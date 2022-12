De smart home-producten van Lidl zijn sinds korte tijd geschikt voor HomeKit. Door de gateway met HomeKit aan te schaffen zijn de lampen, stekkers en sensoren ook in één klap geschikt. Is het wat? Dat lees je in deze Lidl Smart Home-review.

Je kunt tegenwoordig je smart home-accessoires overal kopen, ook bij de goedkopere merken. HEMA, Action, Kruidvat en Lidl hebben allemaal een ‘eigen’ smart home-lijn, die gebaseerd is op Tuya. Bij Lidl is sinds een paar maanden een gateway met HomeKit verkrijgbaar, waarmee je alle geschikte Zigbee-accessoires van het eigen merk ook via HomeKit kunt bedienen. Hoe gemakkelijk werkt dat? We namen de proef op de som en schaften een Lidl Silvercrest Gateway en bijbehorende tussenstekker aan.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd tussen april en december 2022 en beschrijft de situatie in deze periode. De producten zijn zelf aangeschaft.



Lidl smart home-systeem met HomeKit

De stekker en de bijbehorende gateway zijn momenteel met 50% korting verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt. De stekker kost dan €5,99 (was €11,99) en voor de gateway betaal je €12,49 (was €24,99). Ook de starterset is afgeprijsd. Zoek in de shop naar ‘Zigbee’ om meer accessoires te zien.

De smart home-lijn van Lidl ziet er als volgt uit:

Op de achtergrond zie je de vierkante gateway, die je nodig hebt om HomeKit te kunnen gebruiken. Wat je verder nog aanschaft is naar eigen keuze. Je kunt (zoals wij) voor een slimme stekker kiezen, maar er is ook een bewegingssensor en er zijn slimme lampen.

Smart home van Lidl

Het smart home-systeem van Lidl werkt met Zigbee en dat vereist een gateway die je op de wifi-router moet aansluiten. In de verpakking vind je de gateway zelf, een stroomkabel met stekker, LAN-netwerkkabel, snelstartgids, pluggen, schroeven en zelfs een simkaarttool, zoals je die van Apple kent. Deze simkaarttool is bedoeld om de gateway te kunnen resetten via een klein gaatje aan de zijkant. Dit zal niet zo heel vaak gebeuren, maar het is mooi dat eraan is gedacht. Je hebt verder nodig: een wifi-router met 2,4GHz en een iPhone met minimaal iOS 9. Dat moet dus wel lukken, ook met een wat oudere iPhone.



De geteste producten: de Lidl Silvercrest gateway en slimme stekker.

De accessoires zijn zelf niet HomeKit-geschikt, maar staan via Zigbee in contact met de gateway waardoor ze via HomeKit te vinden en aan te sturen zijn. De producten die wij hebben gekocht zien er goed uit: zowel de gateway als de slimme stekker hebben een neutraal uiterlijk dat in elk modern interieur past. Alleen de bewegingssensor vinden we que uiterlijk minder geslaagd, maar die hebben we dan ook niet gekocht.

Installatie en ingebruikname van Lidl Smart Home

Je kunt de gateway op twee manieren bevestigen: liggend naast de router of met twee schroeven aan de muur. Wij hebben gekozen voor neerleggen, want dat scheelt weer boren. Je gebruikt de meegeleverde LAN-netwerkkabel om de gateway te verbinden met de router en sluit daarna de stroomkabel aan. Achterop de gateway zit een sticker met de HomeKit-code, waarmee je de gateway meteen aan de Woning-app zou kunnen toevoegen. Toch is het aan te raden om de Lidl Home-app te installeren, zodat je je andere accessoires kunt instellen.



Echt mooi oogt het niet, maar het hangt!

In deze app moet je je land kiezen en een e-mailadres opgeven om een account aan te maken. Zodra je de bevestigingscode per e-mail binnen hebt gekregen en de app toestemming voor je locatie hebt gegeven, kun je van start gaan. In de app kun je op het tabblad Thuis nieuwe apparaten toevoegen en weer verwijderen. Dit kost weinig moeite en is in een paar seconden gepiept.

Lidl verkoopt sinds november 2020 smart home-producten en sinds de komst van de smart home gateway met HomeKit zijn die ook geschikt te maken voor HomeKit. Zorg dus wel dat je de juiste gateway hebt en niet de eerdere variant met bloemvormig gaatjespatroon. Een ander punt van aandacht is je privacy: we raden daarom aan de privacyverklaring goed door te lezen, want je gegevens worden met nogal wat partijen gedeeld ‘om een juiste werking te kunnen garanderen’. Dit betreft onder andere bedrijven met een duidelijke link met China, zoals Tuya GmbH, Hangzhou Tuya Information Technology Co. Ltd, Nexmo Ltd en Geetest Wuhan Jiyi Network Technology Co. Ltd. Daarnaast worden Microsoft, Apple en Google genoemd. Een aantal daarvan bevinden zich buiten de EU, waardoor je privacy iets minder kan zijn gewaarborgd. Dat probleem heb je bij goedkope smart home-systemen van buiten Europa al snel. Lidl mag dan van oorsprong Duits zijn, maar maakt zelf natuurlijk niet de producten die ze in de winkel hebben liggen. In dit geval is het Chinese Tuya verantwoordelijk voor het achterliggende systeem, zoals eerder al aangegeven.

