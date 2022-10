Apple brengt voor de Apple Watch Ultra drie nieuwe bandjes uit. Wij kijken naar de Alpine-band , die met een G-haak sluit en in drie kleuren verkrijgbaar is. Is dit bandje z'n geld waard en past 'ie ook goed op de 45mm Apple Watch-modellen? Je leest het in deze review!

Alpine-bandje voor Apple Watch

Apple omschrijft het Alpine-bandje als een robuust bandje, gemaakt van “twee lagen textiel die naadloos met elkaar zijn verweven. De lussen aan de bovenkant zijn verstevigd met supersterk garen. De roestbestendige titanium G‑haaksluiting zorgt dat het bandje stevig om je pols blijft zitten.” Wij hebben de afgelopen dagen dit horlogebandje getest op een Apple Watch Ultra (review volgt binnenkort), maar natuurlijk ook op een Apple Watch Series 8 en zelfs op een Apple Watch Series 0.

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). Het bandje is getest in september/oktober 2022 en bespreekt de situatie op dat moment, vlak na aankoop. Het betreft hier een eigen aanschaf.



Alpine-bandje in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

49mm Apple Watch-bandje voor Apple Watch Ultra

Ook geschikt voor 42/44/45mm Apple Watch-modellen

Titanium gesp en lugs

Verkrijgbaar in drie kleuren: oranje, groen en sterrenlicht

Verkrijgbaar in drie maten: S, M en L

Prijs: €99,- per stuk bij Apple



Hier zie je de constructie van het Alpine-bandje. De haak steek je in één van de vele lusjes.

Design van het Alpine-bandje

Het Alpine-bandje is wat mij betreft het mooiste en meest opvallende bandje uit de huidige collectie, vooral dankzij de lusjes en de opvallende G-haak. Het werkt op dezelfde manier als een Sport Loop, maar dan met een gespsluiting in plaats van klittenband. De andere twee opties zijn het Ocean-bandje van elastomeer en het Trail-bandje, dat momenteel nog erg moeilijk verkrijgbaar is. De levertijd van de Alpine-bandjes valt nog wel mee: je krijgt begin oktober al geleverd. Je kunt kiezen uit de maten S, M en L. Met een polsomtrek van 160mm heb ik bij het oranje bandje voor maat M gekozen (145-190mm). Dat paste prima, maar ik vond het wel wat zorgwekkend dat ik nog maar twee lusjes over heb. Ik zou dan eerder voor maat S kiezen, te zien bij de groene band. Volgens Apple is dit voor een polsmaat 130-160mm, maar dikkere polsen zijn bij deze bevestiging geen probleem omdat één kant immers over de hele lengte is voorzien van lusjes. Bij maat S hou ik nog 6 lusjes over (zie groen bandje). Mocht je twijfelen tussen twee maten, dan raad ik aan om de kleinere te kiezen.

De Alpine-band ziet er wat mij betreft aantrekkelijk uit, door z’n ribbels, gemaakt van twee lagen stof die onzichtbaar met elkaar zijn verweven. De band is gemaakt van polyester en je kunt kiezen uit de kleuren oranje, groen en sterrenlicht. Mij sprak vooral de oranje kleur aan, omdat het mooi aansluit bij de oranje actieknop van de Apple Watch Ultra (die overigens wel een tintje fletser is). De groene Alpine-band spreekt me ook aan, terwijl ik bij de variant in sterrenlicht bang ben dat het te snel smoezelig eruit ziet.

De metalen onderdelen van dit bandje zijn gemaakt van titanium, in dezelfde kleur als de horlogekast van de Apple Watch Ultra. We hebben al een paar keer vragen gekregen welke kleur dit nu eigenlijk is: neigt het meer naar zilver of naar een goudkleur? De werkelijkheid zit er een beetje tussenin, afhankelijk van de verlichting. Buitenshuis is het zilverkleurig, onder een lamp met warm licht kan het wat goudkleuriger lijken. Je moet hier ook rekening mee houden als je de Alpine-band met een andere Apple Watch wil combineren.



Gecombineerd met de Apple Watch Series 8 in Middernacht.

Sluit dit mooi aan? Ja! We hebben geprobeerd met een 42mm Apple Watch Series 0, 42mm Series 3, 44mm Series 6, 45mm Series 7 en 45mm Series 8 (dus alle kastformaten) en het goede nieuws is: het past prima. Als je met je vinger over de aansluiting veegt voel je wel waar de overgang zit, maar op het oog zie je er niets van. Er is uiteraard wel een contrast tussen de materialen en de kleuren, maar dat vind ik niet storend.



Alpine-bandje met Apple Watch Series 8: het sluit prima aan.

De Alpine-band bevestig je op dezelfde manier als een Sport Loop. Dat kan op twee manieren: met de ribbels en de sluiting naar je toe (mijn favoriete manier) of andersom met de sluiting aan de achterkant. Als de G-haak aan de voorkant zit heb je wat meer zicht op het vastmaken. Let bij de G-haak ook goed op of deze niet aan de onderkant zit, want titanium kan krassen maken als je met je pols op je MacBook leunt.

