De Philips Hue Signe Gradient is voor mensen die een tafel- of vloerlamp zoeken met kleurverloop. Wij hebben de Philips Hue Signe Gradient vloerlamp getest en vertellen je er in deze review alles over!

We hebben al eerder gradient-producten van Philips Hue besproken, maar daarbij ging het om een lichtslang. Deze Philips Hue Signe-lamp zou je als een variatie daarop kunnen beschouwen: het lijkt wel wat op een lichtslang, maar dan eentje die je rechtop kunt zetten. Je kunt hiermee een hoek van de kamer mooi uitlichten en het kleureffect maakt het daarbij extra sfeervol. Daarbij heb je keuze uit twee formaten: de tafellamp van 55,3 cm en de vloerlamp van 145,8 cm. Die laatste geeft vanwege z’n lengte het mooiste effect maar is ook een stuk duurder. Is dat het waard?



Philips Hue Signe Gradient lamp in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Philips Hue Signe Gradient (vloer)lamp:

Verschenen in 2022

Vernieuwde variant van eerdere niet-gradient versie uit 2019

Kleur behuizing: zwart of wit

Kleurtemperatuur RGB en voor wittinten 2000 tot 6500 Kelvin

Verbruik: 29 Watt (tafellamp: 12 Watt)

Lichtsterkte bij 2700K: 1800 lm (tafellamp: 730 lm)

Lichtsterkte bij 4000K: 2550 lm (tafellamp: 1.040 lm)

Dimbaar: ja

Verbinding: Zigbee en Bluetooth

Afmetingen: 11,1 x 11,1 x 145,8 cm (tafellamp: 55,3cm hoog)

Gewicht: 2,275 kg (tafellamp: 0,72 kg)

Prijs: vanaf €280,- (tafellamp voor rond €180,-)

Design en uiterlijk van Philips Hue Signe Gradient

Philips maakte al eerder een Signe-tafellamp en -vloerlamp. Echt betaalbaar waren ze nooit en met de komst van deze gekleurde versies wordt het niet veel beter: je bent bijna 300 euro kwijt voor de vloerlamp en bijna 200 voor de tafellamp. Dit is een paar tientjes meer dan de standaard versies die één kleur tegelijk kunnen uitstralen. Zelf vind ik dat wel waard. Het is echt een blikvanger op de muur, waardoor je een saai hoekje van de kamer wat kunt opfleuren. Belangrijk is wel dat je een goed gestucte matte muur hebt (liefst wit), die het licht goed kan weerkaatsen.

Hieronder zie je het lichteffect ‘s avonds:

Overdag is het lichteffect ook goed te zien:

Het design is grotendeels hetzelfde gebleven: een verzwaarde voet die zo’n 20 cm van de totale lengte in beslag neemt en een simpele staaf die er bovenop is geplaatst. Het nieuwe model is 100 gram lichter geworden en de voet is 3 cm kleiner. Erg veel verschil maakt dat niet.

Qua uiterlijk is de Signe vooral heel simpel en strak: een voet met een stok, die omhoog steekt in de ruimte. Je hebt keuze uit zwart of wit. Vooral de voet valt op, terwijl die in feite maar één functie heeft: stabiliteit geven. Aan de veel kleinere voet van de tafellamp is te zien dat er voor de technische voorzieningen veel minder ruimte nodig is. De grootte van de voet heeft bij de vloerlamp dan ook vooral te maken met meer gewicht en dus meer stabiliteit. Ik had liever een wat plattere schotelvormige voet gezien, ook al betekent het dat je ‘m dan wat minder dicht tegen de muur kunt zetten.

Design is een kwestie van smaak en dat kan bij deze lamp nog wel wat wisselende reacties veroorzaken. Het ziet er simpel en minimalistisch uit, maar overdag kan de lamp voor mensen die op bezoek zijn ook de indruk wekken dat er een grote witte plastic bezemsteel zonder duidelijke functie. Dat kun je oplossen door de lamp gewoon aan te zetten, want ook overdag is het kleureffect op de meeste plekken in huis goed te zien.

Bij een designlamp kun je meestal meteen wel zien dat er over het design is nagedacht en dat er waarschijnlijk een flink prijskaartje aan hangt. Dat vind ik bij deze lamp iets moeilijker. Dit had ook uit de designafdeling van Xiaomi afkomstig kunnen zijn, een Aziatisch merk dat vrijwel uitsluitend strakke witte accessoires van kunststof uitbrengt. Bij Xiaomi had zo’n lamp nog geen 100 euro gekost. Persoonlijk vind ik dat de Signe-lamp geen eye-catcher of een uniek design-statement is, maar is de stok meer een noodzakelijk kwaad. Toch betaal je grotendeels voor het design en voor de ‘exclusiviteit’, want in feite is de Signe niet meer dan een lichtstrip in een buis. Wie handig is en wat secuur is in afwerking, zou er zelf eentje kunnen maken.

Dat betekent overigens niet dat de Signe een matig product is. Over de bouwkwaliteit hebben we niets te klagen. Alles voelt solide aan. Ik raad wel aan om de lamp op een vlakke ondergrond te zetten en niet op een plek waar je er gemakkelijk tegenaan kunt stoten, want ondanks de verzwaarde voet kun je ‘m makkelijk omver gooien als je een wilde beweging met een rugzak maakt.

