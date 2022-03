De AirBell is een fietsbel voor je AirTag. Wij hebben rondgereden met de AirBell en in deze review lees je onze testervaringen bij het installeren en gebruiken.

AirBell review

Een tijdje geleden werd ‘ie aangekondigd: een fietsbel waar je een AirTag in kunt stoppen. In ons fietsgekke landje komt zo’n fietsbel natuurlijk wel van pas, zeker als je er ongemerkt je fiets mee kunt tracken. Wij hebben ‘m ondertussen kunnen testen. Is het handig zo’n fietsbel? En zitten er ook nadelen aan?

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in maart 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De fietsbel is beschikbaar gesteld voor deze test door de fabrikant.



AirBell in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de AirBell:

Klein formaat fietsbel met palletje (geen rinkel)

Alleen verkrijgbaar in zwart

Biedt ruimte aan één AirTag (zelf aanschaffen)

Bedacht en gemaakt door een bedrijf uit Oostenrijk

Onopvallend uiterlijk, ziet eruit als een gewone fietsbel

Verkrijgbaar voor €25,- (plus €5,- verzendkosten)

Design en uiterlijk van de AirBell

We schreven eerder al over de AirBell. Dit is niet het traditionele type rinkelbel dat we op de Nederlandse fietsen gewend zijn, maar een iets kleinere variant. Door een palletje los te laten krijg je een pinggeluid, waarmee je andere weggebruikers kunt waarschuwen. De AirBell ziet eruit als een normale fietsbel. Mocht je AirTags willen stelen, dan zul je er een behoorlijke klus aan hebben om de AirTag te herkennen tussen alle andere zwarte fietsbellen. Hij is niet groter, heeft geen opvallend logo of ziet er op een andere manier herkenbaar uit. En dat is goed, want je wilt niet dat een dief meteen door heeft dat er een AirTag op de fiets zit. Hij valt zelfs nog iets minder op dan de AirTag-reflector voor de fiets die we eerder hebben besproken.

Bekijk ook iCulture bekijkt: AirTag fietshouders uit Delft en Canada Er zijn heel wat mensen die de AirTag willen vastmaken aan hun fiets. Je kunt daarvoor zelf iets maken of met tape aan de slag gaan, maar je zou ook voor deze AirTag fietshouders uit Delft en Canada kunnen kiezen. Wij hebben ze beide getest. Welke bleef uiteindelijk aan onze fiets hangen?

Voordat je aan de slag gaat, is het verstandig om de (Duitstalige) handleiding op de verpakking goed te lezen, anders weet je niet hoe je ‘m open krijgt. In de verpakking vind je de fietsbel en een speciale tool, die eruit ziet als een locatiepin. Die tool trokken we bij het eerste gebruik meteen krom, dus wat ons betreft kun je ‘m meteen weggooien en een gewone platte schroevendraaier pakken. Die komt later ook weer van pas als je de fietsbel aan het stuur wilt schroeven. Dit werkt met een kruiskopschroef, maar uiteraard gaat het met een platte schroevendraaier (niet meegeleverd) ook prima.

Door het rinkelpalletje een kwartslag te draaien kun je de behuizing open maken, de AirTag erin leggen en alles weer dichtdraaien. Vervolgens klem je de bel rondom je stuur. De AirBell Original past op een standaard fietsstuur met een diameter van 22mm en in ons geval paste dat perfect (op een transportfiets van normale afmetingen). De kruiskopschroef draai je vast en daarmee ben je ook meteen klaar. Fietsen maar!

AirBell in gebruik

Het mooie van de AirBell is dat hij helemaal niet opvalt. Hij is niet groter dan een normale fietsbel en er is ook niets waardoor hij de aandacht trekt. Iedereen zal denken dat je een extra belletje op de fiets hebt gemonteerd. Zelfs als een dief jouw AirBell steelt, zal hij/zij niet doorhebben dat er een AirTag in zit, omdat je maar net moet weten dat je het rinkelpalletje kunt losmaken.

Mocht de fietsbel (of de hele fiets) gestolen worden, dan kun je ‘m met de Zoek mijn-app makkelijk terugvinden. Eén nadeel is er wel: de behuizing zit er vrij strak omheen, waardoor er nauwelijks geluid naar buiten doordringt. In een filmpje die ik maakte is het geluid nog wel te horen, maar als je in een overvolle fietsenstalling staat heb je niets aan het alarm van de AirTag. Gelukkig kun je met Ultra Wideband je fiets alsnog terugvinden in de stalling, door de pijlen te volgen. Maar persoonlijk zou ik er liever een iets luidere Chipolo One Spot in willen stoppen. Dat past helaas niet. En ook als geheime opbergplek voor de reservesleutel kun je deze fietsbel niet gebruiken.

Wil je de AirTag-batterij vervangen, dan kan dat gelukkig zonder de fietsbel eraf te halen. Mocht je de speciale tool kwijt zijn geraakt, dan is er zoals gezegd ook niets aan de hand want elke platte schroevendraaier van gemiddeld formaat volstaat.



AirBell fietsbel versus een normale Hollandse fietsbel.

Voor een fietsbelletje is de AirBell natuurlijk wel aan de prijs: bij Action betaal je 49 cent (!) voor een soortgelijke fietsbel. Die is misschien iets minder mooi van kwaliteit en er past geen AirTag in, maar wat extra ruimte creëren voor een AirTag is geen technisch ingewikkelde klus. Je moet alleen zorgen voor een holle uitsparing die groot genoeg is, er komt geen elektronica aan te pas. Natuurlijk kan Action op grote schaal in China laten produceren met een product dat kant en klaar van de band af rolt en geen aanpassingen vereist. Het Oostenrijkse AirBell moet op veel kleinere schaal produceren. Maar ook hier staat gewoon op de verpakking: “Made in PCR”, China dus. De enige verklaring voor de 50x hogere prijs is dan het verschil in schaalgrootte.

Score 8.3 AirBell €25,- Voordelen + Slimme constructie, werkt goed

Onopvallend uiterlijk

Past op elke fiets Nadelen - Prijzig in vergelijking met soortgelijke fietsbellen, bevat geen extra technologie

Alarm minder goed hoorbaar door gesloten behuizing

Conclusie AirBell review

De AirBell is een mooie oplossing om je AirTag onopvallend aan je fiets vast te maken en het heeft ook nog een dubbelfunctie. Er is goed over het product nagedacht, ook al is het vrij simpel: een fietsbel met ruimte voor een AirTag. Iedereen had het kunnen verzinnen en iedereen zou het nu kunnen namaken, al is het toch wel een betrekkelijk nicheproduct. Er zullen maar heel weinig mensen zijn die een AirTag in hun fietsbel verstoppen en dat is maar goed ook, want daarmee blijft het een goed bewaard geheim. Ook nu we deze review geschreven hebben. Een dief die van plan is AirTags te stelen moet duizenden fietsen langs gaan voordat er een keertje een AirBell tussen zit en dat loont niet de moeite. Er zijn miljoenen fietsbellen die er precies zo uit zien en aan de buitenkant kun je niet zien dat er een AirTag in zit (bovendien heb je niets aan een gestolen AirTag).

De AirBell is makkelijk open te maken, als je de batterij wilt vervangen en beschermt tegelijk je AirTag goed. Dat heeft wel tot gevolg dat je het alarm minder goed hoort.

AirBell fietsbel kopen

De AirBell is maar op één plek te koop, namelijk bij het Oostenrijkse bedrijf dat het bedacht heeft. Je betaalt €25,- maar met de kortingscode 2WEEKS konden we tot voor kort nog 10% korting krijgen. Of dit geldt op het moment dat jij een bestelling plaatst is een kwestie van proberen. En het bedrijf beloofde ons ook dat de verzendkosten voor Nederland zijn verlaagd naar €5,- in plaats van de normale prijs van €10,-.