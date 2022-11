De Hue Tap Dial Switch is de nieuwste versie van de Hue Tap-schakelaar en heeft als belangrijk voordeel een draaibare ring, voor het dimmen van je lampen. Is deze knop een upgrade waard? Wij hebben de Hue Tap Dial Switch getest en onze ervaringen lees je in de review.

Review Hue Tap Dial Switch

Nagenoeg al mijn lampen in huis zijn inmiddels slim en ze zijn bijna allemaal van Philips Hue. Ik ben een groot fan van de Hue-verlichting en ik heb alles gegroepeerd in scènes of geautomatiseerd met bijvoorbeeld een bewegingssensor. Maar soms wil je toch nog gewoon op een fysieke knop drukken. Het is vaak sneller dan je iPhone pakken de Woning-app of Hue-app gebruiken en is soms minder frustrerend dan Siri die je weer niet goed verstaat. Ik heb dan ook al sinds het begin de eerste generatie Hue Tap Switch in de woonkamer hangen. De nieuwe tweede generatie, met de naam Hue Tap Dial Switch, voegt wat extra functies toe, maar moet ook een geliefde eigenschap missen. In deze review van de Hue Tap Dial Switch lees je hoe het zit.



Hue Tap Dial Switch in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Hue Tap Dial Switch in het kort:

Fysieke schakelaar voor Hue-lampen of andere smart home-accessoires

Voorzien van vier programmeerbare knoppen

Draairing voor het dimmen van lampen

Te gebruiken als losse knop, maar ook te bevestigen aan de muur dankzij magnetische afdekplaat

Werkt op CR2032 knoopcelbatterij

Werkt met Hue-lampen, maar ook te gebruiken in HomeKit (alleen in combinatie met een Hue-bridge)

Beschikbaar in wit en zwart

Adviesprijs: €49,99 (elders soms goedkoper)

Wit Zwart

Het klinkt misschien gek: je hebt een smart home en kunt alles met je iPhone bedienen, maar toch ga je weer ouderwetse knoppen aan je woning toevoegen om alles op de oude manier te bedienen. Maar er zit een belangrijk verschil: oude schakelaars zijn dom en bedienen alleen het bedraad aangesloten accessoire, terwijl slimme knoppen voor HomeKit programmeerbaar zijn en zelf zo in te stellen zijn zoals jij dat wil. Bovendien zijn ze draadloos en daardoor een stuk veelzijdiger. Dat geldt ook voor de Hue Tap Dial Switch. Deze schakelaar bestaat in feite uit vier knoppen waar je via de Hue-app elk twee acties aan kunt koppelen. En dan is er ook nog de nieuwe draaibare ring, waarmee je de lampen kunt dimmen. Dat is een unieke eigenschap van deze Hue Tap Dial die je niet vaak bij andere knoppen ziet.

Het instellen van de Hue Tap Dial Switch is een fluitje van een cent. Je kunt hem gebruiken als je Hue-lampen zonder bridge hebt, maar wij gebruiken hem in combinatie met de Hue-bridge. Hij is dan helemaal zelf te configureren, waarbij je aan elke knop een scene kan koppelen. Het verbinden met de bridge is een kwestie van de app openen, het accessoire toevoegen en de knop op de Hue Tap Dial Switch ingedrukt houden. Daarna kies je voor welke kamer (of het hele huis) je de schakelaar wil gebruiken. Je kan ook kiezen voor een specifieke lamp.

Aan elke knop (in totaal vier) kun je een actie koppelen voor één keer drukken. Je kan dan een bepaalde scène activeren of tussen verschillende scènes wisselen als je telkens op de knop blijft drukken. Er is ook een optie waarmee je het licht in kan stellen dat afgestemd is op het moment van de dag. ’s Avonds zal het licht daardoor wat zachter en warmer zijn dan overdag.

Wat handig is van de Hue Tap Dial Switch, is je met het ingedrukt houden van één van de knoppen de desbetreffende lampen weer uit kan zetten. In de vorige generatie van de Hue Tap Switch was dat niet mogelijk. Los van de vier knoppen aan de voorkant, kun je ook de draaiknop configureren. Draai linksom om de lampen zachter te zetten en draai rechtsom om ze feller te zetten. Je kunt daarbij kiezen of daarmee de lampen ook helemaal uit kan draaien of dat je ze draait tot de laagste helderheid. Je kunt zelfs kiezen welke scène geactiveerd wordt als de lampen uit staan en je aan de draaiknop draait. De mogelijkheden voor in de Hue-app zijn daardoor best uitgebreid en een stuk veelzijdiger dan bij de vorige Hue Tap.

Hue Tap Dial Switch in HomeKit

Behalve in de Hue-app, kun je de Tap Dial Switch ook configureren via de Woning-app in HomeKit. Je kunt dan aan elke knop een scène of ander accessoire koppelen. Het voordeel hier is dat je ook een ander accessoire dan een lamp kan koppelen. Denk aan een speaker, waarmee je met een druk op de knop je favoriete afspeellijst kan afspelen. De draaiknop is helaas niet in de Woning-app of in een andere HomeKit-app te configureren.

Voor meer geavanceerde acties aan de knoppen op de Hue Tap Dial, kun je ook een alternatieve HomeKit-app gebruiken. Een voorbeeld daarvan is de Eve-app, waarmee je de knoppen nog meer naar eigen smaak binnen HomeKit kan configureren. In onze tip over HomeKit-knoppen instellen lees je hoe je dat kan doen.

