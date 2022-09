De Sonos Sub Mini is de eerste compacte subwoofer van het bedrijf. Hij is een stuk goedkoper dan de originele Sonos Sub die al sinds 2012 bestaat. Je kunt 'm combineren met een Sonos Beam of Ray soundbar, of het geluid van je Sonos One-opstelling verbeteren. Ben je goed af met dit goedkopere model? Of kun je beter toch even doorsparen voor de grote Sub? Dat lees je in deze Sonos Sub Mini review!

Eerder dit jaar verscheen de Sonos Ray als compacte soundbar voor je tv. Nu vult Sonos dit aan met de Sonos Sub Mini, die je prima kunt combineren met de Ray of Beam. Een Sonos Arc kan ook, maar die zul je eerder combineren met de grote Sonos Sub (€849,-). Biedt de Sub Mini (€499,-) voldoende bas om te overtuigen? En bevalt het cilindervormige design, dat wel wat doet denken aan de vorige generatie Mac Pro (de ‘prullenbak’)? We hebben het voor je getest en vertellen onze ervaringen in deze review van de Sonos Sub Mini!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). Deze review is geschreven in september 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De Sonos Sub Mini is voor deze test tijdelijk geleend van de fabrikant.



Sonos Sub Mini in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe Sonos Sub Mini:

Betaalbare en redelijk compacte subwoofer van Sonos

Afmetingen: 23,01 cm (diameter) x 30,51 cm (hoog)

Gewicht: 6,29 kg

Kleuren: zwart en wit

Type: actieve subwoofer, gesloten behuizing

Woofers: 2 x 6 inch

Ondergrens audio: 25Hz (net als bij Sub)

Versterker: klasse D (vermogen niet bekend)

Draadloze verbinding: 2,4GHz en 5GHz

Verkrijgbaar: vanaf 6 oktober 2022

Prijs: €499,- bij Sonos en diverse winkels

Wit Zwart



De Sonos Sub Mini is toch behoorlijk fors om naast onze kast in de slaapkamer te zetten.

Introductie Sonos Sub Mini review

De Sonos Sub Mini is een product waar gebruikers al lange tijd op zaten te wachten. Het is ook een volstrekt logisch product, want na het introduceren van twee goedkopere soundbars (Beam en Ray) is er nog ruimte voor een goedkopere subwoofer. Voor het geval dat je geluid toch wat meer diepte wil geven was er al de gewone Sub (€849,-), maar die zit qua prijs aan de bovenkant. Met de Sub Mini wil Sonos een doelgroep aanspreken die iets minder ruimte heeft qua budget én qua woonkamer.

Toch viel me bij het uitpakken op dat de Sub Mini toch ook weer niet zó heel mini is. Hij neemt toch nog behoorlijk wat ruimte in beslag en weegt brengt 6 kilo op de weegschaal. Dat geldt trouwens voor elke subwoofer. Gelukkig is hij dankzij het grote gat makkelijk te verplaatsen naar een andere kamer. Dit zul je niet dagelijks doen, maar in vergelijking met de veel zwaardere Sub is de kleinere variant toch een stuk beter draagbaar. De Sub Mini is bedoeld voor een kleine tot middelgrote huiskamer van zo’n 30 vierkante meter of een slaapkamer, mocht je daar vaak tv-kijken. Het maakt niet zoveel uit waar je de Sub Mini plaatst: achter de bank of vlakbij de tv.

Design Sonos Sub Mini

Het design van de Sonos Sub Mini is nieuw, maar toch ook weer niet verrassend. Als je het complete assortiment van Sonos op een foto ziet past deze Sub Mini er naadloos tussen. Sonos heeft deze keer gekozen voor een cilinder van 30 cm hoog en 23 cm in diameter, terwijl de grote Sub een rechthoekige kast heeft. Beide modellen hebben een tunnel in het midden, maar er is wel een duidelijk verschil: de Mini is alleen rechtop staand te gebruiken, terwijl je de grote Sub ook op z’n kant kunt leggen.



Omdat onze Sonos Beam zwart is, kozen we ook voor de zwarte Sub Mini. Maar hij is er ook in wit met zwarte tunnel.

