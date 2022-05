De Sonos Ray is de eerste betaalbare soundbar van het bedrijf. Hij is een stuk goedkoper dan eerdere modellen als de Beam en Arc. Ben je goed af met dit goedkopere model? Of kun je beter toch even doorsparen voor beter geluid? Dat lees je in deze Sonos Ray review!

Grote kans dat je op 7 juni als Apple-gebruiker iets heel anders aan je hoofd hebt dan nadenken over een nieuwe soundbar voor je televisie. De dag na de Apple-keynote zitten we op de iCulture-redactie nog volop na te genieten van alle aankondigingen en zijn we druk met het testen van de beta’s. Maar het is óók de dag dat de nieuwe Sonos Ray (€299,-) in de verkoop gaat. Gelukkig kun je vandaag al een knoop doorhakken over deze aankoop en aan de hand van onze review kijken of de Sonos Ray iets voor jou is. We kregen alvast een voorproefje tijdens een demo en konden de Ray daarna een week of twee zelf testen. Dit zijn onze ervaringen.

Deze review is geschreven in mei 2022 en beschrijft de situatie op dat moment.



Sonos Ray in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe Sonos Ray:

Betaalbare soundbar van Sonos voor onder de tv

Poorten: optisch in, Ethernet

Afmetingen: 550mm (breed) x 69mm (diep) x 100mm (hoog)

Kleuren: zwart en wit

Verkrijgbaar: vanaf 7 juni 2022

Prijs: €299,- bij Bol.com en diverse winkels

Introductie Sonos Ray review

Een soundbar voor de televisie is over het algemeen vrij duur. Zeker als je een complete home cinemaset in huis haalt, ben je meteen al een paar honderd euro kwijt. Bij Sonos kun je het modulair aanpakken: je begint met een soundbar die binnen je budget valt en daarna breid je het uit met meer speakers, die je desnoods ook op Marktplaats kunt halen. Sonos gaat immers lang mee en de kwaliteit is altijd voorspelbaar goed.

De Sonos Ray lijkt dan ook een prima optie om mee te beginnen: voor €299,- verbeter je in één klap de audiokwaliteit van je films en series en je kunt er ook nog gewoon muziek mee luisteren. Hij werkt met AirPlay en tientallen muziekdiensten, je kunt ‘m opnemen in je multiroomsysteem en hij is compact. Sonos legde dan ook uit dat de Ray bedoeld is voor mensen die niet het duurste en allernieuwste aan home cinema-apparatuur thuis hebben staan, maar wel een beter geluid willen. De Ray moest betaalbaar zijn en ook werken met oudere televisies. Vandaar dat de Ray is voorzien van optische input, iets wat je op veel oudere tv’s vindt. Toch ontbreken er ook wat dingen, zoals een hdmi-aansluiting. En de Ray werd gelijktijdig met de nieuwe Sonos-spraakassistent aangekondigd, maar die zit er niet op. Ook Dolby Atmos ontbreekt. Of de Sonos Ray ondanks die beperkingen toch een aanrader is, lees je verderop.



De huidige line-up van Sonos soundbars: Arc, Beam en Ray.

Design Sonos Ray

De Sonos Ray is zeker geen miniatuurversie van de Sonos Beam. Het design is heel anders en afgestemd op het kleinere formaat en de akoestische eigenschappen van dit apparaat. Hij loopt dan ook taps toe en dat is anders dan je van de eerdere Sonos-soundbars gewend bent. De speakergrille zit alleen aan de voorkant en dat geeft je de mogelijkheid om de Ray in een tv-kast te zetten, zoals op de foto hieronder te zien is.

Dat klinkt goed, maar de vraag is: waar vind je zo’n tv-kast met een vak dat breed genoeg is? Voor de Sonos Beam zijn we eindeloos op zoek geweest naar een dergelijke kast, maar er zijn gek genoeg maar weinig tv-meubels die rekening houden met een brede soundbar. Bij de Sonos Ray gaat dit wat minder moeite kosten. Zo kun je ‘m bijvoorbeeld in de IKEA Besta-kast stoppen, die een vak van 56cm heeft. De Ray past daar met z’n 55cm breedte precies in.

Om nog even duidelijk te maken hoe groot de verschillen in formaat zijn:

Sonos Ray: 550mm (breed) x 69mm (diep) x 100mm (hoog)

Sonos Beam (gen 2): 651mm (breed) x 68.6mm (diep) x 100mm (hoog)

Het lijkt hier misschien alsof de Ray alleen maar 10 centimeter korter is, maar door de andere vorm krijg je toch een heel andere indruk.

