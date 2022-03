Je iPhone meenemen in de auto is een stuk gemakkelijker geworden dankzij MagSafe. Speciale klemmen zijn niet meer nodig. Maar toch waren we met het tot nu toe bestaande aanbod van iPhone-autohouders niet echt tevreden. Ze komen vaak te ver naar voren en worden dan topzwaar, waardoor ze niet op hun plek blijven zitten. De ESR HaloLock Magnetic Wireless Car Charger beviel meteen een stuk beter. Deze heeft namelijk een speciaal voetje dat voor extra stabiliteit zorgt. In deze beknopte review kijken we naar de plus- en minpunten van deze autohouder, die we nu een paar maanden in gebruik hebben.

Tekst, review en actiefoto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd van november 2021 t/m maart 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De autohouder is privé aangeschaft via Amazon.



ESR HaloLock Magnetic autohouder in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van

Magnetische houder voor het ventilatierooster in de auto

Verkrijgbaar met en zonder oplaadfunctie

Magnetisch, maar geen officieel MagSafe-product

Geschikt voor de meeste auto’s met ventilatierooster

Alleen beschikbaar in zwart plastic

Verkrijgbaar voor €32,99 bij Amazon

Design van de ESR HaloLock autohouder

De HaloLock betaat uit een vierkante magnetische plaat met het ESR-logo, met daarachter de pinnen die je in het ventilatierooster steekt. Wat deze houder extra handig maakt is het voetje, dat als een soort afstandshouder fungeert. Dit zorgt ervoor dat de iPhone stabieler hangt en niet naar beneden wordt getrokken. De magnetische plaat zit op een kogelgewricht, zodat je ‘m in verschillende richtingen kunt kantelen en roteren.

Je hebt een iPhone 12 of nieuwer nodig, want je iPhone moet uiteraard wel voorzien zijn van MagSafe. Je kunt de iPhone kaal of met hoesje op de houder plakken en je krijgt bij de versie met oplaadfunctie een USB-A-naar-USB-C-kabel erbij.



Hier zie je de voet, die op het dashboard rust en extra stabiliteit geeft.

Wij kochten de versie met oplaadmogelijkheid die rond de €33-35 kost, ook al was dat niet echt nodig (we hebben namelijk bekabelde CarPlay, dus we moeten de iPhone altijd aansluiten). Later is er ook een goedkopere variant van €25 verschenen, zonder oplaadmogelijkheid. Achteraf was dat voor ons een betere aankoop geweest. Voor mensen met draadloze CarPlay is juist het omgekeerde het geval.



Dankzij het kogelgewricht kun je de magnetische plaat in alle richtingen draaien en ook roteren.

ESR HaloLock in gebruik

Voorheen hadden we een Kenu AirFrame in gebruik, een houder waar je je iPhone tussen klemt en die je ook in het luchtrooster steekt. Tegenwoordig kun je dergelijke klemmen voor weinig geld in de koopjeswinkel vinden. Een magnetische houder is echter veel praktischer. Je plakt je iPhone er moeiteloos tegenaan en loshalen lukt ook met één hand.



De houder steekt niet overdreven uit.

Hij is wel iets forser dan de AirFrame-achtige klemmen en daardoor iets moelijker in een koffer mee te nemen als je op vakantie gaat en van plan bent in een huurauto rond te rijden. Voor spontane autohuur is het altijd handig om een AirFrame-klem in de tas te hebben, maar voor het dagelijkse gebruik binnen Nederland is de HaloLock onze nieuwe favoriet.

Score 8.8 ESR HaloLock Magnetic Wireless Car Charger 32,99 Voordelen + iPhone blijft stevig zitten

Dankzij kogelgewricht in alle richtingen te draaien

Met of zonder oplaadmogelijkheid

Redelijke prijs in vergelijking met andere premium-houders Nadelen – Geen officieel MagSafe-product

Conclusie ESR HaloLock Magnetische autohouder

Het ligt er natuurlijk aan welk type dashboard je hebt, maar ons is de ESR HaloLock erg goed bevallen. Je kunt makkelijk even een iPhone erop plakken (ook die van de passagier), je draait het scherm makkelijk naar je toe en je pakt de iPhone er gemakkelijk weer af. Hij steekt niet overdreven vooruit, zit stabiel op het dashboard en valt er niet uit. De basisversie van €25 is heel redelijk geprijsd maar als je helemaal niet wilt nadenken over kabels en opladen is de oplaadversie van €35 een beter idee.

ESR HaloLock kopen

De HaloLock-producten zijn bij verschillende winkels verkrijgbaar. De autohouders die wij hebben besproken zagen we bij:

