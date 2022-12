Test jouw kennis van Apple met de grote iCulture Jaarquiz!

Heb je al het Apple-nieuws in 2022 nauwlettend gevolgd? En wil je bewijzen dat je goed op de hoogte bent? Test jouw nieuwskennis in de iCulture Jaarquiz 2022!

Je krijgt in deze quiz 20 willekeurige vragen voorgeschoteld over het afgelopen nieuwsjaar. Bewijs dat je alles hebt gevolgd door een 100% juiste score te halen! De vragen kunnen over van alles gaan: Apple-events, nieuwe functies in iOS, verwikkelingen waar Apple bij betrokken raakte of belangrijke kopstukken die zijn vertrokken.

Channel je inner Steve Jobs en speel mee voor eeuwige roem!



Vanwege technische beperkingen is de iCulture jaarquiz 2022 helaas niet via de app te spelen. Open de iCulture website in je browser om ook mee te doen!

0 % 49 iCulture Jaarquiz 2022 Vind je dat je een echte Apple-kenner bent? Bewijs het maar! 💯 In de iCulture Jaarquiz 2022 test je jouw nieuwskennis aan de hand van 20 willekeurig gekozen vragen ☑️ 📲 Ben je er klaar voor? Go! 🆒 The number of attempts remaining is 3 Geef hier je naam/alias in voor het algemene klassement (optioneel) Naam 1 / 20 1. Hoeveel Apple-functies en -diensten zijn nog steeds niet beschikbaar in Nederland en België? ca. 10 ca. 15 ca. 25 2 / 20 2. Voormalig Apple-designer Jony Ive onthulde in mei van dit jaar wat zijn 12 favoriete items waren. Welk opvallend voorwerp zat hier ook bij? Diamanten schoenlepel van Louis Vuitton Titanium duikbril van Ray-Ban Leren rolmaat van Hermès 3 / 20 3. Wat is kenmerkend voor de iPad 2022? Zelfde prijs als voorganger Verkrijgbaar in felle kleuren Snelle A15-chip 4 / 20 4. Met welk bedrijf werkt Apple samen voor de SOS satellietfunctie? SpaceX Starlink Globalstar 5 / 20 5. Hoe luid is de sirene in de Apple Watch Ultra? 83dB 86dB 72dB 6 / 20 6. Welke standaardapp kreeg in iOS 16 een grote update? Agenda-app Woning-app Aandelen-app 7 / 20 7. Welke Apple Watch 4G-functie kwam in 2022 beschikbaar? Internationale roaming Crashdetectie eSIM-support door Nederlandse providers 8 / 20 8. In welke Apple Store vond begin dit jaar een gijzeling plaats? Apple Amsterdam Apple Regent Street in Londen Apple Fifth Avenue in New York 9 / 20 9. In november 2022 was er onrust in de Foxconn-fabriek waar de iPhone 14 Pro wordt gemaakt. Om welke Chinese stad gaat het? Shenzhen Guangzhou Zhengzhou 10 / 20 10. Hoeveel Apple-events waren er in 2022? 2 4 3 11 / 20 11. Apple kondigde eind 2022 end-to-end versleuteling voor diverse iCloud-gegevens aan. Hoe heet deze functie? GateKeeper Advanced Data Protection iCloud+ 12 / 20 12. In 2022 was KPN de tweede provider met Apple Watch Cellular. Welke provider had eerder de primeur? Vodafone Simyo T-Mobile 13 / 20 13. Welke gloednieuwe Apple-app werd in 2022 aan iOS toegevoegd? Freeform-app Vertalen-app Stage Manager-app 14 / 20 14. Philips Hue kwam in 2022 met kerstverlichting. Hoe heet deze kleurrijke lichtslinger? Festavia Festival Festive 15 / 20 15. Met welk bedrijf schroefde Apple in 2022 de samenwerking terug? Belkin Nike Hermès 16 / 20 16. Hoeveel jaar werd iCulture afgelopen 19 december (2022)? 12 16 14 17 / 20 17. Hoe heet de huidige versie van macOS? Ventura Mojave Monterey 18 / 20 18. In welke kleur blauw is het Apple Watch sportbandje momenteel verkrijgbaar? Stormblauw Delftsblauw Leisteenblauw 19 / 20 19. Uit welk land is Apple's belangrijkste productiepartner Foxconn afkomstig? China Zuid-Korea Taiwan 20 / 20 20. Wat is op dit moment (30 december 2022) de meest recente iOS-versie? (niet zijnde een beta-versie) iOS 16.2 iOS 16.1.2 iOS 16.3 0% Herstart quiz

Het huidige klassement