Beide soundbars zijn bedoeld voor kleinere tv’s, waarbij de Ray tot ongeveer 55-inch gaat en de Beam bedoeld is voor toestellen tot zo’n 65-inch. Beide kun je los op de kast zetten of aan de muur bevestigen met los verkrijgbare beugels.

Aan de bovenkant vind je aanraakgevoelige toetsen om de audio te bedienen. Wat ook opvalt is dat de grille aan de voorkant vlak is en niet ombuigt zoals bij de Beam en Arc. Kijk je aan de achterkant dan valt nog iets anders op: alleen Ethernet en een optische audio-aansluiting. Er is geen hdmi-poort! Tegenwoordig is dit wel de standaard om je soundbar op je tv aan te sluiten, maar Sonos heeft hier bewust voor gekozen. Omdat er geen hdmi ARC/eARC en Dolby Atmos aanwezig is, zou één optische aansluiting voldoende moeten zijn voor elk type gebruiker. Het is één van de manieren waarop Sonos kosten heeft bespaard. Bovendien is de speaker daardoor ook nog aan te sluiten is op heel oude tv’s.

Wat ons aansprak is dat Sonos helemaal is overgestapt op recyclebare verpakkingen. Alles, tot het kleinste detail is in bruin karton uitgevoerd en de speaker zelf is gewikkeld in (gerecycled?) textiel. Hulde!

Sonos Ray in gebruik: features

Eerlijk gezegd: het ontbreken van hdmi leverde bij deze speaker wel wat meer hoofdbrekens op. We moesten de handleiding van de tv erbij pakken om de optische aansluiting te localiseren (onze tv hangt dicht tegen de wand, dus even kijken lukte niet). Terwijl de hdmi-poort vaak vanaf de zijkant wel te zien en in te pluggen is, moet je voor de andere aansluitingen wat meer zoeken. Gelukkig hoef je dit maar één keer te doen.

Toch is het ontbreken van hdmi wel een gemis. We snappen dat mensen met een oudere tv deze speaker ook nog willen kunnen aansluiten, maar het gaat niet alleen om Dolby Atmos en hd-geluid, maar ook om bijvoorbeeld de synchronisatie van beeld en geluid beter te regelen. Als het beeld achterloopt kun je dit met optisch niet corrigeren. Eén pluspuntje kunnen we nog wel verzinnen: je houdt een extra hdmi-poort vrij voor het aansluiten van bijvoorbeeld een spelcomputer. Sonos laat in foto’s opvallend vaak gamende mensen zien:

Sonos Ray: de audio

Bij zo’n speaker gaat het natuurlijk ook om de kwaliteit van het geluid, want ook bij een budgetspeaker stellen mensen nog hoge eisen. Uiteraard hoef je niet dezelfde audiokwaliteit als een Beam of Arc te verwachten, maar Sonos heeft er wel goed over nagedacht om het binnen het budget zo goed mogelijk te krijgen. Binnenin vind je vier speaker drivers, elk met een eigen Class D digitale versterker. Twee daarvan zijn midwoofers. Er zijn ook twee tweeters aanwezig die naar de voorkant wijzen, maar het geluid tegelijk wat meer naar de zijkanten proberen te verspreiden voor iets meer breedte in het geluid.

Door het ontbreken van hdmi hoef je niet aan Dolby Atmos, Dolby TrueHD en dergelijke te denken. Je krijgt Dolby Digital voor je surround sound (geen DTS:X). Wil je toch een wat meer ruimelijk effect dan kun je twee extra speakers koppelen, bijvoorbeeld een Sonos One. Maar eerlijk gezegd: als je toch al van plan was om je geluid ruimtelijk te maken, dan spaar je waarschijnlijk liever door voor een Beam. Deze speaker is echt bedoeld om je een beter geluid te geven dan wat er uit de ingebouwde tv-speaker komt en dan is Dolby Digital voor de meeste mensen eigenlijk prima.

In de geruchtenstroom vóór de officiële aankondiging werd gezegd dat je ook twee Sonos Rays als achterspeaker zou kunnen gebruiken, bijvoorbeeld met de Sonos Arc. Dat gerucht bleek niet te kloppen. Je kunt de Ray alleen als soundbar of als gewone muziekspeaker gebruiken. Wel kun je er zoals gezegd twee zijspeakers mee koppelen, zoals de Sonos One. Dat heeft weer een ander voordeel: daarmee maak je je systeem ook meteen geschikt voor spraakfuncties. De Ray zelf heeft geen ingebouwde microfoons en zal dus ook niet geschikt zijn voor de Sonos-spraakassistent of voor Alexa, maar via een gekoppelde Sonos One kun je wel stemopdrachten geven.