Voor een sfeerlamp geeft de Signe overigens een behoorlijke bak licht. Moet je even een precisiewerkje uitvoeren (een splinter uit je vinger halen bijvoorbeeld), dan zet je de Signe op z’n meest felle stand en hebt dan 2.550 lumen verlichtingssterkte (bij een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin, dit is koel wit licht). De lamp is uiteraard vooral bedoeld voor indirect licht, dat op de muur schijnt.

Philips Hue Signe Gradient in gebruik

Je kunt in de Hue-app drie kleuren selecteren om het kleurverloop in te stellen. De lamp zorgt dan zelf voor mooie kleurovergangen, die zo geleidelijk zijn dat je niet door hebt dat het op maar drie kleuren is gebaseerd. Ook ondersteunt de app Dynamic Scenes en kun je de nieuwe kaars- en haardvuureffecten instellen. Een minpunt daarbij is dat je altijd vast zit aan de Philipe Hue-app, want via de Woning-app kun je geen kleuren selecteren. Dit was misschien op te lossen geweest door de Signe als drie verschillende lampen in HomeKit te tonen, maar dat is niet het geval.

Het zou ook mooi zijn als je scenes met meerdere kleuren in HomeKit kunt gebruiken voor automatiseringen, maar ook dat kan niet. HomeKit biedt geen ondersteuning voor het instellen van meerdere of dynamische kleuren voor een enkele lamp. Nanoleaf kan dit overigens wel, door een workaround te gebruiken. In plaats van het doorgeven van kleuren geeft HomeKit aan Nanoleaf door dat er een bepaalde scene geactiveerd moet worden. Daardoor zijn animaties en meerdere kleuren mogelijk. Op zich zou Hue dit op dezelfde manier op kunnen lossen, door de scenes in de Bridge op te slaan, waar je ze kunt aanroepen en activeren. Hue moet dan wel hun software hiervoor aanpassen.

Het mooiste zou natuurlijk zijn als Apple’s HomeKit voortaan ondersteuning biedt voor meerdere kleuren per lamp, animaties en dynamische scenes. Maar daar kunnen we nog lang op wachten.

Signe werkt met Zigbee en vormt een netwerk met al je andere Zigbee-producten, die je ook met de Hue-bridge kunt koppelen. Dit hoeven geen Philips Hue-producten te zijn, maar zoals bekend werkt Hue ook met smart home-accessoires van diverse andere merken. De installatie verloopt net als bij andere Hue-lampen: je steekt de stekker in het stopcontact en start vervolgens de Hue-app op je iPhone. De Hue-app voegt ‘m toe aan de hub, die op zijn beurt zorgt voor de HomeKit-koppeling.

Vervolgens kies je in het kleurenwiel van de Hue-app drie kleuren uit. Eén kleur kan overigens ook. Daarnaast kun je kiezen voor dynamische scenes, maar die geven niet hetzelfde ‘golfeffect’ die we van de Nanoleaf-panelen gewend zijn. De overgangen gaan vrij traag en je kunt niet aangeven hoe snel er van kleur gewisseld moet worden.

Score 8 Philips Hue Signe Gradient €279 Voordelen + Strak en simpel design

Ook overdag is kleureffect goed te zien

Prima lichtopbrengst

Eenvoudig in gebruik te nemen en aan te sturen

Alle voordelen van een Hue-product Nadelen - Prijzig

Niet echt een eyecatcher

Had ook een Xiaomi-lamp kunnen zijn

Kleurverloop niet te kiezen via HomeKit (Nanoleaf kan dit wel)

Conclusie Philips Hue Signe Gradient review

De Signe is iets bijzondere lamp in het assortiment van Philips Hue. Dit is geen functionele lamp die je aan het plafond hangt of een lichtstrip die je achter de kast wegwerkt. De lamp staat rechtop in je interieur en is nadrukkelijk aanwezig. Hij valt op door zijn simpele vorm, die maar net in de smaak moet vallen. Je koopt deze lamp dan ook vooral omdat je ‘m mooi vindt en een bepaalde hoek van de kamer wat beter wilt uitlichten, terwijl je al wat andere slimme lampen hebt voor de functionele verlichting. Zelf vind ik de lamp niet echt een design-statement, maar ik ben wél enthousiast over de lichteffecten op de muur die je ermee kunt bereiken. Ik had liefst een zo onzichtbaar mogelijke stang gezien.

Met de constructie en de kwaliteit is niets mis, al is de prijs wel wat aan de hoge kant. Vooral als je bedenkt dat dit eigenlijk een lichtstrip in een buis is. Ten opzichte van zijn voorganger is er echter genoeg verbeterd om voor deze Gradient-versie te kiezen, waaronder de mogelijkheid om meerdere kleuren te tonen en de iets slankere voet. Ik had alleen graag gezien dat Signify het mogelijk maakt om kleurenscènes in de Hue-bridge op te slaan, zodat je ze via de Woning-app kunt aansturen.

Philips Hue Signe Gradient kopen

Je kunt kiezen uit twee uitvoeringen: een tafellamp en een wat langere vloerlamp, die uiteraard ook iets duurder is. De vloerlamp kost rond de €279 en voor de tafellamp ben je ongeveer €175-200 kwijt.