Review VOCOlinc Opto Smart Indoor Camera met HomeKit

Het aanbod van HomeKit-camera’s groeit nog altijd. Diverse merken hebben hun eigen camera met HomeKit-ondersteuning of zijn exclusief ontworpen voor HomeKit. Binnen die laatste categorie vallen de camera’s van Eve, maar ook deze VOCOlinc Opto VC1 Indoor camera werkt alleen met HomeKit en HomeKit Secure Video. Dat heeft een aantal voordelen, maar ook wel wat nadelen. Wij hebben de VOCOlinc HomeKit-camera getest en delen onze ervaringen in deze review.



VOCOlinc Opto Smart Indoor Camera in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de VOCOlinc Opto VC1 Indoor Smart Camera met HomeKit:

Beveiligingscamera voor binnenshuis

Werkt exclusief met HomeKit en Secure Video

Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels

Op afstand te kantelen en draaien

350 graden horizontale rotatie, 117 graden verticale rotatie

Kijkhoek van 107 graden

Nachtzicht tot 6 meter

Tweewegaudio met ingebouwde speaker en microfoon

Ingebouwde Privacy Mode

Werkt ook als bewegingssensor

Ook geschikt voor bevestiging op z’n kop

Geleverd met usb-c-naar-usb-a-stroomkabel en adapter

Prijs: €49,99

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in augustus 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De VOCOlinc Opto Smart Indoor Camera is beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Bij het kiezen van een beveiligingscamera voor in of rond je huis, wil je natuurlijk wel een zo veilig mogelijke keuze maken. Je wil immers niet dat iemand ongezien met je mee zit te gluren. Privacy is daarom erg belangrijk, zeker als je kiest voor een slimme camera die verbonden is met het internet. Er zijn al eens voorbeelden geweest van slimme camera’s met een privacylek, waardoor anderen mee konden kijken. Onze voorkeur gaat daardoor eigenlijk altijd uit naar een beveiligingscamera met HomeKit en het liefst eentje die uitsluitend werkt met HomeKit. Deze VOCOlinc Opto Smart Indoor Camera is daar een goed voorbeeld van. Om de camera te kunnen gebruiken, moet je dus een iPhone- of iPad-bezitter zijn en de Woning-app gebruiken. Het voordeel is dat je niet ergens weer een account hoeft aan te maken of dat je videobeelden ergens op een externe server opgeslagen worden. Het bekijken van de livestream van deze VOCOlinc-camera kan alleen via HomeKit en de camerabeelden worden dankzij HomeKit Secure Video op je eigen iCloud-account opgeslagen.

De bouwkwaliteit van de camera is goed, al kan hij wel wat fragiel aanvoelen. De camera is uitgevoerd in wit mat plastic met een zwart glimmende lens. Door het zwarte gedeelte rondom de lens valt de camera tegen de witte behuizing wel wat meer op dan wanneer hij helemaal in het zwart uitgevoerd zou zijn. Met zo’n 11 centimeter hoogte is hij lekker compact.

Instellen van VOCOlinc Opto Smart Indoor Camera

Instellen kan via VOCOlinc- of Woning-app

Verbinding via 2,4GHz wifi-netwerk

Klaar voor gebruik in een paar minuten

Ook op z’n kop te bevestigen (aan het plafond)

Meegeleverd: usb-c-kabel, stroomadapter en bevestigingsmaterialen

Het instellen van de camera is een fluitje van een cent. Zoals we eerder zeiden hoef je geen account aan te maken, omdat de camera dus alleen met HomeKit werkt. Je kan kiezen om de camera in te stellen via de Woning-app of via de VOCOlinc-app. Wij hebben voor die laatste optie gekozen, omdat we de app al hadden en er meteen iets meer opties zijn (daarover later meer). In een paar tikken en na het scannen van de HomeKit-code, is de camera al helemaal operationeel en klaar om je huis in de gaten te houden. Zorg er wel voor dat de camera verbonden is met een 2,4GHz-netwerk, want 5GHz wordt helaas niet ondersteund. Als je abonnee van iCloud+ bent, heb je meteen alle opties van HomeKit Secure Video. Daarmee worden beelden opgeslagen om later terug te kijken (tot 10 dagen lang), is er detectie voor mensen, dieren, voertuigen en zelfs pakketjes, kan de camera gezichten herkennen en kun je activiteitszones toevoegen. Met dat laatste voorkom je dat de camera met het minste of geringste je een melding geeft, omdat je aangeeft op welk gebied van het zicht hij moet focussen.

Tijdens het in gebruik nemen van de camera, doorloop je meteen de stappen voor het instellen van HomeKit Secure Video. Je geeft aan wat de camera moet doen als er iemand thuis is en wanneer iedereen weg is. Bijvoorbeeld alleen streamen als je thuis bent en zodra iedereen vertrokken is, schakelt de camera over naar streamen en opnemen. De camera kan alleen opnemen als er beweging gezien wordt. Er is geen optie om constant op te nemen, ook omdat je er bijvoorbeeld geen sd-kaart in kunt doen. Sommige andere camera’s hebben dat wel.

Je kan de camera op een tafel, bureau of plank neerzetten, maar ook op z’n kop ophangen aan bijvoorbeeld het plafond. De benodigde bevestigingsmaterialen zoals schroeven krijg je er meteen bij. Wat dan wel weer onhandig is, is dat de meegeleverde kabel maar twee meter lang is en dat is veel te kort om hem aan het plafond te hangen en de kabel naar beneden te trekken naar het stopcontact bij de vloer. Gelukkig werkt de camera met een losse usb-c-kabel, dus je kan deze makkelijk vervangen.

VOCOlinc Opto Smart Indoor Camera in gebruik

Draai- en kantelbaar via VOCOlinc-app

350 graden horizontaal en 117 graden verticaal draaien

Praten en luisteren via microfoon en speaker

De reden waarom je toch de de VOCOlinc het beste kunt gebruiken, is vanwege de bediening van de camera. Je kan hem namelijk met je iPhone om z’n eigen as laten draaien en naar boven en onderen laten kijken. Dat is erg handig, omdat je daarmee veel meer controle hebt over wat je met de camera ziet. Op het moment dat er iets verdachts gesignaleerd wordt en je bent niet thuis, kun je met de camera eenvoudig om je heen kijken. De Woning-app zelf biedt de optie niet om de camera op afstand te bedienen. Dat is een beperking vanuit Apple en we vinden het jammer dat deze beperking nog steeds niet opgelost is. In iOS 16 komt daar helaas geen verandering in. Je blijft daardoor wisselen tussen twee apps, terwijl het hele idee van HomeKit juist is dat je nog maar één app nodig hebt voor al je apparaten. We hopen nog altijd dat de Apple in de toekomst nog ondersteuning toe gaat voegen voor het bedienen van camera’s in de Woning-app.

We vinden de mogelijkheid om de camera te draaien erg handig. Met 350 horizontale rotatie kun je de camera bijna helemaal om z’n eigen as laten draaien en ook de verticale rotatie komt van pas. We hebben hem bijvoorbeeld op een in hoogte verstelbaar bureau staan en het is dan wel zo makkelijk dat je de camera op ieder moment kan afstellen voor het beste zicht. We hebben ook een Eve Cam in huis staan, die niet die mogelijkheid tot rotatie biedt. Dat is onhandig als de camera op een wat minder gunstige plek staat, omdat je hem dan niet kan bijstellen. De draaimogelijkheden zijn daardoor echt een toevoeging, simpelweg omdat je niet meer zo gebonden bent aan een specifieke plek voor de camera.

Wat overigens wel jammer is, is dat de camera geen optie biedt om beweging te volgen. De vergelijkbare draaibare camera van Eufy heeft dit (via de eigen app) wel. Bij die camera wordt een persoon automatisch gevolgd zodra diegene in beeld is. Je hoeft daardoor niet zelf handmatig bij te draaien en dat is zeker iets wat we missen bij deze VOCOlinc-camera. Wat de VOCOlinc-camera wel heeft, is ondersteuning voor bewegingsdetectie. Je kan daardoor automatiseringen instellen, bijvoorbeeld het licht aan doen zodra de camera beweging ziet. Andere sensoren heeft de camera niet, dus het is geen lichtsensor of temperatuursensor. Dit hebben sommige bewegingssensoren met HomeKit wel, zoals die van Philips Hue.

Binnen de VOCOlinc-app kun je ook nog praten via de camera, inzoomen op de beelden (tot 3x zoom) en enkele instellingen aanpassen. Het inzoomen en praten via de camera kan gelukkig ook gewoon via de Woning-app. Ook het inzoomen kan in de Woning-app, door twee vingers uit elkaar te bewegen. De kwaliteit van de ingebouwde speaker is voor een dergelijke camera prima in orde. Het volume is luid genoeg om de spreker goed te kunnen horen en ook de microfoon van de camera die het geluid in huis oppakt, doet goed zijn werk. Toch is het jammer dan dergelijke camera’s vooral op beeldkwaliteit focussen en dat de audiokant wat achter blijft.

Beeldkwaliteit van VOCOlinc Opto Indoor Smart Camera

Full-HD resolutie van 1920 x 1080 pixels

Kijkhoek van 107 graden

Nachtzicht tot 6 meter

30 frames per seconde

De beeldkwaliteit van de VOCOlinc Opto Indoor Smart Camera VC1 is prima in orde. Full-HD 1080p is nou eenmaal de maximale resolutie die door HomeKit ondersteund wordt. Er zijn wel camera’s met een hogere resolutie, maar daar heb je in HomeKit niet zoveel aan. Fabrikanten zoals VOCOlinc zijn dus gebonden aan deze beperking van Apple. Wel merkten we dat de beeldkwaliteit van de VOCOlinc iets beter leek dan die van bijvoorbeeld de Eve Cam en de draaibare camera van Eufy. Alles ziet er scherp uit en ook na het inzoomen kun je details nog best aardig van elkaar onderscheiden. Gezichten herkennen van inbrekers is daardoor niet zo’n probleem (tenzij ze natuurlijk een bivakmuts op hebben).

De kijkhoek van de camera is ook breed, al is dit wel een stuk minder dan van bijvoorbeeld de Eve Cam. Waar die een kijkhoek van 150 graden heeft, is dat bij deze VOCOlinc-camera ‘slechts’ 107 graden. Een probleem is dat echter niet zo, omdat je de VOCOlinc-camera kan laten draaien. Met een beeldverversing van 30 frames per seconden is ook niets mis. De beelden verschijnen vloeiend op het scherm van je iPhone, iPad, Apple TV of Mac. Wat daarbij ook opvalt, is dat de stream vrij vlot start nadat je hem geopend hebt. De reactietijd is dus lekker snel. Mogelijk heeft dat ook te maken met het feit dat de camera alleen maar verbinding maakt met HomeKit en niet met een eigen server.

De nachtmodus van de camera is ook prima in orde. Met een blikveld van zes meter kun je ver genoeg in het donker kijken om ieder geval te kunnen zien of er iemand door je huis sluipt. Maar zoals met elke camera geldt, geldt ook hier dat de kwaliteit van het nachtzicht ook bepaald wordt door de spullen rondom de camera. Als er een voorwerp dicht in de buurt staat, wordt deze vaak overbelicht, waardoor de rest van de beelden een beetje verpest worden. Maar ook hier komt de draaifunctie goed van pas, mocht er iets net in beetje in de weg staan.

