en uiterlijk Nanoleaf Triangles Mini

Hoogte per paneel: 10 cm

Breedte per paneel: 11,5 cm

Dikte paneel: 0,6 cm (bevestigd aan de muur: 1 cm)

Gewicht per paneel: 40 gram

Kabellengte: 2,5 meter

Verlichtingssterkte per paneel: maximaal 20 lumen, dimbaar

Kleurtemperatuur: 1200K – 6500K

Aantal kleuren: meer dan 16 miljoen

Nanoleaf staat erom bekend dat ze relatief goed met HomeKit samenwerken, iets wat bij ons thuis tegenwoordig een vereiste is. Want ondanks ontwikkelingen zoals Matter wil je nú al dat alles goed werkt en dat zit bij Nanoleaf altijd wel goed. In de verpakking treffen we 9 stuks lichtpanelen aan, die veel kleiner zijn dan gebruikelijk (maar dat was ook de verwachting). Verder zitten er niet-flexibele verbindingsstukjes en dubbelzijdige plakkers in, om de panelen met elkaar en met de muur te verbinden.

Alles wijst zich vanzelf, zeker als je de app erbij pakt en aangeeft hoeveel tegels je hebt, van welke soort. Je kunt dan met de shuffleknop door diverse layouts bladeren, die met jouw collectie tegels mogelijk zijn. Je ziet vanzelf iets wat je aanspreekt. Er zit een augmented reality-functie in de app om te testen hoe het gekozen ontwerp er op jouw muur uit ziet en hoe groot het ongeveer wordt. Het enige irritante is dat je tweemaal moet tikken om steeds naar de volgende layout te gaan, terwijl je lekker snel langs heel veel plaatjes wil gaan om zoveel mogelijk indrukken te krijgen.

Het ‘bouwen’ van de gekozen layout is leuk om te doen en is binnen een paar minuten klaar, zeker als je maar een paar tegels hebt en geen rekening hoeft te houden met meerdere formaten. Je moet zorgen dat elke tegel minimaal met één andere is verbonden. Dat geeft de constructie meteen stevigheid. Heb je aan het einde nog wat connectors over, dan kun je die opmaken om je bouwwerk nog iets steviger te maken. Omdat ik nog niet zeker weet of dit mijn definitieve keuze is, heb ik slechts drie dubbelzijdige plakkers gebruikt (boven, midden, onder) om op de muur te plakken. Dat is bij deze lichte tegels wel voldoende, maar mocht je toch het idee hebben dat het niet helemaal strak tegen de muur zit, dan kun je op elke tegel een dubbelzijdige plakker doen.

Het meest lastige was bij mijn layout de tegel die onderaan zit. Veel mensen zullen de bedieningsmodule aan de onderkant willen doen, maar dat is ook de plek waar je de stroomkabel naar beneden laat lopen (liefst aan de onderkant). Het was even puzzelen om dit bij de gekozen constructie voor elkaar te krijgen, want ze passen niet allebei in hetzelfde connectiepunt en je wilt ook niet dat de stroomkabel er aan de zijkant uitkomt. Eventueel kun je bedieningsmodule ook iets hoger plaatsen of een andere vorm kiezen. Dat is het mooie van het systeem: het maakt niet uit hoe je de tegels met elkaar verbindt en waar je de stroomkabel aansluit, dat kan langs elke vrije rand van elk driehoekje, dus ook in het midden of bovenaan. Hetzelfde geldt voor de bedieningsmodule: als ‘ie maar ergens aan één tegel vastzit, waar dat is maakt niet uit.

