Met de PopGrip MagSafe-houder van PopSockets kun je je iPhone comfortabeler vasthouden. Wij hebben dit MagSafe-accessoire getest en vertellen of het echt prettig in gebruik is. Deze PopGrip-review vertelt je alles!

Als je al wat langer een (grote) iPhone gebruikt ken je het probleem misschien wel: de iPhone-pink. Je krijgt een pijnlijke knobbel op je pink, omdat je toestel daar steeds op rust. Ik had al een paar keer naar de MagSafe PopGrip (€29,99) van PopSockets zitten kijken, omdat ik vermoedde dat zoiets wel eens de oplossing zou kunnen zijn. Je kunt dan je iPhone tussen wijsvinger en middelvinger vasthouden en wat vaker van houding wisselen. Bovendien leek het me handiger voor het maken van selfies, waarbij je altijd bang bent dat de iPhone uit je hand kan vallen. Maar werkt het ook?

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De PopGrip MagSafe-houder is getest in februari 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De houder is door onszelf aangeschaft.



PopGrip met MagSafe in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

MagSafe-houder om je toestel makkelijker vast te kunnen houden

Afmeting: 90 x 57 mm

Dikte: 7,1 mm (ingeklapt)

Verkrijgbaar in meerdere kleuren, waaronder zwart

Verwisselbare top

Uittrekbaar in twee standen

Magneten zijn “6x sterker dan andere MagSafe-accessoires”

Gemakkelijk te verwijderen

Binnenkant voorzien van siliconen voor extra grip

Geschikt voor iPhone 12-serie en nieuwer

Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met MagSafe-hoesje

Uit te breiden met autohouder en andere accessoires

Prijs: €29,99 bij Amazon (ook bij Bol.com)

PopGrip met MagSafe: wat is het?

PopSockets was een van de eerste fabrikanten die MagSafe-accessoires aankondigde, al in 2020. Inmiddels is er een aardig assortiment, onder andere autohouders, pasjeshouders en selfiesticks. Deze review gaat echter over één product: de PopGrip. Het is een ovale magneetplaat die je achterop je iPhone (12 of nieuwer) plakt. Er zit een PopSocket-greep aan vast, zodat je je iPhone makkelijker kunt vasthouden.

Eerdere PopSockets moest je vastplakken achterop je toestel, iets wat mij nooit zo heeft aangesproken. Deze MagSafe-variant kun je weer makkelijker losmaken. Hij is wel iets groter dan de gebruikelijke PopSockets en je hebt keuze uit meerdere kleuren: zwart, gemarmerd wit en de twee multicolor varianten, plus nog een paar andere kleuren. Je kunt zelfs eentje met je eigen opdruk bestellen, die 5 euro duurder is.

Ik koos voor neutraal zwart. Als je later nog iets geks wilt doen kun je een losse schijf kopen. Ze zijn er in talloze kleuren en kosten rond een tientje. De PopGrip die we hier testen is driemaal zo duur en kost 30 euro. Bij AliExpress vind je voor rond de 3,50 euro accessoires die er wel wat op lijken, maar die zien er vaak erg goedkoop uit. Bovendien heeft het ook wel wat, om te kiezen voor een bekender merk waar je heel veel verschillende uitbreidingen bij kunt kopen. Dit is geen eendagsvlieg.

PopGrip in de hand

Het belangrijkste van de PopGrip is uiteraard dat het stevig vastzit aan je iPhone. Dat zit wel goed: zelfs als je je hand stevig schudt valt de iPhone er niet vanaf. De fabrikant raadt overigens aan om altijd een hoesje te gebruiken, omdat de houder op een naakte iPhone wat minder grip heeft. Ik heb dat probleem niet echt ervaren: tijdens het testen heb ik de PopGrip achterop een kale iPhone geplakt en je moet behoorlijk wat kracht uitoefenen om het los te krijgen. Maar ik raad aan om niet het risico te nemen, zeker omdat je naakte iPhone bij een val totaal onbeschermd is.

Zelf gebruik ik altijd een hoesje, dus dit probleem speelt verder niet bij mij. Op het leren hoesje en het siliconenhoesje van Apple zit de PopGrip echt heel stevig vast. De enige situatie waarbij de PopGrip relatief losjes zat, was bij een niet-MagSafe case. Ik heb er eentje van Mujjo en dat is sowieso al een uitdaging met MagSafe-accessoires omdat er in deze hoes geen magneten zitten. De PopGrip laat bij deze case gemakkelijk los en is totaal niet geschikt. Superdunne hoesjes zonder MagSafe zijn ook niet geschikt.

