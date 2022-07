Meross heeft inmiddels een ruime collectie aan HomeKit-geschikte accessoires uit gebracht. Er zijn slimme stekkers, garagedeuropeners en lampen in allerlei varianten, van een lichtstrip tot een losse lamp. Een bijzonder product in het assortiment is het nachtlampje. Je zou denken dat Philips Hue met het gigantische assortiment van tientallen muur-, plafond- en tafellampen ook wel iets soortgelijks zou hebben, maar de Philips Hue Wellness-tafellamp is eigenlijk best groot met een diameter van bijna 20 cm (en kost ruim €80!). Het Meross nachtlampje dat we hier getest hebben heeft een diameter van rond de 10 cm en neemt daardoor veel minder ruimte in. Hij is bovendien een stuk goedkoper. Wij kochten ‘m tijdens Amazon Prime Day en betaalden rond de €30.

Review en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). Dit product is getest in juli 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De lamp is op eigen kosten aangeschaft.



Specificaties Meross Smart Wi-Fi Ambient Light (MSL420)

Dimbaar nachtlampje met 16 miljoen kleuren

Geïntegreerde lamp (niet verwisselbaar)

Werkt met HomeKit, Alexa en Google Assistent

Geen hub nodig

Twee kleurmodes via knoppen: wit licht (warm en koud) en diverse kleurtinten

Kleurtemperatuur wit: 2700-6500 Kelvin

Helderheid in lumen: niet bekend

Stroomverbruik of wattage: niet bekend

Afmetingen: 14cm hoog, 10cm diameter

Gewicht: 200 gram

Werkt alleen op 2,4GHz netwerk

Geen ingebouwde batterij, werkt alleen via stopcontact

Geteste firmware: 4.2.5 (vanuit de doos 4.1.9)

Geteste hardwareversie: 4.0.0

Verkrijgbaar voor €30-€40 bij Amazon (modelnummer MSL420HK, prijs kan fluctueren)

Ook in eerdere versie voor €28,- (modelnummer MSL420NEWEU uit 2020)



De kleur van de lamp is fel genoeg; de maximale helderheid in lumen is echter niet bekend.

Belangrijk om te weten is dat er meerdere varianten van deze lamp bestaan. Wij kochten modelnummer MSL420HK uit november 2020, dat de afgelopen dagen in de aanbieding was bij Amazon (van €38,99 voor €27,29). Deze is inmiddels weer terug naar de oude prijs. Maar er is ook een modelnummer MSL420NEWEU uit augustus 2020, die voor rond de €28,- wordt verkocht. Ik heb geen technische verschillen tussen beide modellen kunnen ontdekken. Je zou misschien denken dat ‘EU’ in het modelnummer op Europa duidt en ‘HK’ op Hongkong, maar we hebben met het exemplaar dat wij hebben gekocht niets bijzonders gemerkt. Er zit ook gewoon een Europese stekker bij. Vermoedelijk maakt het niet veel uit welke je koopt en omdat ze vlak na elkaar zijn verschenen, zou ik persoonlijk voor de goedkoopste gaan.

Meross als HomeKit-merk

Meross timmert behoorlijk aan de weg met HomeKit-producten. Bijzonder is dat je geen hub nodig hebt en ook geen app van derden. Je kunt alles regelen via Apple’s Woning-app, al krijg je wel iets meer opties als je de Meross-app downloadt. Het toevoegen van een nieuw accessoire is dan ook niet veel moeilijker dan het openen van de Woning-app, het tikken op de knop voor het toevoegen van een extra accessoire en het scannen van de HomeKit-code. Die zou zich volgens de handleiding in het boekje en op het product moeten bevinden, maar we troffen ‘m alleen verstopt aan in een holte onder de voet. Op het boekje is een vak ‘Paste here’ waar de HomeKit-code ook had moeten zitten. Uit reacties op Amazon blijkt dat dit bij veel meer verpakkingen het geval is. Het lijkt iets te haastig geproduceerd.

Design en uiterlijk van het Meross nachtlampje

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen: de bouwkwaliteit is goed, maar de keuze van materialen valt wat tegen. De onderkant van mat plastic en de zilveren rand (ook van plastic) zien er nog best prima uit, al had ik op basis van de productfoto’s verwacht dat het een metalen rand zou zijn. Maar de transparante kap bovenop glimt en maakt een matige indruk. Het materiaal heet Acrylonitrile Butadiene Styrene. Klinkt goed, oogt goedkoop. Zeker overdag ziet het er niet zo mooi uit, ongeacht of de lamp aan of uit staat. Bij schemering valt de glimmende afwerking wat minder op. Bovenop zit bovenop een deuk, waar zich stof in zou kunnen verzamelen.



Inhoud van de verpakking: de lamp, stekker en 1 meter kabel. De bovenkant heeft een deuk, waar stof in kan blijven liggen.

Je krijgt er een usb-stekker en een kabel van 1 meter bij, die wat mij betreft wat aan de korte kant is. Bij nachtkastjes zit het stopcontact niet altijd onder handbereik. De lamp heeft twee knoppen en een statuslampje aan de voorkant. Eén knop is voor de kleurinstellingen: daarmee wissel je tussen 6 voorgedefinieerde kleuren en 2 wittinten. Dit zorgt ervoor dat je de lamp ook kunt bedienen als er in de toekomst geen ondersteuning meer is via de app. Je weet maar nooit hoe lang Meross blijft bestaan. Met de knoppen kun je alleen wisselend tussen de genoemde kleuren. Je kunt er niet de helderheid mee aanpassen, wat ik graag had gewild.



Knoppen en statuslampje op de Meross-nachtlamp.

