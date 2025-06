macOS Tahoe neemt afscheid van FireWire: einde van een iconische Apple-aansluiting

Er lijkt een einde te komen aan een stukje iconische Apple-geschiedenis. In de eerste ontwikkelaarsbèta’s van macOS Tahoe ontbreekt de ondersteuning voor FireWire, het protocol dat ooit synoniem stond voor razendsnelle dataoverdracht tussen Macs en iPods. Wat betekent dit precies, en waarom is het stiekem best een beetje jammer? iCulture blikt nostalgisch terug én kijkt vooruit.

FireWire ontbreekt in macOS Tahoe bèta

Volgens gebruikers op Reddit en X-gebruiker @NekoMichi ontbreekt in de eerste bèta van macOS Tahoe ondersteuning voor FireWire 400 en 800 volledig. Oude apparaten zoals de eerste generaties iPods en externe harde schijven met de aansluiting worden hierdoor niet langer herkend door Macs met deze nieuwe software.

In tegenstelling tot eerdere macOS-versies, waaronder het huidige Sequoia, ontbreekt in macOS Tahoe zelfs het FireWire-menu in Systeeminstellingen. Dat lijkt een duidelijk signaal van Apple dat het afscheid nemen serieus is ingezet.

Waarom het verdwijnen van FireWire een bijzonder moment is

FireWire (officieel IEEE 1394 genoemd) ontstond in de late jaren tachtig binnen Apple zelf. Het bedrijf zocht een snellere en betrouwbaardere oplossing om Macs met randapparatuur te verbinden, en zo werd FireWire geboren. Toen de aansluiting in 1995 voor het eerst commercieel werd geïntroduceerd, was het revolutionair. Met overdrachtssnelheden die USB 1.0 destijds ver achter zich lieten, werd het al snel de standaard voor professionele audio- en videobewerking.

Toch werd FireWire pas echt bekend toen Apple in 2001 de eerste iPod introduceerde. Wie herinnert zich niet die iconische witte kabels waarmee je muziek razendsnel vanaf je Mac naar je iPod kon sturen? Het was het begin van een gouden Apple-tijdperk, waarin design, gebruiksgemak én snelheid hand in hand gingen. Het enige product dat – volgens ons – nog vergelijkbaar is met deze oude tijd, zijn de AirPods.

De overstap naar USB: begin van het einde

Vanaf 2003 zette Apple de eerste stappen weg van FireWire naar USB, dat langzaamaan sneller en universeler werd. In 2012 bracht Apple de laatste Mac uit met een ingebouwde FireWire-poort. Sindsdien moesten gebruikers die nog oudere apparatuur wilden aansluiten, zoals externe harde schijven of vintage iPods, gebruikmaken van adapters naar Thunderbolt.

Het verdwijnen van FireWire-ondersteuning in macOS Tahoe lijkt nu een logisch en voor velen nostalgisch sluitstuk van deze ontwikkeling. Apple heeft zich volledig toegelegd op USB-C en Thunderbolt, waarmee FireWire definitief tot de geschiedenisboeken lijkt te gaan behoren.

Wat kun je doen als je nog FireWire gebruikt?

Wie oude apparaten nog regelmatig gebruikt, heeft een aantal keuzes:

Overstappen naar USB of Thunderbolt

Moderne aansluitingen bieden betrouwbaardere en vooral snellere overdrachten. Bovendien is Thunderbolt ook een door Apple verzonnen standaard, en dus soort van de opvolger van FireWire.

Gebruik adapters (misschien!)

Er is een kleine kans dat adapters nog wel werken in macOS Tahoe om je FireWire-apparaten te gebruiken.

Blijf voorlopig op een oudere macOS-versie

Een tijdelijke oplossing als je nog even wilt genieten van je vintage Apple-hardware. Besef wel dat Apple deze versies vroeg of laat niet meer ondersteunt met beveiligingsupdates.

Definitief verdwenen of komt het terug?

Bèta-versies kunnen veranderen, en Apple heeft nog niet officieel bevestigd dat FireWire permanent verdwijnt uit macOS Tahoe. Toch achten wij de kans heel groot, zeker omdat er al jaren geen nieuwe producten met de aansluitingen zijn uitgekomen. We houden het in de gaten of er nog meer aanwijzingen komen voor het definitieve einde van de standaard.

Nostalgisch afscheid van een geliefde standaard

Voor Apple-liefhebbers die ooit hun eerste muziek verzamelden op een glanzend witte iPod, zal het verdwijnen van FireWire voelen als een definitieve stap naar een nieuw tijdperk. Hoewel macOS Tahoe moderne vooruitgang biedt, zullen velen met een glimlach terugdenken aan die tijd waarin een simpele kabel een klein beetje vurige magie betekende.

Heb jij nog FireWire gebruikt? Zo ja, waarvoor? Laat het ons weten in de reacties.