De Nanoleaf Lines zijn lichtbalken die je op de muur kunt plakken in een zelf te kiezen patroon. Wij hebben de Nanoleaf Lines getest en in deze review lees je onze ervaringen.

Nanoleaf is flink aan de weg aan het timmeren. Na de eerder geteste Nanoleaf Elements houtpanelen is het nu alweer tijd voor een ander product van de Canadese fabrikant: de Nanoleaf Lines. Dit zijn lichtbalken die je in elk gewenst patroon op de muur kunt plakken. Het enige wat je nodig hebt is een stopcontact en wat creativiteit. En ja, ook deze lichtpanelen werken met HomeKit. Je koopt een startpakket voor €200 bij Bol.com, Coolblue of andere winkels.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in januari 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De Nanoleaf Lines is beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Nanoleaf Lines in het kort

Lichtbalken met ledstrips aan de achterkant

Met plakstrips te bevestigen in een zelf te kiezen patroon

Werkt met HomeKit, Alexa, SmartThings, Google Home en dergelijke

Werkt ook als Thread Border Router

Op termijn ook geschikt voor Matter

Starterpak van 9 of 15 stuks

Uitbreidingspakket van steeds 3 stuks

Maximaal 18 balken per stroomvoorziening (grotere patronen zijn mogelijk)

Kan ook reageren op muziek

Elke balk kan twee kleuren vertonen uit een scala van meer dan 16 miljoen kleuren

Elke balk is 28 cm lang

Diverse lichteffecten en lichtshows

Verkrijgbaar vanaf €199 (startpakket met 9 stuks)

Nanoleaf Lines: aan de slag

Er zijn maar weinig producten waarbij het bouwen net zoveel plezier geeft als een LEGO-pakket. Bij Nanoleaf is dat echt het geval: alles is goed doordacht en bij het uitpakken krijg je al meteen zin om aan de slag te gaan. In de doos vind je een kartonnen kaart met mogelijke patronen die je met jouw startpakket van 9 stuks kunt maken. Koop je een uitbreidingspakket van 3 stuks, dan vind je een kaart met patronen waarvoor je 12, 15 of 18 lichtbalken nodig hebt. Vervolgens is het een kwestie van de onderdelen op de juiste manier in elkaar klikken, de plakstrips verwijderen en aan de muur plakken. Het werkt meteen en door op de shuffleknop te drukken krijg je al binnen een paar seconden een leuk wisselend kleurpatroon te zien.



Een Nanoleaf Lines-patroon met 12 balken in blauw.

Wil je meer, dan moet je uiteraard wel de Nanoleaf-app installeren, verbinding maken, aan je HomeKit-configuratie toevoegen en effecten kiezen. Maar het feit dat je ook al meteen na het aansluiten van je creatie kunt genieten, is iets waardoor ik echt fan ben geworden van het merk. Plus dat de (relatief kleine) fabrikant altijd wel weer met iets nieuws op de proppen komt. Je hebt nog maar net je houtpanelen hangen of er is alweer een nieuw product dat je nóg liever aan de wand zou willen plakken. Met gemiddeld 200 euro per startpakket is het een vrij prijzige hobby, maar wel eentje waar je niet snel spijt van krijgt. Het ziet er gewoon leuk uit en door met vormen en kleuren te spelen kun je steeds iets anders aan de muur hebben.

Met deze Nanoleaf Lines is dat opnieuw het geval. Ze zijn wel iets anders qua insteek dan je gewend bent: de verlichting zit namelijk aan de achterkant en ze zijn niet aanraakgevoelig.



Hetzelfde patroon in roze geeft een heel ander effect.

Design en uiterlijk Nanoleaf Lines

Nanoleaf maakt voornamelijk panelen die je in een zelfgekozen patroon op de muur plakt. Bij deze Nanoleaf Lines is de constructie iets anders: daar zit de verlichting aan de achterkant. Het licht wordt dus op de muur geprojecteerd en de balken staan een stukje van de muur af. Je krijgt er zeskantige knooppunten bij waarmee je een groot aantal patronen kunt maken. Eén van de connectoren bevat een controller waarmee je de lampen kunt in- en uitschakelen, helderheid aanpassen en scene wisselen. Schakel je de lampen uit, dan heb je een plastic constructie aan de muur hangen, die er toch nog heel acceptabel uit ziet. Vind je wit niet mooi, dan kun je voor €20 skins in roze of zwart kopen die je erop plakt.