Gebruik daarom alleen officiële MagSafe-hoesjes, waaronder die van Apple en Otterbox. In mijn beleving is de bevestiging net zo stevig (of misschien wel steviger) dan de MagSafe Charger. Het is niet te vergelijken met de MagSafe Wallet-case, die veel losser zit.

Bekijk ook Review: Apple MagSafe-hoesjes voor iPhone 13-serie Apple heeft ook voor de iPhone 13-serie weer speciale MagSafe-hoesjes uitgebracht. In deze review kijken we wat er bij deze hoesjes is veranderd ten opzichte van voorgaand jaar - en hoe slijtagebestendig ze zijn.



PopGrip met MagSafe: dit mag niet, maar voelt toch verrassend veilig. Gebruik van iPhones zonder MagSafe-hoesje raadt de fabrikant ook af.

De PopGrip heeft aan de binnenkant een cirkel en een uitlijningsstreepje. Dat werkt meestal goed, maar het gebeurde ook wel een paar keer dat de houder niet helemaal recht zat. Minder netjes om te zien, maar op zich vormde het geen risico. De houder zit net zo stevig als wanneer je precies in het midden uitlijnt (je moet natuurlijk niet schots en scheef erop plakken, maar een beetje is niet erg). De fabrikant beweert dat de magneten “6x sterker zijn dan andere MagSafe-accessoires”. Dat is een claim die moeilijk te controleren valt, maar gezien de behoorlijk sterke verbinding zou het best eens kunnen kloppen. PopSockets raadt af om je iPhone aan de PopGrip te dragen, maar tijdens het rondlopen door het huis heb ik het toch regelmatig gedaan zonder dat ik bang was dat er iets los schoot.

PopGrip in gebruik

Je zult de PopGrip regelmatig moeten verwijderen, bijvoorbeeld als je met MagSafe wilt opladen of een ander accessoire achterop je toestel wilt plakken. De makkelijkste manier om te verwijderen is om zijwaarts te schuiven. Uitgeklapt kun je je iPhone gemakkelijk vasthouden om te filmen of te videobellen met één hand. Ook bij het intikken van teksten met twee handen is het prettig dat de iPhone aan de achterkant een beetje op je vingers rust.

Je kunt de houder ook gebruiken als een horizontale stand voor je iPhone, terwijl je video’s kijkt. Plat op tafel leggen gaat wel iets moeilijker, omdat er naast de camerabult nu een extra bult op zit. Ook in ingeklapte toestand is dit niet stabiel. Ik had gewild dat je ook de PopGrip in portretstand ietsjes rechtop had kunnen zetten, maar dat lukt niet.

De ronde schijf (top) is gemakkelijk te vervangen door iets kleurrijkers. Je duwt naar beneden, draait een kwartslag en de top laat los. Hoewel dit een van de succesfactoren van PopSockets is, ben ik tot nu toe tevreden met mijn zwarte variant. Het goed kunnen vasthouden van mijn iPhone is voor mij het belangrijkste en daar slaagt het accessoire goed in.

Score 8.3 PopGrip met MagSafe 29,99 Voordelen + Hecht stevig vast aan de iPhone, vrijwel geen kans op vallen

Makkelijk te plaatsen en te verwijderen

Geen plakstrip/lijm meer nodig

Modulair systeem, uit te breiden met nog meer accessoires

Degelijke constructie

Te personaliseren met allerlei gekleurde tops Nadelen – Minder geschikt voor mensen die hun iPhone zonder hoesje gebruiken

Prijzig, 30 euro plus extra kosten van nog meer accessoires

Stand is alleen in liggende weergave bruikbaar

iPhone ligt instabieler op de tafel

Conclusie PopSockets PopGrip met MagSafe voor iPhone

De PopGrip van PopSockets zorgt dat je je iPhone comfortabeler kunt vasthouden tijdens allerlei taken. Eerdere PopSockets vond ik onhandig omdat je ze moest vastplakken en dan kun je ze moeilijker in een houder zetten of op een draadloze oplader leggen. Bij deze magnetische variant ben ik ‘om’: deze heeft alle voordelen van PopSockets en is ook nog gemakkelijk te verwijderen. Bovendien zit hij erg goed vast. Selfies bij een ravijn maken is altijd een slecht idee, maar mocht ik in de verleiding komen, dan steek ik vol vertrouwen mijn hand met daarin de PopGrip uit. MagSafe komt hier erg goed van pas.

PopSockets PopGrip kopen

Wil je deze houder hebben, dan kun je maar op een beperkt aantal adressen terecht. Ik kocht mijn exemplaar bij Bol.com, maar hij wordt dan geleverd door PopSockets zelf. Ook Amazon heeft ‘m in het assortiment. Let wel op dat je de versie met MagSafe hebt, want anders zit je alsnog te plakken!

Bekijken: