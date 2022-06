Zoek je nog een rookmelder voor je huis, dan is de Netatmo Smart Smoke Alarm een van de weinige rookmelders met HomeKit. Bevalt hij goed? Dat lees je in deze review van de Netatmo Slimme Rookmelder, waarbij we de sirene flink aan het werk hebben gezet.

Netatmo Slimme Rookmelder review

Zoek je als Apple-gebruiker een slimme rookmelder met HomeKit, dan is de kans groot dat je bij Netatmo uitkomt. De Eve Smoke is al geruime tijd niet meer verkrijgbaar en een model met Thread lijkt nog steeds niet op komst. Je zou kunnen kiezen voor het Bosch smart home-systeem (ook met HomeKit) dat onder andere een rookmelder omvat. Netatmo brengt echter al sinds 2019 een uitstekende rookmelder met HomeKit op de markt. Omdat vanaf 1 juli 2022 rookmelders verplicht zijn in Nederland, leek het ons goed om deze rookmelder eens nader te bekijken in een review. Eerder schreven we al een review over de vierkante Netatmo Koolmonoxidemelder met HomeKit, maar die heeft een heel ander doel en uiterlijk.

Deze review is geschreven in juni 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. Het product zelf verscheen in 2019 op de markt.



Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder op iedere verdieping van je huis verplicht. Meer informatie lees je bij de Rijksoverheid en op de website Rookmelders.nl van de Brandweer

Netatmo Slimme Rookmelder in het kort

Foto-elektrische rooksensor met HomeKit, Google Assistent en IFTTT

Verkrijgbaar in pakken van 1 t/m 5 stuks

Maakt verbinding via 2,4 GHz wifi

Geen hub nodig voor bediening op afstand (via Netatmo-app)

Wel Woning-hub nodig voor gebruik van HomeKit-functies op afstand

Waarschuwt je bij rook en brand, ook als je buitenshuis bent

85 dB alarmgeluid

Automatische zelfcontrole voor batterij, rooksensor en wifi-verbinding

Werkt 10 jaar op batterij (niet verwisselbaar)

Prijs per stuk: 80 euro, meerdere stuks zijn voordeliger

Netatmo Slimme Rookmelder: design en uiterlijk

Het Franse merk Netatmo brengt al jarenlang HomeKit-accessoires van goede kwaliteit op de markt. Dat merk je ook bij het uitpakken van deze rookmelder: hoewel het apparaat alweer uit 2019 dateert ziet alles er up-to-date uit. De verpakking is van 100% karton en bevat alles wat je nodig hebt, inclusief bevestigingsmateriaal en handleiding. Je activeert de rookmelder door ‘m met een draaibeweging op de achterplaat te bevestigen. Installatie stelt dan ook niet veel voor: ophangen de HomeKit-code scannen en klaar.

Netatmo heeft gekozen voor een neutraal uiterlijk en heeft geen poging gedaan om er een designobject van te maken. Eigenlijk zijn we daar wel bij mee. De door Philips Starck ontworpen thermostaat van Netatmo heeft een nogal uitgesproken uiterlijk en dat vindt niet iedereen mooi. Een rookmelder is een functioneel apparaat dat je niet wilt zien, dus een onopvallend uiterlijk is wat ons betreft helemaal prima. Er zijn geen knoppen; alleen twee ledlampjes om aan te geven dat de rookmelder klaar is om te koppelen en of er een probleem is.

Het design lijkt overigens wel wat op die van de Eve Smoke, een rookmelder die zoals gezegd niet meer verkrijgbaar is. Een groot verschil tussen beide is dat de Eve Smoke uitsluitend via Bluetooth verbinding maakt en de Netatmo twee draadloze connecties gebruikt: Bluetooth Low Energy voor de compatibiliteit met HomeKit en wifi voor de verbinding op afstand (via de Netatmo-app). Door zoveel mogelijk gebruik te maken van HomeKit gaat de batterij langer mee.

Wil je op afstand deze rookmelder bedienen en meldingen ontvangen via de Netatmo-app, dan heb je geen hub nodig. Voor de HomeKit-functies kun je beter wel beschikken over een Woning-hub, zodat je ze ook buitenshuis kunt aansturen. De meeste HomeKit-gebruikers zullen hier al over beschikken.

De rookmelder heeft een ledlampje voor statusinformatie en biedt verder de gebruikelijke functies voor rookmelders, zoals een melding als de batterij bijna leeg is en herinneringen om elke twee maanden of elk jaar een geluidstest uit te voeren. Dit is bij Eve en Nest ook het geval. Verschillen zijn er ook: de Nest heeft een praatfunctie en kondigt vooraf aan dat er rook is en op welke verdieping. Daarna waarschuwt de stem dat er een luid alarm zal afgaan. De Netatmo en Eve hebben dat allemaal niet.

De rookmelder gaat 10 jaar mee en werkt op batterijen. Hoewel je de twee batterijen van het type AA gewoon kunt zien zitten, is het niet de bedoeling om deze te vervangen. De klem waarmee de batterijen vast zitten is zo ontworpen dat het moeite kost om er twee nieuwe in te proppen. Hier is met opzet voor gekozen, omdat een rookmelder na 10 jaar vervangen moet worden. De verleiding bestaat dan om ‘m te lang te laten hangen waardoor je niet meer goed beschermd bent. Je krijgt in de app een melding als de batterij bijna leeg is. Omdat dit over 10 jaar pas het geval mag zijn, mag je hopen dat de app rond die tijd nog steeds werkt.

Voor de foto’s hebben we de rookmelder opgehangen aan een muur. Dat kan ook, maar plaatsing aan het plafond is beter, bij voorkeur meer dan 50cm van de muur. Bij bevestiging aan de muur moet de rookmelder tussen de 40cm en 50cm van het plafond hangen.

Via de Netatmo-app kun je firmware-updates installeren, terwijl je ondertussen tips krijgt over het gebruik van het accessoire. Ook kun je in de app een logboek zien van eerdere incidenten, al zal dat hopelijk niet erg uitgebreid zijn.

Netatmo Slimme Rookmelder in gebruik

Omdat dit een HomeKit-product is kun je de rookmelder meenemen in je automatiseringen, zodat bijvoorbeeld de lampen kunnen gaan knipperen of het deurslot open gaat als er rook is, zodat de brandweer gemakkelijker binnen kan komen. De rookmelder bevat geen andere sensoren waarmee je iets kunt doen. Het was misschien handig geweest als er een temperatuursensor in zou zitten, zodat je bij een alarm meteen weet of er extreem hete vlammen in de kamer zijn, of dat het alleen gaat om rook.

Er zit dan ook niet veel extra functionaliteit in deze rookmelder, behalve dan het feit dat je op afstand meldingen krijgt en bij vals alarm de sirene kunt uitschakelen vanaf je smartphone, zonder op een stoel te hoeven klimmen. De sirene wordt dan 15 minuten gedempt; is er daarna nog steeds rook of brand, dan gaat het alarm opnieuw af. Dit geeft je de tijd om te luchten als je bijvoorbeeld eten hebt laten aanbranden.

Heb je meerdere rookmelders dan krijg je een melding welke is afgegaan. Maar als een product ‘slim’ is en via een app bediend kan worden, zou er wat mij betreft ook wel wat meer intelligentie in kunnen zitten. Bijvoorbeeld een melding op het moment dat het CO2-gehalte in de kamer stijgt, nog voordat het alarm afgaat. Of desnoods keuze uit meerdere sirenegeluiden. Ik ben uiteraard geen voorstander van vrije keuze, want het is wel de bedoeling dat de sirene door merg en been gaat.

We hebben de werking van het rookalarm getest met een flesje Logilink rookmelder-testspray (ca. 6 euro als je goed zoekt). Hierbij ging het alarm behoorlijk luid af, waardoor we het overal in huis konden horen. Je kunt ook geld besparen door de testfunctie in de app te gebruiken, maar dan weet je alleen dat de sirene het doet, niet of de rookdetectie goed werkt. De sirene is oorverdovend.

Hoe zit het met Matter?

Als je nu investeert in een heleboel rookmelders, wil je misschien dat deze geschikt zijn voor de nieuwste technieken. Matter bijvoorbeeld. Het kan nog wel even duren voordat er Matter-producten op de markt komen (in ieder geval niet voor 1 juli 2022, dus je zult nu al iets moeten aanschaffen). Netatmo liet ons weten dat er nog een bijkomend probleem is: op dit moment is er nog geen categorie ‘smoke alarm’ in Matter. Mocht die er wel komen, dan belooft Netatmo “ernaar te kijken”. Dat kan dus nog wel even duren.

Score 8.5 Netatmo Slimme Rookmelder 80 Voordelen + Neutraal uiterlijk

Gaat 10 jaar mee

Werkt goed met HomeKit

Luid en duidelijk alarm

Relatief goedkoop ten opzichte van andere slimme rookmelders

Makkelijk uitschakelen bij loos alarm Nadelen - Batterijen niet te vervangen

Alarmgeluid niet zelf te kiezen

Extreem eenvoudige montage (ook dankzij de batterijvoeding)

Conclusie Netatmo Slimme Rookmelder

De Netatmo Slimme Rookmelder is een prima keuze als je op zoek bent naar een uitbreiding of vervanging van je huidige rookmelders.

Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er zo weinig keuze is uit slimme rookmelders, aangezien het zo’n belangrijk beveiligingsmiddel in huis is. Misschien zijn de meeste mensen tevreden met een normale rookmelder die voor rond de €15 in de bouwmarkt te krijgen is. Het is ook een product dat weinig passie oproept: je hangt het op en kijkt er niet meer naar om. Toch kan het zin hebben om een slimme rookmelder te kopen, zodat je ook als je buitenshuis bent op de hoogte blijft als er rook of brand is. Het uitschakelen met je smartphone bij loos alarm is ook een enorm pluspunt.

Deze rookmelder van Netatmo is ook nog eens redelijk goedkoop in vergelijking met andere slimme rookmelders. Het is niet de €15 van de bouwmarkt, maar je bent wel in één keer klaar met iets wat toch erg belangrijk is voor je persoonlijke veiligheid.



Enkele andere Netatmo-producten en de rookmelder.

Netatmo Slimme Rookmelder kopen

Als je goed naar de aanbiedingen kijkt lukt het om de Netatmo-rookmelder voor €80 in huis te halen. Als je een pak met meerdere stuks koopt ben je vaak nog goedkoper uit. Wat ons betreft een prima prijs voor een mogelijk levensreddend accessoire.

Andere slimme rookmelders kosten meestal boven de €100. De Eve Smoke was rond de €120 toen deze nog te koop was en de Nest Protect heeft op het moment van schrijven een laagste prijs van €114. De Nest heeft wel iets meer functies: zo zit er een speaker met gesproken meldingen in en kan de sensor ook CO detecteren. Bij Netatmo moet je daarvoor de losse CO-melder kopen.

