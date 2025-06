Aqara heeft een nieuw slim deurslot uitgebracht. De U200 Lite is een goedkopere versie van het populaire U200-model. Echter ontbreekt in de U200 Lite de belangrijkste functie.

Vorig jaar bracht Aqara, een populair merk als het om smart home gaat, het langverwachte U200-deurslot in Europa uit. Bijzonder aan dit deurslot is dat het het eerste (en nog steeds enige) slimme deurslot is dat ondersteuning biedt voor Apple’s digitale huissleutels in Wallet én geschikt is voor Europese deuren. Nu komt Aqara met een goedkopere variant, genaamd de U200 Lite. Maar juist de ondersteuning voor de Wallet-huissleutels ontbreekt en daar is een logische verklaring voor.

Aqara U200 Lite deurslot met Matter-over-Thread

De nieuwe Aqara U200 Lite heeft hetzelfde ontwerp als de gewone U200 en verschijnt in zwart en wit. Je plaatst het slimme deurslot over je bestaande cilinder met sleutel, waardoor het slimme slot dus simpelweg de sleutel in de deur via de eigen motor omdraait. De motor bevestigen doe je met schroefjes, die de motor vastklemmen rondom de cilinder. Je kan het slot ook nog vastplakken voor extra stevigheid.

Het U200 Lite-slot maakt net als de gewone U200 gebruik van Matter-over-Thread. Je hebt dus wel een Thread Border Router nodig (zoals een HomePod (mini) of Apple TV met Thread) om het slimme slot via HomeKit te kunnen bedienen. Andere opties zijn via de Aqara-app (via Bluetooth) of via andere smart home-platformen die Matter ondersteunen. Er zit een gyroscoop in die ziet als de deur niet goed dicht is en je kan er ook voor kiezen om het slot automatisch te laten sluiten. Andere functies van de gewone U200 zijn ook in begrepen, zoals de stille modus voor ’s nachts en het kunnen openen van de dagschoot (als je aan de buitenkant geen beweegbare deurklink hebt). De oplaadbare accu gaat zo’n zes maanden mee.

Geen keypad, geen Apple Wallet-sleutels

Het grootste nadeel van de U200 Lite, is dat er geen keypad is meegeleverd. Het keypad van de gewone U200 laat je de deur ontgrendelen met een toegangscode, maar ook met een vingerafdruk. Maar voor Apple-gebruikers misschien nog wel belangrijker is de ondersteuning voor Apple’s Wallet-huissleutels bij de gewone U200. Omdat de motor aan de binnenkant van de deur zit, was er een extra apparaatje nodig aan de buitenkant om je iPhone of Apple Watch via NFC tegen te houden om de deur te kunnen ontgrendelen. Deze is dus niet inbegrepen bij de U200 Lite, waardoor je dus ook geen Wallet-huissleutel kan gebruiken. Wel is de Lite-versie daardoor veel goedkoper. Het is vooralsnog niet mogelijk om later een los keypad erbij te kopen.

Wat je wel bij de U200 Lite krijgt, is een NFC Sticker Card. Deze plak je aan de buitenkant van je deur, zodat je daar je iPhone tegenaan kan houden. Vervolgens verschijnt er een NFC-melding op je iPhone waar je op kan tikken om de Aqara-app te openen en de deur te ontgrendelen. Dat is echter lang niet zo naadloos als Apple’s eigen Wallet-huissleutels, waar je niets anders hoeft te doen dan je iPhone of Apple Watch erbij te houden. Deze goedkopere oplossing met de NFC-sticker is vergelijkbaar met de Yale Dot die meegeleverd is bij de Yale Linus L2.

De Aqara U200 Lite is verkrijgbaar voor €127,99 bij Amazon. Daarmee is hij meer dan €140,- goedkoper dan de U200, die momenteel bij Amazon €269,99 kost.