Bij Coolblue zagen we ook bundels van de Sonos Ray met een Sub. Die kun je er inderdaad aan koppelen, maar het is misschien toch iets te veel overkill. Zo’n bundel kost bijna €1.200,- en dan spreek je niet meer over een budgetoplossing.

We luisterden naar diverse muzieknummers en filmfragmenten op de Ray en wat daarbij vooral opviel is dat de vocals en dialogen erg goed uit de verf komen – iets waar je bij een soundbar toch wel waarde aan hecht. Je kunt dit natuurlijk prima als een partyspeaker inzetten en je Spotify-playlist afspelen (hij ondersteunt ook nog AirPlay 2) maar de meeste mensen zullen ‘m gebruiken om series te kijken. Zo kun je thuis nog beter van je films genieten. Via de instellingen kun je de dialogen nog eens extra helder maken en er zit ook een nachtmodus op om laat op de avond niet te veel gedreun te veroorzaken.

We waarderen het dat Sonos ook bij deze speaker TruePlay ondersteunt, zodat het geluid wat meer kan worden afgestemd op je kamer. Dit werkt alleen met iOS, wat bij de Android-gebruikers nog wel eens wrevel opwerpt. Je gebruikt de microfoons van de iPhone of iPad om het testgeluid van de speaker te lokaliseren en de weerkaatsing vast te leggen, zodat het geluid afgestemd kan worden. Sonos had er bij navraag echter een eenvoudige verklaring voor: bij de iPhone weet je met welke hardware je te maken hebt, bij Android-fabrikanten wisselt dat sterk per toestel. En ook per type toestel willen fabrikanten er nog wel eens verschillende componenten in stoppen. De Sonos Ray is zodanig ontworpen dat er zo weinig mogelijk geluid naar achterent weglekt, waardoor het niet uitmaakt of je de speaker op een kast neerzet of aan de muur hangt.

Sonos Ray: voor wie?

Door het ontbreken van Dolby Atmos, hdmi en andere zaken die je van een hedendaagse soundbar verwacht, is het lastig om de Ray te vergelijken met de Beam en Arc. Maar omdat het ontworpen is voor kleinere ruimtes en in een krappe tv-kast kan worden geplaatst, zal de Ray toch genoeg fans over de streep trekken. Deze speaker zal vooral mensen aanspreken die nog nooit eerder een soundbar hebben gehad en hun films en series met beter geluid willen kijken. Die groep kan nog wel eens best groot zijn. Daarnaast is de Ray een prima speaker voor die andere plekken in huis, zoals de tv in de slaapkamer.

Ondanks de relatief lage prijs, belooft Sonos toch kamervullend geluid – als je kamer niet al te groot is. Er zitten genoeg Sonos-technologieën in (waaronder TruePlay) om te zorgen dat deze speaker goed in jouw huis klinkt. Ook kun je de Ray op elk moment aanvullen met andere Sonos-speakers en er een surroundsysteem van maken.

Score 8 Sonos Ray €299 Voordelen + Betaalbaarder dan eerdere soundbars

Compact design

Goede weergave van stemmen Nadelen - Alleen optische kabel

Geen spraakassistent

Geen Dolby Atmos

Conclusie Sonos Ray review

Voor een betaalbare speaker presteert de Sonos Ray heel behoorlijk. Zeker voor ruimtes waar je geen uitgebreid audiosysteem gaat neerzetten zoals een tienerkamer, keuken of klein appartement. Sonos is erin geslaagd om een product te maken dat z’n doel bereikt: beter geluid op je tv, zonder dat het te veel mag kosten. Voor 300 euro is je probleem opgelost. De Ray is een goede keuze als je een wat oudere tv met matige speakers hebt en toch graag muziek luistert en series kijkt.

Zit je echter al iets verder te kijken en denk je erover je systeem op termijn uit te breiden met meer speakers en functies zoals Dolby Atmos, dan is het misschien beter om te investeren in een Beam. Maar die kost rond de €500,- en dat is beduidend meer. Over de aankoop van een Ray hoef je minder lang na te denken. De grootste misser vinden we het ontbreken van hdmi. Bespaart Sonos hier nu echt zoveel geld mee? Elke soundbar die momenteel in de winkel ligt heeft het.

Sonos Ray kopen

De Sonos Ray is vanaf 7 juni 2022 verkrijgbaar bij de bekende winkeladressen, zoals Coolblue. Een losse soundbar kost €299,- maar je kunt ook kiezen voor een dubbelpak of een bundel met Sub. Ook bij Sonos zelf kun je de Ray prima aanschaffen maar ook dan krijg je vanaf 7 juni geleverd.