Net als de bestaande Sonos-producten is deze ook weer robuust gebouwd en perfect afgewerkt. De vorm is zo gekozen, dat hij zo weinig mogelijk aandacht trekt en dat is gelukt. Je kunt net als bij de andere producten weer kiezen voor mat wit of zwart. Wij kozen voor de matzwarte variant, omdat deze het mooist aansluit op de Sonos Beam 1e generatie die we in de slaapkamer hebben staan. Na het even neerzetten en weer oppakken kregen we echter spijt: er blijft zoveel stof aan de vier rubberen voetjes en aan de onderkant hangen dat het binnen de kortste keren een stofnest wordt. OK, misschien zou ik iets vaker moeten stofzuigen, maar feit is wel dat de zwarte uitvoering snel stoffig wordt en dat je toch wel twee keer per week met een doekje erlangs moet.

De fysieke aansluitingen zijn beperkt: aan de onderkant vind je alleen een aansluiting voor stroom en Ethernet. De kabels kun je makkelijk wegwerken, omdat de Sub Mini dankzij z’n voetjes de grond niet raakt. Er zit NFC bij het logo bovenop, om makkelijk te kunnen koppelen. Daarnaast is er een koppelknop aan de voorkant (of is het de zijkant?). Dat is het mooie: het maakt niet uit hoe je de Sub Mini neerzet: met de tunnel aan de voorkant of aan de zijkant. De software past automatisch de weergave aan de kamer aan.

Dankzij 5GHz wifi kun je verbinding maken en zorgen dat de Sub Mini en de soundbar (in ons geval de Beam) op elkaar zijn afgestemd. Er is geen analoge of digitale audio-aansluiting.

Uiteraard werkt deze Sonos subwoofer alleen goed samen met andere speakers van het Sonos-systeem, maar dat is ook wel logisch. Vaak zullen mensen al een soundbar of een paar speakers hebben staan. Je kunt je systeem uitbreiden met de Sonos One, One SL, Symfonisch-speakers en de Amp. Koop je de grote Sub, dan zul je deze meestal combineren met de Sonos Five, maar Sonos One kan eventueel ook.

Ook goed om te weten: je kunt van de grote Sub twee en zelfs drie exemplaren in dezelfde ruimte zetten, maar bij de mini kan dat niet. Waarom dat is, is onduidelijk. Sonos wil daar niets over kwijt. Van de andere kant is het neerzetten van twee Mini’s niet zo heel zinvol, omdat je dan beter de grotere Sub had kunnen kiezen.

Om nog even duidelijk te maken hoe groot de verschillen in formaat zijn:

Sonos Sub Mini: 23 cm diep x 23 cm breed x 30 cm hoog

Sonos Sub: 16 cm diep x 30 cm breed x 39 cm hoog



Het maakt niet uit hoe je de Sub Mini plaatst: met opening aan de voorkant of aan de zijkant. Je kunt er ook voor kiezen om de knop aan de voorkant of juist aan de achterkant te doen. Maar liggend kan niet, want dan zou ‘ie ook wegrollen.

Sonos Sub Mini: instellen en gebruik

Het instellen van de Sub Mini was zoals gebruikelijk weer een kleine moeite: je sluit de stroomkabel aan, opent de Sonos-app en de software vraagt je of je een nieuw apparaat wil instellen. Je houdt vervolgens je iPhone bij de NFC-sensor (verstopt achter het Sonos-logo bovenop) om gegevens over je wifi en bestaande Sonos-systeem door te geven. Je geeft ook aan welke speaker of soundbar je wilt koppelen. Je zou ‘m ook met een Sonos Five kunnen koppelen om muziek te luisteren, voor meer nadruk op lagere frequenties. Maar de meeste mensen zullen kiezen voor gebruik bij de televisie, in combinatie met de Ray of Beam.

Na het instellen zullen de lage tonen voortaan via de Sub Mini worden afgespeeld, terwijl de soundbar van de tv de hoge- en middentonen regelt. Dit gebeurt automatisch en je kunt het geluid nog iets verder verbeteren door met de Sonos-app op de iPhone de Trueplay-functie te gebruiken. Deze is nog steeds exclusief voor iPhone-gebruikers, maar daar malen we uiteraard niet om. Heb je al eerder Trueplay uitgevoerd voor je andere speakers, dan zul je het voor de Sub mini opnieuw moeten doen.

Ben je klaar met Trueplay, dan valt er verder niet zoveel in te stellen, behalve dat je de subwoofer-niveau’s van -15 naar +15 kunt bijstellen voor meer of minder effect. Met de nachtmodus kun je laat op de avond tv-kijken zonder dat je anderen stoort. Hierbij worden explosies en andere harde geluiden wat meer afgezwakt, terwijl je dialogen beter hoort.

Werkt het ook, zo’n kleinere subwoofer? Jazeker! In plaats van alleen maar kijken naar een film word je er veel meer in meegezogen. Ik betwijfel alleen of ik dat wel in de slaapkamer nodig heb. Het moet maar niet de gewoonte worden om de helft van het weekend liggend door te brengen. Voor zo’n kleine cilinder geeft de Sub Mini goed geluid, dankzij z’n dubbele 6-inch woofers die naar binnen gericht zijn (vandaar de tunnel). Kijk je naar een film met veel achtervolgingen en rammelende geluiden, dan klinkt dat echt goed door.



De zwarte variant trekt behoorlijk wat stof aan, vooral rond de rubberen pootjes.

Sonos Sub Mini: voor wie?

Heb je al een Sonos soundbar en/of of speakers en wil je een rijker geluid bij het kijken van films en (muziek)video’s? En vind je de €849,- kostende Sonos Sub te duur? Dan is de Sonos Sub Mini wat je moet hebben. Je zult niet teleurgesteld worden in het geluid. Er zijn situaties waarbij de grote Sub een betere keuze is (bijvoorbeeld wanneer je het geluid graag erg hard zet), maar in een kleine tot middelgrote kamer is ‘ie precies goed. Hij ziet er bovendien qua design beter en subtieler uit dan de grote Sub.

De Sub Mini is een prima aanvulling voor muziek als je nu Sonos One’s of de speakers van IKEA hebt, al voelt de prijs van €499,- dan wel wat aan de hoge kant in vergelijking met wat je voor de speakers hebt betaald. Als aanvulling op de Sonos Five voegt het wat minder toe, omdat die van zichzelf al een erg goed geluid heeft. Voor tv-kijkers zijn de Ray en Beam een prima combinatie – en dat is dan ook wat Sonos aanraadt. Combineren met een losse Arc kan ook. Sonos houdt je niet tegen, maar zij vinden het geen logische combinatie omdat je dan de duurste soundbar met de goedkoopste subwoofer combineert.

Twijfel je tussen een losse Arc (€869,-) of een Beam (€429,-) met een Sub Mini (€499,-) dan ben je ongeveer hetzelfde bedrag kwijt. Ik zou dan eerder voor de Beam met Sub Mini kiezen. Wil je een betere surround sound, dan kies je voor de Arc. Wat dat betreft is er nu keuze genoeg bij Sonos.

Score 8 Sonos Sub Mini €499 Voordelen + Strak design

Betaalbaarder dan eerdere subwoofer

Goede weergave van diepe tonen

Goede bouwkwaliteit

Prima bas voor dit formaat

Makkelijk te verplaatsen

Goede uitbreiding van je bestaande systeem Nadelen - Kan niet liggend worden geplaatst

Ondanks de naam 'mini' vrij fors qua formaat

Toch nog behoorlijk aan de prijs

Zwarte variant trekt stof aan

Twee Sub Mini's combineren kan niet

Conclusie Sonos Sub Mini review

Films en tv-shows klinken voller en ook bij het luisteren van muziek voegt de Sub Mini echt iets toe aan je beleving door de lagere tonen meer naar de voorgrond te brengen. Een prijs van €499,- is nog steeds niet goedkoop, maar je betaalt voor het design, de kwaliteit van de materialen, de technologie, het ecosysteem en de zekerheid dat alles naadloos met elkaar samenwerkt. Sonos is een gesloten systeem, maar wel eentje waarvan je geen spijt krijgt dat je erin bent gestapt. De Sonos Sub Mini vervult duidelijk een rol: dit is dé subwoofer voor mensen die een middenklasse Sonos soundbar of speakersysteem hebben en beter geluid willen. Tien jaar na de grote Sub vervult Sonos eindelijk die behoefte.

Sonos Sub Mini kopen

De Sonos Sub Mini is vanaf 6 oktober 2022 verkrijgbaar bij de bekende winkeladressen. Ook bij Sonos zelf kun je de Sub Mini prima aanschaffen, maar ook dan krijg je vanaf 6 oktober geleverd. De adviesprijs is €499,- en dat is ook de prijs die je momenteel bij vrijwel alle winkels betaalt.