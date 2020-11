Apple heeft een leren mapje voor bankpassen en andere belangrijke pasjes uitgebracht: de leren kaarthouder voor iPhone 12 ( €65 ). Deze bevestig je met MagSafe magnetisch achterop je toestel. In deze review lees je over onze ervaringen!

Leren kaarthouder voor iPhone 12

De leren kaarthouder voor iPhone 12 is een van de nieuwe MagSafe-accessoires die dit najaar in de winkel liggen. Aanvankelijk had Apple wat moeite om de eerste exemplaren te leveren, maar nu ze op voorraad zijn bij enkele Apple Stores hapte ik natuurlijk snel toe. Wel had ik wat verontrustende verhalen gelezen over dit mapje: hij zou zomaar van je iPhone kunnen vallen en dan ben je je bankpasjes kwijt. Of dat echt zo is, lees je in deze review. In ieder geval kan ik nu alvast verklappen dat dit accessoire lang niet voor iedereen geschikt is.



De normale leren iPhone-hoesjes zijn vanaf vrijdag 6 november verkrijgbaar bij Apple. Dan gaan ook de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max in pre-order, die net als de eerdere iPhone 12-modellen voorzien zijn van MagSafe.

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De leren kaarthouder is door ons zelf aangeschaft.



Leren kaarthouder in het kort

Alleen geschikt voor iPhone 12-serie

Voorzien van MagSafe magneten

Verkrijgbaar in vier kleuren: blauw, geel, bruin en zwart

Past ook bovenop siliconencase

Je moet het mapje verwijderen voordat je de MagSafe Charger kunt gebruiken

Speciale afscherming om te voorkomen dat je pasjes demagnetiseren

Prijs: 65 euro

Design van de Apple leren kaarthouder

De leren kaarthouder is een kleine pasjeshouder, gemaakt van leer. Ik koos voor de meest opvallende kleur California Poppy, omdat dit iets meer afsteekt en omdat ik het accessoire dan wat makkelijker terug kan vinden. Omdat ik een blauwe iPhone en case hebt lag de keuze voor de blauwe variant misschien voor de hand. Maar ik zag drie verschillende tinten blauw niet zitten en een contrasterende kleur leek me mooier.

Dat bleek goed uit te pakken: na een paar dagen vind ik dit hoesje nog steeds prachtig. Het meest geslaagd vind ik de combinatie met de witte siliconencase voor iPhone 12. Dit is een kleurencombinatie waar ik echt blij van word.



Past ook op een blauwe hoes, hoewel het dan al snel IKEA-stijl wordt. Met wit vind ik mooier.

De houder heeft ruimte voor 3 pasjes, waarbij ik gekozen heb voor OV-kaart, rijbewijs en pinpas. Dat zijn mijn drie meest essentiële pasjes. Het knappe van dit hoesje is dat je er ook 1 of 2 pasjes in kunt steken, zonder dat ze eruit glijden. Dit komt door een speciaal mechanisme onderin, waardoor extra druk op de kaarten wordt uitgeoefend. Je moet daardoor wat moeite doen om de kaarten eruit te krijgen.

Dat je er maar 3 pasjes in kunt stoppen vind ik eigenlijk prima. Met een grotere capaciteit was het hoesje te groot en te zwaar geworden en daarmee wordt het hele idee van een minimalistisch kaartmapje teniet gedaan. Het moet compact zijn en plat genoeg om je iPhone nog steeds op tafel te kunnen neerleggen, zonder dat het instabiel wordt. Niemand zit te wachten op een dikke bult achterop de iPhone. Bovendien ligt het nu nog prettig in de hand.



De kaarthouder vervangt deze dikke portemonnee, die voornamelijk pasjes bevat die ik maar zelden nodig heb. Die kan voorlopig thuisblijven.

Iets om rekening mee te houden, is dat je de pasjes niet zomaar uit de kaarthouder kunt trekken. Je zult de kaarthouder van je iPhone moeten halen, tenzij je beschikt over heel kleine en puntige vingers. Apple had dit misschien kunnen oplossen door de flap aan de voorkant kleiner te maken. Zelf vind ik het prettiger dat de pasjes wat meer zijn bedekt.

Er is maar één formaat, geschikt voor alle iPhone 12-modellen. Dat is logisch, want bankpasjes hebben altijd een standaardformaat. Bij de iPhone 12 mini zal het hoesje tot aan de randen komen, bij de andere modellen is ‘ie in het midden uitgelijnd.

Apple heeft gekozen voor Europees premium leer, dat erg glad is afgewerkt waardoor elk hoesje er exact hetzelfde uitziet. Dat is op zich geruststellend, want zo weet je zeker dat jouw hoesje niet op onverwachte plekken een rare nerf heeft. Zelf houd ik meer van natuurlijker leer met wat meer structuur.

Het leer is echter zo glad van structuur, dat het aan kunstleer doet denken. Wat het materiaal betreft hink ik daardoor op twee gedachten: ik hou van natuurlijke materialen zoals leer, maar in deze variant had Apple net zo goed voor een mooie kwaliteit imitatieleer kunnen kiezen. Dat is diervriendelijker, is geschikt voor vegans en het past beter bij het milieuvriendelijke imago dat Apple wil uitstralen.

Het is alleen de vraag of het hoesje dan veel goedkoper was uitgevallen. Met een prijs van 65 euro is dit wel echt van van de luxere accessoires, bedoeld voor wie alles al heeft. De prijs is aan de hoge kant, maar gelukkig is het geen noodzakelijk accessoire en mag je zelf bepalen of je het waard vindt. Aan het stiksel is te zien dat het in ieder geval met oog voor detail is gemaakt. Dit is geen haastig in elkaar geflanst hoesje.



Er passen drie pasjes in de kaarthouder.

MagSafe leren pasjeshouder in gebruik

Toen ik de eerste foto’s van de MagSafe kaarthouder zag, viel het gat aan de achterkant me op. Waarom? Dat wordt al snel duidelijk bij het uitpakken. De pasjes zitten zo strak in de houder, dat ze er niet zomaar uit glijden (phew!).

Via het gat aan de achterkant schuif je de pasjes omhoog. Een prima oplossing wat mij betreft. Apple had ook een omhoogtreklint kunnen gebruiken of een mechanisme zoals de Secrid-portemonnees. Maar een gat waar je je vinger in steekt, werkt eigenlijk net zo goed en oogt een stuk minimalistischer.

Niet iedereen is het met me eens. Toen ik de hoes aan partner Jean-Paul liet zien, vond hij het helemaal niets. Hij wil de kaarten liever van bovenaf eruit kunnen pakken. De hoes zou iets korter moeten zijn, zodat de kaarten er een stukje uit steken. Ik ben het daar niet mee eens, maar heb gemerkt dat dit accessoire nogal wat polariserende reacties oproept, variërend van ‘design fail’ tot ‘dit is twee uur voor de keynote zeker nog even snel bedacht?’

De hamvraag: valt hij eraf?

Het hoesje is rechtstreeks achterop de iPhone te plakken, maar je kunt het ook combineren met de MagSafe siliconencase (review). Dit maakt een groot verschil. Plak je de hoes achterop een naakte iPhone, dan is de magneetwerking minder sterk dan wanneer je het siliconenhoesje gebruikt. Dit komt vanwege de rubberachtige structuur, waardoor de magneetverbinding minder snel verschuift. Ik begreep aanvankelijk dan ook niet waarom er zoveel over dit hoesje werd geklaagd. In video’s zag ik dat je het hoesje er met één flinke tik vanaf kon slaan en bij het in je broekzak steken, gleed het hoesje van de iPhone. Mijn ervaringen waren heel anders.

Inmiddels heb ik genoeg YouTube-video’s gezien en gelezen over ervaringen van anderen, dat wel duidelijk is dat dit hoesje eigenlijk veel meer een niche-product is dan je aanvankelijk zou denken. Dit is geen accessoire om ruig mee om te gaan en om achteloos in je broekzak te steken. Ben je gewend om luxeproducten te kopen waar je zorgvuldig en voorzichtig mee omgaat, dan is dit een mooi accessoire. Ik snap dat dit een intrigerend nieuw accessoire is dat iedereen wil hebben, maar het is goed om erover na te denken of het bij jouw gebruiksgewoontes past. Voor mij is de magneetwerking precies goed, maar ik gebruik dan ook een hoesje. Voor mensen die andere gebruikseisen stellen, is het niets.

Steek je je iPhone altijd in je broekzak en gebruik je geen hoesje, dan is het minder geschikt. Kost het wat moeite om je iPhone uit je broekzak te wurmen, dan kan het gebeuren dat het kaartmapje verschuift en in je broekzak achterblijft. Maar als je erover nadenkt is dat ook best te logisch te verklaren: om een magnetisch accessoire los te halen kost zijwaarts schuiven altijd de minste kracht.

Ik weet niet hoe Apple dit anders had kunnen oplossen. Een extreem sterke magneet maakt het bijna onmogelijk om het hoesje los te halen, dus dat is niet de oplossing. Een trekmechanisme aan de voorkant ziet er ook niet goed uit. Apple zal bewust voor een wat minder sterke magneetwerking hebben gekozen, ook om te zorgen dat de pasjes geen schade ondervinden door de magneten.

De magneetwerking is dan ook een stuk minder sterk dan bij de MagSafe Charger (review), die zich met een ferme klik aan je iPhone hecht. Bij de MagSafe Charger heb je nog een kabel waaraan je kunt trekken, maar bij de pasjeshouder moet je opzij schuiven om los te halen.

Wil je als broekzakgebruiker toch per se dit kaartenmapje hebben, dan zou je je kunnen aanwennen om je iPhone met de pasjes naar je toe in je broekzak te steken. Is het raar dat je je gewoontes moet aanpassen aan het product? Mmmja. Maar een designer-handtas gooi je ook niet zomaar in de wasmachine omdat het lekker praktisch is. Sommige spullen vragen dat je er wat anders mee omgaat. Ben je wat achtelozer of ruwer met je spullen, of vind je dit allemaal maar wat veel gedoe, dan kun je beter een hoesje nemen waarop de kaartvakje al zitten vastgenaaid.

Voor wie is de Apple leren kaarthouder ideaal?

Als Apple nieuwe officiële accessoires aankondigt, is het logisch dat veel mensen het meteen willen. Toch vind ik dat je even goed moet nadenken of dit leren mapje wel iets voor jou is. Het is namelijk niet voor iedereen geschikt.

Ben je van plan om meer dan 3 pasjes mee te nemen, dan is de leren kaarthouder niet geschikt voor jou. Met wat moeite passen er misschien 4 dunnere kaarten in, maar dat is toch echt wel het maximum. En de pasjes zitten dan zo strak erin, dat het lastiger is om ze er weer uit te halen. Heb je een dikke portemonnee en wil je alle pasjes meenemen, dan kun je beter kiezen voor een aparte pasjesmapje, zoals de eerder genoemde Secrid. Heb je een minimalistische levensstijl en wil je alleen je meest essentiële pasjes meenemen, dan past het hoesje beter bij je.

Voor mensen die hun iPhone zonder hoesje in een broekzak dragen, is dit accessoire ook minder geschikt, omdat je daarbij dezelfde schuifbeweging maakt als bij het verwijderen van het hoesje. Het kan dus gebeuren dat je daarbij het hoesje los schuift. Een echte oplossing daarvoor heb ik niet kunnen bedenken.

Ik denk dat het hoesje ook sneller slijtageplekken gaat vertonen als je het steeds langs de ruwe spijkerstof laat schuren. Er zijn mensen die versleten leer mooi vinden, maar ik houd deze pasjeshouder het liefst in een als-nieuw-conditie en steek mijn iPhone meestal in een wat ruimtere jaszak.

Score 8 Apple Leren Kaarthouder €65 Voordelen + Uniek accessoire, zoiets was er nog niet

Ruimte voor 3 belangrijke pasjes

Ook 1 of 2 pasjes blijven goed zitten

Ook te combineren met MagSafe-case

Magneetwerking met hoesje is wat mij betreft goed

Compact en minimalistisch Nadelen – Prijzig, gezien het eenvoudige design

Sommige mensen vinden dit hoesje onbruikbaar

Leer is niet dier- en milieuvriendelijk en dat past niet meer bij de waarden die Apple wil uitstralen

Bij gebruik zonder (ruw) hoesje is de magneet minder sterk

Pasjes eruit halen kost wat moeite

Conclusie leren kaarthouder voor iPhone 12

Na een paar dagen gebruik heb ik nog steeds geen spijt van deze leren kaarthouder. Ik ben dol op de donkergele kleur, vind het mooi in combinatie met de hoesjes die ik gebruik en het is handig als je even snel de deur uit moet. Bij mijn levensstijl past het wel, maar ik snap ook dat er mensen zijn die het helemaal niets vinden: het hoesje is te duur, te klein, te onhandig, ga zo maar door.

Het grootste probleem is misschien wel dat dit hoesje door Apple zelf is uitgebracht. Dat wekt de indruk dat het voor een veel bredere doelgroep is bedoeld en dat je dit als echte Apple-fan wel ‘moet’ hebben. Maar dat is absoluut niet zo. Als dit accessoire door een willekeurige accessoiremaker was gemaakt, had het tot heel wat minder ophef geleid.

Knap is dat ook 1 of 2 pasjes er goed in blijven zitten en dat het geheel compact blijft, zodat het nog lekker in de hand ligt. Het hoesje is erg netjes afgewerkt en van glad leer, al had ik van Apple verwacht dat er dan ook minimaal één exemplaar was uitgebracht in kunstleer – voor wie geen echt leer wil.

Leren kaarthouder voor iPhone 12 kopen

Deze hoesjes zijn verkrijgbaar bij de Apple Store voor 65 euro, maar zijn beperkt op voorraad. Om zeker te weten dat je een exemplaar kunt ophalen, kun je het best eentje reserveren om op te halen. Meestal kun je dan al de volgende dag terecht. Voor online bestellen en laten bezorgen gelden langere wachttijden (ca. 1 maand levertijd).

Het hoesje zou binnenkort ook bij Amac, Coolblue en andere winkels verkrijgbaar moeten zijn, maar is bij veel winkels nu nog niet leverbaar.