De lichtbalken geven een strak en futuristisch effect, perfect als decoratie in bijvoorbeeld een game- of werkkamer. Ik kan me voorstellen dat dit er prima uitziet als je YouTuber bent en iets zoekt om de achtergrond wat levendiger te maken. Het lijkt alsof je in een exclusieve nachtclub zit, zeker als je de lampen laat meekleuren op de muziek. Grappig is wel, dat Nanoleaf hiermee weer een heel andere weg in slaat: de Nanoleaf Elements is wat traditioneler en gaat naadloos op in je interieur, terwijl deze Nanoleaf Lines juist de aandacht naar zich toe trekken.

Deze lichtgewicht balkjes hebben twee kleurenzones, waarbij elke zone meer dan 16 miljoen RGB-kleuren kan vertonen. Je kunt ze vastplakken aan de muur of aan het plafond. Elke balk geeft een verlichtingssterkte van 20 lumen, dus met de starterset van 9 balken heb je in totaal 180 lumen. Standaard krijg je er 19 lichtscenes bij via de bijbehorende Nanoleaf-app, waaronder een aantal functionele instellingen (lezen, daglicht en dergelijke). Echt fel zijn ze niet, dus ik denk niet dat je ze als leeslamp gaat gebruiken. Het is meer bedoeld als decoratie. Uiteraard kun je ook zelf scenes maken of scenes van anderen gebruiken.

Ik ben begonnen met de startset van 9 stuks en zag op de meegeleverde kaart al een paar leuke patronen. Toen ik echter de uitbreidingsset met 3 extra balkjes uitpakte, merkte ik dat er heel wat minder inspiratie beschikbaar is. De patronen die je met 12 balken kunt leggen spraken mij niet zo aan, dus mocht je twijfelen hoeveel stuks je nodig hebt: ook met 9 stuks kun je al aardig uit de voeten. In dit geval is meer niet altijd beter. Op de website van Nanoleaf zie je extreem grote patronen die duizenden euro’s hebben gekost, maar mijn ervaring is dat je ook met minder stuks al een blij gevoel krijgt.

Dankzij de lijnen krijg je ook sneller een ‘vol’ effect en kun je makkelijker een groot patroon maken, zonder dat je meteen twintig tegels nodig hebt. Van de andere kant: met de tegels kun je een lelijke plek op de muur maskeren, terwijl je bij de Lines moet zorgen dat de achterliggende muur wel helemaal piekfijn eruit ziet. Gaten en oneffenheden vallen extra op. De koppelstukjes zijn uniek voor de Nanoleaf Lines, waardoor je ze niet kunt combineren met andere lichtpanelen van Nanoleaf en dat is jammer. Wat de stroomkabel betreft: die hangt altijd wel in het zicht, waardoor het strakke minimalistische effect een beetje verloren gaat. Met een kabelstripje kun je dit echter gemakkelijk wegwerken.



In elkaar zetten kun je het beste op de grond doen, voordat je gaat plakken. Dit is een patroon met 9 balkjes.

Wat prijs betreft ben je ook hier weer rond de 200 euro kwijt, net als bij de andere startpakketten van Nanoleaf. Dat is vrij veel als je naar andere gekleurde ledbalken en -strips kijkt. Een lichtstrip van een concurrerend merk kost minder dan 100 euro en geeft ook al snel een leuk effect, al kun je er geen patronen mee maken. Duurdere lichtstrips met gradient-effect van bijvoorbeeld Philips Hue kosten al snel rond de 130-150 euro. Maar dit zijn flexibele slangen en dus heel anders qua uiterlijk.

Het product dat er nog het meest op lijkt zijn de LiFX Beam lichtbalken, waarbij je rond de 150-160 euro betaalt voor zes stuks. Wil je iets bijzonders op lichtgebied, dan wordt het toch al snel prijzig.

