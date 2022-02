De Logitech Litro Glow is een webcam-lamp zie zorgt dat je goed in beeld bent. In vergelijking met de lampen van Elgato is de Litro Glow goedkoop, maar je zou ook voor weinig een ringlicht kunnen kopen. Is de Logitech Litro Glow dan wel een goede aankoop? Je leest het in deze review!

Ga naar een willekeurige koopjesmarkt en je ziet ringlichten voor een tientje liggen. Dat kan een oplossing zijn als je wat beter verlicht in beeld wilt zijn tijdens het videobellen of als je laat op de avond wilt streamen of nog wat foto’s voor Marktplaats wilt maken. De nieuwe Logitech Litro Glow kost echter €70 en dat is een hoop meer. Toch kan deze lamp al snel z’n geld waard zijn – en hier lees je waarom.

Review, tekst en foto's: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in februari 2022 en beschrijft de situatie op dat moment.



Logitech Litra Glow in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze lamp:

Lamp om naast je webcam te plaatsen, bedoeld voor videocalls en games streamen

Maximale helderheid: 250 lumen

Kleurtemperatuur 2700 tot 6500 Kelvin

Vijf kleurtinten en vijf helderheidsinstellingen

TrueSoft zorgt voor zacht, diffuus licht

CRI (Color Rendering Index): 93

Getest om 12 uur achtereen te gebruiken zonder schadelijke gevolgen

Aansluiting: usb-c

Meegeleverd: usb-c-naar-usb-a-kabel van 1,5 meter

Bovenkant 360 graden draaibaar

Afmetingen met monitorclip: 365,9 x 90,5 x 43,5 mm

Gewicht met monitorclip: 177 gram

Gewicht zonder monitorclip: 99 gram

Vereisten: minimaal macOS 10.14 of Windows 10, USB 3.0-poort

Verkrijgbaar voor €69,- bij Amazon

Eigenlijk zou een webcam standaard al een ingebouwde lamp of ringlicht moeten hebben. Sommige hebben dat ook, zoals de Razer Kiyo, maar bij de meeste ben je aangewezen op een bureaulamp, die van één kant op je gezicht schijnt. Met de Litra Glow-lamp ziet het er wat professioneler uit en is de belichting wat gelijkmatiger.

Design en uiterlijk van de Logitech Litra Glow

Als je de verpakking opent vind je daarin de lamp zelf, vastgemaakt aan de monitorbevestiging. Je kunt ‘m meteen ophangen aan je beeldscherm. Met de meegeleverde 1,5 meter lange usb-kabel sluit je de lamp aan op een stroomadapter of op je computer. Maar let op: want de kabel is van het type usb-c-naar-usb-a, dus je hebt een hub nodig als je rechtstreeks op je (recente) Mac wilt aansluiten. Jammer. We hadden liever gezien dat er meteen een usb-c-naar-usb-c-kabel was meegeleverd.

Je kunt makkelijk de hoogte en kanteling aanpassen van de lamp. Ook kun je de lamp 360 graden ronddraaien. Als je de monitorhouder eraf haalt komt er zelfs schroefdraad tevoorschijn waarmee je de lamp op een gewoon statief (of een GorillaPod) kunt vastmaken. Erg veelzijdig dus.

Dit werkte het best op een iMac-scherm, omdat deze lekker stabiel is. Bij een MacBook moet je oppassen dat de klep niet verder open- of dichtklapt, omdat de lamp toch relatief groot en zwaar is.

Aan de achterkant vind je knoppen voor aan/uit en voor aanpassen van het licht. Je kunt de helderheid en de lichttemperatuur aanpassen, van fel naar gedempt en van koel naar warm. Ze zitten weliswaar aan de achterkant en zijn dus niet direct bereikbaar, maar als je de lamp even van je beeldscherm haalt en omdraait kun je gemakkelijk je vinger op de juiste knop leggen en kijken wat het effect is.

Logitech Litra Glow in gebruik

Overdag merk je weinig verschil met een goedkope ringlicht, om je gezicht iets op te lichten. Maar valt de schemering in, dan zie je er toch iets beter uit. Wil je foto’s maken in een verduisterde kamer, dan geeft dat een goede, evenwichtig verlichting. Je kunt hier geen daglicht mee nabootsen. Je blijft zien dat er een lamp aan staat, maar het effect is best natuurlijk.

De lamp zelf is best fors, maar je kunt ‘m eigenlijk gewoon laten zitten. Hij hangt dan aan je beeldscherm, zodat het geen rommel op je bureau zelf veroorzaakt. Wel loopt er een duidelijk zichtbare kabel, die je eventueel wat kunt wegwerken in de houder.