Hue Tap Dial in gebruik

We vinden de Hue Tap Dial prettig in gebruik. Het indrukken van een knop gaat een stukje makkelijker dan in de vorige generatie, omdat de nieuwe versie op batterijen werkt. De eerste Hue Tap werkt zonder batterijen, waarbij de stroom als het ware opgewekt wordt bij het indrukken van de knop. Je moest daardoor een stuk harder en verder drukken, omdat je bij het drukken van elke knop ook de grote overkoepelde knop in moet drukken. In het gebruik vinden we de Hue Tap Dial daardoor prettiger, al vinden we het jammer dat er dus wel een batterij in zit. Dit voordeel van de vorige generatie mis je dus bij de Dial-versie. Je gebruikt een CR2032 knoopcelbatterij en de schakelaar gaat maanden mee.

De draaiknop vinden we ook prettig in het gebruik. Bij elke kleine draai-actie voel je wat feedback, zodat je niet per ongeluk in één keer te ver door draait. Maar de draaiknop is ook niet té stroef, waardoor het dimmen van je lampen erg prettig is. Je hoeft niet overdreven veel kracht te zetten, maar het draaien gaat ook niet te soepel.

De vorige generatie moest je nog vastklikken aan het muurplaatje om hem op te hangen, maar in de nieuwe versie bevestig je hem magnetisch. Daarbij is het wel belangrijk dat je hem recht op de afdekplaat klikt, met het uitstulpinkje op de juiste plek. Het is dankzij de magnetische bevestiging hoe dan ook makkelijker om de knop even van de muur te halen en hem bijvoorbeeld op tafel te leggen. Het kleine afdekplaatje dat op de muur achterblijft is dan ook een stuk mooier dan van de eerste generatie.

Design Hue Tap Dial Switch

Qua ontwerp vinden we de nieuwe Hue Tap Dial Switch een stuk mooier. De knop zelf heeft een diameter van zo’n 6 centimeter, terwijl het afdekplaatje aan de muur 8 cm bij 8 cm is. In totaal is de Hue Tap Dial met afdekplaatje en knop ruim 2,4 centimeter dik. De ronde knop zelf is een stuk kleiner dan de vorige generatie, maar met afdekplaatje schelen de twee niet veel van elkaar. Hij is in ieder geval klein genoeg om niet al teveel op te vallen.

Het design is ook een stuk moderner dan de eerste generatie. De knoppen en het afdekplaatje hebben een mooie matte afwerking en de draaibare schijf is juist glimmend. Net als op de eerste generatie worden de knoppen aangegeven met stipjes, zodat je weet welke knop één, twee, drie en vier is. Overigens kan je bij de Hue Tap Dial Switch kiezen tussen wit en zwart. Wij hebben voor deze Hue Tap Dial Switch review de zwarte versie kunnen testen, maar die moet maar net bij je interieur passen. De meeste mensen zullen hun stopcontacten en schakelaars in het wit hebben, waardoor we de witte variant wat mooier vinden. Deze is ook minder opvallend op een witte muur. Maar desalniettemin vinden we het fijn dat er nu meer keuze is. Hij is sowieso mooier dan de vorige, die met zijn lichtgrijze ring toch wat meer opviel.

Qua prijs moet je je wel afvragen of de knop zijn geld waard is. Met een adviesprijs van €49,99 is hij wel wat aan de dure kant, ook al kun je goedkoper uit zijn bij andere winkels. Maar aan de andere kant: je krijgt er wel vier knoppen en een extra draaiknop voor terug. Er zijn ook slimme HomeKit-knoppen die maar één knop bieden met hetzelfde prijskaartje.

Score 8.5 Hue Tap Dial Switch €49,99 Voordelen + Mooier design, nu in twee kleuren

Vier handige en prettige knoppen

Extra draaiknop voor dimmen van lampen

Veel opties in de Hue-app

Ook in te stellen via HomeKit Nadelen - Vereist Hue-bridge voor alle opties

Werkt nu met batterij

Conclusie Hue Tap Dial Switch review

De Hue Tap Dial Switch is een vooruitgang ten opzichte van de vorige generatie. We vinden het design een stuk mooier en ook qua werking en mogelijkheden is hij een stuk prettiger. Je kunt nu standaard met een enkele knop een lamp of scène in- en uitschakelen, zonder dat je hele ingewikkelde programmeringen hoeft te maken via een app van derden. Dat kan nog steeds als je dat wil, maar daar is nu veel minder de noodzaak voor. De extra draaiknop is ook een handige extra voor het dimmen van je lampen.

Een klein nadeel is dat de schakelaar nu werkt op een knoopcelbatterij, hoewel je daar dan weer wel makkelijkere bediening voor terugkrijgt. Al met al vinden we de Hue Tap Dial Switch een welkome toevoeging op onze Philips Hue-collectie. Heb je helemaal geen behoefte (meer) aan een fysieke knop, dan zal de Hue Tap Dial voor jou geen toevoeging zijn. Mis je toch af en toe een fysieke schakelaar en wil je makkelijk dimmen door te draaien, dan vinden we de Hue Tap Dial zeker een aanrader.