Nanoleaf Shapes Triangles Mini in gebruik

Functies: touch control, muziek synchronisatie, screen mirroring

Verbinding: wifi 2,4 GHz b/g/n (geen 5 GHz netwerk)

Thread-ondersteuning: werkt met Thread en is ook te gebruiken als Thread Border Router

Bediening: via Nanoleaf-app voor iOS/Android, Nanoleaf desktop-app (Windows/macOS), HomeKit, Alexa, Google Assistent, IFTTT, Nanoleaf Remote, Razer Synapse, SmartThings, Homey en slimme knop

Energieverbruik per paneel: 0,54 Watt

Maximaal aantal panelen per 42 Watt stroomadapter: 77 stuks

Maximaal aantal panelen per controller: 500 Mini Triangles

Als alles eenmaal hangt is de volgende stap het aansluiten op het stopcontact en het toevoegen aan je HomeKit-huis. Dat kan via de Nanoleaf-app of de Woning-app. Je hebt hiervoor meerdere methoden: door je iPhone vlakbij de panelen te houden (dan werkt het via NFC), door de HomeKit QR-code te scannen of door de code in te tikken. Dit is inmiddels het vijfde Nanoleaf-product dat we thuis of op kantoor hebben gekoppeld en dat werkt altijd probleemloos. Mocht het niet meteen lukken, dan kun je altijd nog met de bedieningsmodule de lampen bedienen en je huisgenoten trakteren op diverse lichtshows. Je kunt dan op een later moment alsnog ermee bezig gaan, als je er wat meer tijd voor hebt.

Het instellen van kleurpatronen doe je in de Nanoleaf-app, waarna je ze kunt exporteren naar HomeKit zodat je ze ook vanuit de Woning-app kunt aansturen. Nanoleaf heeft dit goed voor elkaar, want deze mate van controle is lang niet bij alle fabrikanten van meerkleurige/gradient lampen mogelijk.

Vrijwel alles is mogelijk: alles in één egale felle tint blauw, of een mix van pasteltinten. Hoe feller de kleur, hoe meer je bureau en muur meekleurt, dus als je zit te werken wil je misschien toch iets subtielers hebben met trage kleurovergangen. Heb je een feestje, dan kun je wildere en fellere kleuren aan zetten, al is het natuurlijk wel zo dat je met deze mini-driehoeken geen groot lichtspektakel kunt maken.

Score 8.7 Nanoleaf Shapes Mini Triangles €90 Voordelen + Klein genoeg om overal te plakken

Betaalbaar voor onder de 100 euro

Kwalitatief goede constructie

Panelen zijn weer makkelijk los te halen en te herschikken

Nanoleaf geeft via de app allerlei voorbeelden wat je met het gekozen aantal stuks kunt bouwen

Lichtpatronen zijn ook naar HomeKit over te zetten

Werkt als Thread Border Router en werkt met bijna elk smart home-protocol Nadelen - Klein, daardoor niet echt een overdonderend effect

De driehoeken zijn niet echt driehoekig maar hebben 'afgeknipte' hoekpuntjes

Geen 5GHz wifi-netwerken

Conclusie Nanoleaf Triangles Mini review

De Nanoleaf Triangles Mini zijn een perfecte manier om te beginnen met Nanoleaf. Je bent geen vermogen kwijt en het past altijd wel in een hoekje naast je bureau of bed. Ook is het leuk om iemand cadeau te geven omdat je niet meteen 200 euro kwijt bent en iemand niet verplicht om een complete muur leeg te maken voor je nieuwe lichtkunstwerk. Het maken van een patroon is leuk om te doen en kost weinig tijd – perfect voor deze tijd van het jaar. Het is een mooie oplossing voor een saai of donker hoekje in huis, waar je geen ruimte hebt om een wandlamp te plaatsen. Vlakbij het hoofdeinde van je bed of op de muur achter je bureau is ook een geschikte plek. Zoals we van Nanoleaf gewend zijn, zijn de lichtpanelen makkelijk te plaatsen en met HomeKit te bedienen.

Nanoleaf Triangles Mini kopen

Zoals al eerder aangegeven kun je deze mini-driehoeken kopen in een startpakket van 5 of 9 stuks. Daarnaast is er een uitbreidingsset van 10 stuks, die redelijk betaalbaar is. Je kunt dus op elk moment je bouwwerk verder uitbreiden of een uitbreidingsset cadeau vragen.