Alpine-bandje in gebruik

Om heel eerlijk te zijn: echt gemakkelijk in gebruik is dit bandje niet. De ribbels glijden niet makkelijk door de gesp, waardoor hij een stuk moeilijker om te doen is dan een Sport Loop. Ik ben ook bang dat dit slijtage veroorzaakt, omdat het toch wel erg schuurt. Maar Apple belooft dat de het materiaal is voorzien van versterkte vezels, dus we moeten maar geloven dat het er ook over een jaar nog netjes uit ziet. Mogelijk moet ‘ie wel regelmatig in de wasmachine, vooral de varianten in feloranje en sterrenlicht. Na een week dagelijks gebruik is mijn oranje bandje nog niet aan de wasmachine toe.

Het bandje draagt overigens wel enorm comfortabel, ook tijdens het slapen. Apple belooft bovendien dat de G-haak stevig blijft vastzitten en dat blijkt inderdaad het geval. Als je er wat handigheid in krijgt kun je de haak weer gemakkelijk loshalen en mocht de band toch wat te losjes zitten (zie foto), dan kun je makkelijk een extra lusje ‘bijprikken’.



Hier zit het bandje in maat S wat te los, maar gelukkig kun je op elk moment even bijstellen.

Het idee is dat je het bandje ook met handschoenen aan kunt verstellen en dat zou zelfs moeten lukken met wanten. Ik heb het geprobeerd maar… sorry Apple, ik krijg het echt niet voor elkaar met dikke suede handschoenen of met gevoerde Thinsulate-handschoenen lukt het niet. Met dunne gebreide handschoenen krijg je het wel voor elkaar.

Voor wie is de Apple Watch Alpine-band?

De Alpine-band is geschikt voor iedereen met een groot model Apple Watch in de formaten 42mm, 44mm, 45mm en 49mm. Je hebt dus écht geen Apple Watch Ultra nodig. Ik was wat sceptisch of het wel mooi zou staan op een normale 45mm Apple Watch, maar dit gaat prima.

Wel baal ik iets van de prijs. Alle nieuwe bandjes voor de Apple Watch Ultra kosten €99,- terwijl de standaardprijs voor bandjes voorheen €49,- was. Voor de Ocean- en Trail-band vind ik dat behoorlijk aan de prijs. Bij de Alpine-band kan ik een iets hogere prijs nog wel voorstellen omdat de manier waarop het geweven is iets ingewikkelder is dan een standaard bandje. Maar ook dan kan ik me moeilijk voorstellen dat Chinese ambachtslieden twee uur per bandje bezig zijn (en dan nog: Chinese arbeid is goedkoop). De hogere prijs heeft ongetwijfeld ook iets te maken met de titanium details, die de prijs extra opdrijven. Ik had dan liever gezien dat Apple een goedkopere aluminium versie had uitgebracht voor de losse verkoop. Zelf heb ik geen behoefte aan titanium onderdelen, aangezien al mijn Apple Watch-modellen van aluminium zijn.



Titanium: duur materiaal, niet voor iedereen nodig.

Die hoge prijs maakt duidelijk dat de Alpine-band voor Apple een margeproduct is, waar flink op verdiend kan worden. Wat mij betreft had Apple qua prijsniveau beter ergens tussen €49,- en €99,- kunnen gaan zitten, bijvoorbeeld op €79,-. Dat is een prijs die ik psychologisch nog wel haalbaar vind en waarbij ik verspreid over de tijd misschien wel twee of drie bandjes zou gaan kopen. Nu drijft Apple mensen de niet-Ultra-gebruikers in de armen van namaak die je voor €5,- op AliExpress vindt – en dan heb je gewoon een mindere ervaring. Ik zag onderstaand bandje voor €0,01 op AliExpress en je kunt gewoon zien dat je waardeloze kwaliteit krijgt.



Een namaakbandje van duidelijk mindere kwaliteit (rechts).

Zelf beperk ik me daarom tot de officiële bandjes – dan maar een paar minder. Er zijn overigens mensen die bijna alle bandjes kopen, ongeacht de prijs, maar dat is een heel ander verhaal. Het voordeel van een fake bandje is overigens wel dat je het kleinere formaat 38/40/41mm kunt kopen en zelfs kunt kiezen voor andere kleuren zoals zwart.

Score 8.5 Apple Watch Alpine-bandje €99,- Voordelen + Draagt comfortabel

G-haak blijft goed zitten

Aansprekende kleuren

Ook prima te combineren met eerdere Apple Watch-generaties Nadelen - Om je pols doen gaat minder makkelijk

Prijs aan de hoge kant

Conclusie Alpine-bandje voor Apple Watch

De Alpine-band is een mooie toevoeging aan het assortiment Apple Watch-bandjes en eentje die me meteen aansprak – vooral in de kleur oranje. Apple lijkt het met me eens te zijn, want in de marketingmaterialen van de Apple is de oranje Alpine-band ook veelvuldig te zien. De moeite met om en af doen neem ik voor lief, maar de prijs had wel wat lager mogen zijn: €79,- vind ik redelijk.

Alpine-bandje kopen

Het Alpine-bandjes is verkrijgbaar voor €99,- bij de Apple Store en bij diverse winkeliers. Je kunt kiezen uit drie kleuren (oranje, groen, sterrenlicht) en drie maten (S, M en L) waarbij ik aanraad om bij twijfel voor de kleinere maat te kiezen.

Ook verkrijgbaar bij diverse winkels:

Zoals al aangegeven volgt onze uitgebreide Apple Watch Ultra-review binnenkort! Het Alpine-bandje is één van de drie bandjes die je standaard erbij kunt kiezen.