Gebruik je het tijdens een videocall, dan zie je er met de Litra Glow prettig en egaal verlicht uit. Het resultaat is echter wel afhankelijk van de webcam en de software die je gebruikt. Sommige videodiensten voegen een glamour-glow toe, waardoor je iets flatteuzer in beeld bent. En webcams kunnen ook aanpassingen aan het beeld doen, zoals kleurcorrecties.

Verder speelt huidskleur en de mate van glans op je huid ook een rol, hoe het eindresultaat eruit ziet. Heb je een wat donkerder huid, dan kun je op persfoto’s van Logitech zien wat het effect is (zie foto hieronder). De TrueSoft-technologie van Logitech zorgt ervoor dat er geen lelijke schaduwen ontstaan, maar het is uiteraard geen beautyfilter. Je wordt er niet mooier van. Logitech probeert een zo natuurlijk mogelijke huidtint voor elkaar te krijgen.

Het grootste voordeel van deze webcam-lamp is echter dat het ook bij langdurig gebruik nog prettig in gebruik is. Je krijgt er geen hoofdpijn of vermoeide ogen van. Dat geldt ook voor de mensen die naar jou moeten kijken: een helder verlichte gesprekspartner waarbij je de ogen en mond goed kunt zien is minder vermoeiend dan een spikkelige duistere schaduw. Dat je de lamp op allerlei manieren kunt draaien en kantelen is bovendien handig als je een bril draagt. Je kunt het dan zo instellen dat je geen reflectie hebt.

Logitech met G Hub-software

Eerder had ik nog nooit de G Hub-software van Logitech gebruikt, de software voor de gamingmuizen, -toetsenborden, -headsets en -speakers van Logitech, maar in ben dan ook geen streamer. Met deze software kun je de instellingen van de lamp nog nauwkeuriger bedienen. Je kunt acties en kleurprofielen koppelen aan de knoppen van je toetsenbord. Dat is voor mij wat overdreven, maar het kan bijvoorbeeld wel handig zijn als je wilt wisselen tussen een profiel voor overdag en ‘s avonds. Dit lukt alleen als de lamp aan staat, maar ook dat doe je via knoppen op het scherm. Met de software heb je veel meer instellingsmogelijkheden en je kunt makkelijk van webcam wisselen, mocht je meerdere op je monitor geïnstalleerd hebben. Heb je een geschikte muis (uiteraard de G-serie van Logitech zelf) dan kun je de lamp ook daarmee bedienen. Dat is slim, want net als bij Apple heeft het voordelen om dan maar voor het hele Logitech-ecosysteem te kiezen: toetsenbord, muis, webcam en nu ook een lamp.

Mocht je geen software hebben geïnstalleerd, dan is de bediening net zo simpel: gewoon de aan/uitknop indrukken. Je hebt dan wat minder instellingen voor helderheid en kleurtint, namelijk van elk vijf. Je kunt de lamp ook gemakkelijk uitlenen aan een huisgenoot, want hij vereist geen account of iets dergelijks. Gewoon inpluggen in een computer of een stroomadapter en het werkt. Je zou het dus ook als lampje kunnen gebruiken als je ‘s avonds nog wat wil lezen of iets wilt fotograferen dat duidelijk in beeld moet zijn.

Score 8.5 Logitech Litra Glow €69,- Voordelen + Makkelijk te bevestigen

Veel aanpassingsmogelijkheden qua kleur en helderheid

Werkt samen met Logitech G Hub en muis/toetsenbord

Geeft geen flikkerend beeld tijdens het filmen

Zichtbaar beter in beeld als het schemert

Maximale helderheid is prima

Kan in alle richtingen bewogen worden Nadelen – Nogal fors

Voor simpele behoeften is een goedkope ringlicht voldoende

Ik had liever een usb-c-kabel gehad

Conclusie Logitech Litra Glow review

De Litro Glow is het eerste product in de productlijn Logitech voor Creators en wat ons betreft een prima aftrap. Met de Litra Glow-lamp kunt je je werkplek (of gamekamer) op een betaalbare manier voorzien van verlichting. Het ontwerp is doordacht, hij is op meerdere manieren te bevestigen en biedt veel instellingsmogelijkheden. Hij is gemakkelijk te bedienen en geeft een zacht diffuus licht, waardoor je geen diepe schaduwen krijgt. Dat ht ook nog samenwerkt met de Logitech-software is een ander belangrijk pluspunt ten opzichte van goedkope ringlichten. Tegelijk is het maar met wat je nodig hebt: wil je alleen maar met familie bellen en heeft iedereen een felle keukenlamp aan, dan boeit het je waarschijnlijk wat minder of je flatteus in beeld bent. Voor zakelijke gesprekken en optredens op sociale media is dit een aanrader.