De andere knop is voor wifi: deze moet je 5 seconden ingedrukt houden om de wifi-configuratiemodus te starten. Wat mij betreft is deze knop wat onlogisch. Hoe vaak doe je dit? Waarschijnlijk maar één keer en in mijn geval nul keer omdat het na toevoegen aan HomeKit meteen werkte. Meross had deze knop beter in de holte onder de voet kunnen verwerken.



De voet van het nachtlampje, waarin ook de HomeKit-code is afgedrukt (niet zichtbaar op de foto).

Meross nachtlampje in gebruik

Het installeren van de Meross-lamp was een eitje, zoals je hierboven al hebt kunnen lezen. De lamp verschijnt in de Woning-app onder de naam Smart Wi-Fi Ambient Light. Via HomeKit kun je de kleur aanpassen (ca. 16 miljoen kleuren of een van de 5 presets), de kleurtemperatuur (van warm wit tot koel) en ook de helderheid (met een schuifknop van 0% tot 100%). De kleuren zijn mooi helder en de lamp geeft een behoorlijke bak licht, zelfs overdag. Dimmen lukt ook erg goed, waardoor deze lamp ook geschikt is om ’s nachts gedimd aan te laten op de laagste stand. Wil je een boek lezen, dan zet je de lamp op een wat hogere stand en hebt dan voldoende licht. De lamp verliest niet zomaar de verbinding en reageert snel op spraakcommando’s.

Wil je de lamp ook met de Meross-app bedienen, dan ben je verplicht een account aan te maken en akkoord te gaan met de voorwaarden. Veel extra’s biedt de app daarna echter niet. Het belangrijkste is dat ik nieuwe firmware kon installeren (van 4.1.9 naar 4.2.5, dus het liep al even achter). Je kunt het apparaat een andere naam en een ander icoontje geven en de gebruikelijke kleur- en helderheidsfuncties gebruiken. De op Amazon beloofde zonsopkomst- en zonsondergangsfunctie kon ik echter niet vinden.

Eerder gaf ik al aan dat ik deze lamp niet op mijn nachtkastje zou neerzetten. Waar dan wel? Nou, als statuslamp voor HomeKit, zodat we aan de hand van kleuren kunnen zien of er deuren open staan. We gebruiken hiervoor tot nu toe een Xiaomi-hub, die verder geen dienst meer doet en die rood kleurt als één van de drie toegangsdeuren is geopend. De meeste tafellampjes zijn hiervoor te groot en te duur. De kunst is nu om een plek te vinden waar we de Meross kunnen wegmoffelen, maar nog wel de status kunnen zien. We zouden ook een van onze normale HomeKit-lampen rood kunnen laten kleuren, maar dat is minder ideaal. Als je de hele middag je balkondeur open wil hebben, zit je de hele tijd tegen een rode lamp aan te kijken.



De standaard kleurinstellingen zijn voldoende fel en verzadigd qua kleur.

Meross Bedside Lamp: alternatieven

Er zijn wel wat alternatieven voor het Meross-nachtlampje, vooral bij concurrenten zoals Xiaomi en Yeelight. Zo is er de Mi Bedside Lamp 2 voor je nachtkastje van €50, die bij Amazon net iets goedkoper is. Yeelight heeft dit schattige lampje van €80, die perfect is voor je nachtkastje wel wat duurder is. Of je zou deze ronde Yeelight kunnen nemen, die wat meer ruimte inneemt. Als je dan toch €70-€80 uitgeeft kies je misschien liever voor een ‘echte’ Philips Hue tafellamp van €80 die wat luxer van afwerking is en minder plastic aanvoelt.

Meross heeft zelf ook nog een Smart Wi-Fi Ambient Light, een soortgelijke tafellamp die de vorm heeft van een staande cilinder. Deze heeft ook een transparante plastic kap, maar heeft aanraakgevoelige knoppen onder het oppervlak. Dat heeft het hier geteste nachtlampje niet.

Score 7.3 Meross Smart Bedside Lamp €28 Voordelen + Simpel en goedkoop lampje

Ondersteuning voor HomeKit

Weegt bijna niets

Klein van formaat

Technische functies werken goed Nadelen - Plastic uiterlijk, ziet er op de foto's beter uit

Helderheid niet te regelen met knoppen

Wifi-knop had beter een andere functie kunnen hebben

Kabel relatief kort

Conclusie Meross nachtlampje review

Als nachtlampje is deze Meross goed te gebruiken, maar het is niet het toppunt van schoonheid. Misschien mag je van een slimme tafellamp van €30 ook niet te veel verwachten. Zoek je iets goedkoops dat goed werkt, dan is dit Meross nachtlampje prima. Het werkt probleemloos samen met HomeKit, je hebt de Meross-app eigenlijk niet nodig en hij is klein genoeg om overal neer te zetten. Wel zitten er een aantal minpunten aan: de korte kabel en het plastic uiterlijk springen er wat ons betreft uit. Heb je een specifiek doel voor ogen met dit lampje, dan is het een aanrader. Verwacht echter geen pronkstuk op je nachtkastje. Technisch gezien is er namelijk niets mis mee en ik zou er dan ook niet over twijfelen om nog meer Meross HomeKit-producten in huis te halen.

Meross nachtlampje kopen

Deze lamp is verkrijgbaar bij Amazon in de genoemde twee varianten (en misschien nog wel meer, via merken die gelieerd zijn aan Meross:

Modelnummer MSL420HK (getest) €38

Modelnummer MSL420NEWEU voor €28,-

Je zou ook bij je favoriete handelaar in Chinese techmerken kunnen kijken.