Zelf vind ik 200 euro niet overdreven duur, maar ook wel een beetje het maximum wat je voor zo’n ‘lichtobject’ zou willen uitgeven. Het positieve van Nanoleaf is dat het met heel veel smart home-systemen samenwerkt en kwalitatief goed in elkaar steekt. Het enige nadeel vind ik de app: die is onoverzichtelijk en het is niet altijd duidelijk waar je een bepaalde optie kunt vinden. Gelukkig hoef je de app niet zo heel vaak te gebruiken als je eenmaal je favoriete scenes hebt gekozen. Vanuit de Woning-app kun je je creatie aan- en uitzetten of een bepaalde scene activeren, die je eerder hebt aangemaakt of gedownload in de Nanoleaf-app.

Nanoleaf Lines in gebruik

Wij hebben ervoor gekozen om de Nanoleaf Lines in het toilet aan te brengen, vanwege een kunststof muur waarop je gemakkelijk dingen kunt plakken (en weer loshalen). Nadeel is wel dat er in een toiletruimte vaak geen stopcontact aanwezig is. Daarnaast moet je in de gekozen kamer goede WiFi-ontvangst hebben. Nanoleaf werkt alleen op 2,4GHz en niet op de 5GHz-band.

Het koppelen met HomeKit is daarentegen erg eenvoudig: je scant de code en je lichtcreatie maakt meteen onderdeel uit van je HomeKit-systeem, klaar om mee te nemen in scenes. Vanwege de achtergrondverlichting doen ze het vooral goed als sfeerlicht en niet als de belangrijkste lichtbron. Van alle Nanoleaf-producten zijn deze misschien wel het makkelijkst te verplaatsen, zodat je wat vaker een ander patroon kunt proberen. Eén waarschuwing toch: met kneedgum/posterbuddies vastplakken is niet sterk genoeg. Na een uur viel de constructie bij mij van de muur – gelukkig zonder zichtbare schade. Je kunt beter de meegeleverde plakstrips gebruiken.

Hieronder zie je een voorbeeld met een vrij simpel patroon, waarbij ook duidelijker te zien is hoe de balkjes in elkaar steken. Iets wat ik niet getest heb, is het laten meekleuren van de lichtbalken met content op het scherm. Hiervoor heb je de desktop-app van Nanoleaf nodig. Het werkt niet met tv-schermen, alleen met computerbeeldschermen in bijvoorbeeld een gaming-setup.

Score 8.7 Nanoleaf Lines 199,99 Voordelen + Unieke lichtbalken, dit vind je niet bij andere fabrikanten

Eigen patroon kiezen, veel mogelijkheden

Achtergrondverlichting geeft mooi en futuristisch effect op de muur

Werkt met HomeKit, Google, Alexa, IFTTT, Thread…

Kan meekleuren met muziek of met content op je scherm

Makkelijk te bouwen en in gebruik te nemen, aan alles is gedacht Nadelen – Vrij prijzig

Niet fysiek te combineren met andere Nanoleaf-producten

Stroomkabel moet even netjes weggewerkt worden

Onoverzichtelijke app

Conclusie Nanoleaf Lines review

De Nanoleaf Lines zijn een mooie oplossing voor een iets te kale muur. Zodra ze aan staan zien ze er futuristisch en kleurrijk uit. Het uitpakken en maken van een patroon is een feestje en daarna werkt ook alles perfect. Dit is een product waar goed over is nagedacht en waaraan je veel plezier zult beleven, zeker als je af en toe een ander patroon plakt of experimenteert met kleurenscenes. Het enige nadeel is de wat hoge prijs. Voor 200 euro haal je echter wel een product in huis waar je in één keer klaar mee bent, want uitbreiding is eigenlijk niet nodig.

Nanoleaf Lines kopen

De Nanoleaf Lines zijn verkrijgbaar bij alle gangbare winkels. Soms kunnen ze nog niet op voorraad zijn en moet je wachten op de volgende levering. Een pak van 9 stuks kost €199,99 en een pak van 15 stuks haal je voor €299,99 in huis. Een uitbreidingspakket van 3 stuks kost €59,99. Liever iets anders? Kijk dan eens naar de Nanoleaf Elements.