Privacy VOCOlinc Opto Indoor Smart Camera: prima voor elkaar

Ingebouwede Privacy Mode die camera blokkeert

Werkt alleen met HomeKit, dus geen aparte server

Statuslampje aan de achterkant



Privacy Mode ingeschakeld, waardoor de cameralens naar binnen gedraaid is

Het grootste voordeel van het feit dat de camera alleen werkt met HomeKit, is de privacy. Je hoeft niet bang te zijn dat een externe server uit China gehackt wordt, want de camera maakt alleen verbinding met HomeKit. Apple zorgt voor de beveiliging van HomeKit en daar hebben we nog steeds alle vertrouwen in, mede doordat er nog nooit berichten geweest zijn van indringers. Bij de camera van Eufy waren er zoals eerder gezegd al eens berichten over een privacylek, vanwege problemen met de servers van Eufy zelf. Daar hoef je met deze VOCOlinc-camera dus niet bang voor te zijn.

Een andere prettige privacyfunctie, is de speciale Privacy Mode. De lens van de camera kan namelijk automatisch naar binnen draaien, waardoor hij überhaupt niets kan zien. Je kunt de camera natuurlijk zo instellen dat hij niets opneemt of filmt als je thuis bent, maar aan de buitenkant is niet te zien in welke modus hij staat. Met de Privacy Mode wordt de lens fysiek naar binnen gedraaid, waardoor hij binnenin achter de behuizing ‘kijkt’. Dat is ook voor je visite een fijne gedachte, want zo hoeven ze niet te vragen of de camera stiekem aan het opnemen is of niet. Hou er wel rekening mee dat de bewegingsdetectie ook dan niet meer werkt.

Je kunt de Privacy Mode inschakelen via de VOCOlinc-app. In de Woning-app van Apple heb je deze optie standaard niet. Maar gelukkig kun je via de VOCOlinc-app ook scènes aanmaken, die gesynchroniseerd worden met HomeKit en de Woning-app. Je kunt daar dus een scène aanmaken waarmee je de Privacy Mode aan en uit zet. Doordat deze scènes ook in de Woning-app komen te staan, kun je eenvoudig van modus wisselen via Siri. Ook kun je dit dan verder automatiseren. Zo gaat de camera bij ons automatisch in Privacy Mode zodra de eerste persoon thuis is en gaat hij daar weer uit zodra iedereen het huis verlaten heeft. Nog minder kans op pottenkijkers en geen scheve gezichten van je visite.

Score 8.5 VOCOlinc Opto Indoor Smart Camera VC1 HomeKit €49,99 Voordelen + Hele gemakkelijke installatie, geen account nodig

Goede beeldkwaliteit met nachtzicht

Draaibaar op afstand met ruime rotatie

Exclusieve ondersteuning voor HomeKit Secure Video

Privacy goed op orde, mede dankzij Privacy Mode

Lage prijs Nadelen - Kan niet automatisch bewegingen volgen

Alleen 2,4GHz wifi-netwerken

Meegeleverde kabel voor plafondbevestiging wat kort

Conclusie VOCOlinc Opto Indoor Smart Camera review

Na hat testen van de VOCOlinc Opto Indoor Smart Camera, zijn we behoorlijk tevreden over de prestaties. De beeldkwaliteit is prima en er is bij de ontwikkeling duidelijk gedacht aan de privacy. De Privacy Mode en exclusieve ondersteuning van HomeKit zorgen ervoor dat je zonder angst voor pottenkijkers de camera in je huis durft te zetten. Het instellen is een fluitje van een cent, waardoor de camera erg toegankelijk is. Om volledig gebruik te kunnen maken van alle functies, moet je wel abonnee zijn van iCloud+. Want alleen dan profiteer je van functies als gezichtsherkenning, het opnieuw afspelen van opnames bij beweging en activiteitszones.

Sommige andere beveiligingscamera’s die met HomeKit werken, bieden soms nog wat extra functies in hun eigen apps. Maar daarvoor werken die camera’s vaak met een eigen server en account. Doordat de VOCOlinc-camera exclusief met HomeKit werkt, heb je die extra’s niet. Maar daar krijg je dus wel die privacy voor terug en wat ons betreft is dat meer waard. Een functie die je moet missen is het automatisch volgen van bewegingen. Je moet daarom zelf handmatig de camera (op afstand) draaien via de VOCOlinc-app. Maar voor de prijs van zo’n €50,- vinden we dat totaal geen probleem.