Lidl Smart Home in gebruik

Heb je eenmaal alles gekoppeld (en dat is een makkelijke klus), dan werkt het systeem prima. Alles wijst zich eigenlijk vanzelf als je de stappen in de Lidl Home-app volgt. We hadden het systeem in een minuut of vijf werkend. Grootste ‘ergernis’ was dat de gateway eerst een update moest krijgen en dat komt qua timing wat minder goed uit als je onder een bureau ligt. Na het toevoegen van de gateway en alle accessoires die je daaraan wilt koppelen kun je de gateway aan je HomeKit-huis toevoegen, zodat je de lampen ook met Siri kunt aansturen en in je automatiseringen kunt meenemen. De Silvercrest Tussenstekker is meteen te koppelen als je deze in het stopcontact steekt, terwijl je voor andere accessoires zoals de raam- en deursensor het meegeleverde pinnetje moet gebruiken om ze in pairing-modus te zetten.

Omdat we de slimme stekker meteen bij de gateway hebben gekocht, hebben we daar de meeste ervaringen mee. De stekker oogt modern en is niet te groot. Aan de zijkant zit een duidelijke aan/uitknop, zodat ook huisgenoten zonder technische knobbel weten hoe ze de stekker uit kunnen zetten. Bovendien is dit een prettig idee voor het geval Lidl ooit stopt met de ondersteuning: je kunt de stekker dan altijd nog met de drukknop bedienen.

Via de Lidl Home-app kun je schema’s maken en een countdown-timer instellen. Ook vind je er een grote knop om aan en uit te schakelen, voor als je niet van de bank af wil komen. De verdere mogelijkheden zijn wat beperkt en voor de echte automatiseringen moet je in HomeKit zijn. Hoe dit werkt, weet je uiteraard al als je onze tips en reviews regelmatig leest. Je kunt met de stekker ook geen energieverbruik meten. Wel kun je met maximale vermogen kiezen bij het maken van een tijdschema.

Terug naar de gateway. Lidl geeft zelf geen informatie over het maximale aantal accessoires dat je kan aansluiten, maar het maximum voor Zigbee in het algemeen (en voor de Tuya-gateways) is 32 stuks. Je kunt daarnaast een onbeperkt aantal extra gateways toevoegen, elk met 20 gekoppelde apparaten.

Of het Lidl-systeem wordt aangepast voor Matter, is nog de vraag. Tijdens de recente Matter-bijeenkomst in Amsterdam wekte Tuya de indruk al helemaal klaar te zijn voor Matter-ondersteuning, maar het is niet zeker of bestaande gateways wel worden aangepast (waarschijnlijk niet).

Score 8.6 Lidl Silvercrest gateway €24,99 Voordelen + Goedkope producten

Voldoende keuze uit lampen, sensoren en dergelijke

Makkelijk te installeren en te koppelen

Werkt met HomeKit

Geschikt voor Zigbee 3.0 Nadelen - Gateway vereist

Er wordt data gedeeld met veel (deels Chinese) partijen

Design van de accessoires niet zo goed op elkaar afgestemd

Alleen verkrijgbaar in eigen shop, indien op voorraad

Lidl Home-app biedt weinig opties

Conclusie Lidl Smart Home met HomeKit review

Het Lidl-systeem is makkelijk te installeren en bevalt goed in gebruik. Bovendien zijn de accessoires redelijk goedkoop. Het kan een goede oplossing zijn als je nog wat extra accessoires voor HomeKit zoekt, zoals een slimme stekker. Belangrijkste nadeel is dan wel, dat je altijd ook nog de gateway moet kopen. Qua design zien de producten er goed uit. Als je in de shop van Lidl naar ‘Zigbee’ zoekt vind je nog meer geschikte accessoires met Zigbee 3.0 zoals staande lampen en spotjes, tuinlampen en hanglampen. Het lijkt wel een beetje een bijeengezocht zoottje van allerlei fabrikanten, maar als je ze in afzonderlijke ruimtes neerzet valt niet op dat ze qua design wat verschillend zijn.

Lidl Smart Home kopen

Alle producten uit de Lidl Smart Home-serie zijn momenteel met 50% korting te krijgen in de Lidl-shop, waaronder de noodzakelijke gateway. Je kunt dit aanvullen met allerlei andere lampen en accessoires. De kans dat je de producten in de winkel vindt is niet zo groot, dus je kunt het beste online kijken.

Adviesprijzen: