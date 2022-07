Als je je iPhone in de auto wilt bevestigen heb jet meerdere opties. Wij hebben de PopMount Car Vent-houder van PopSockets getest in twee varianten. De ene werkt met MagSafe, de andere niet.

Getest: PopMount Car Vent in twee uitvoeringen

PopSockets brengt twee verschillende autohouders voor het ventilatierooster op de markt. De PopMount 2 Car Vent (ca. 15 euro) is de meest simpele en werkt met elke PopSocket. Deze is verkrijgbaar in meerdere kleuren, waaronder zwart, wit, neon en roze. Daarnaast is er de PopMount Car Vent voor MagSafe (ca. 28 euro) die wat luxer is uitgevoerd. Welke bevalt het best?

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in de periode april t/m juli 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De producten zijn zelf aangeschaft.



PopMount Car Vent in het kort

Autohouder voor smartphones met PopGrip

Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen

Wordt in het ventilatierooster van de auto gestoken

Te combineren met de PopGrip MagSafe-houder

Prijs vanaf ca. 14 euro

PopSockets ken je misschien vooral van de houders die je achterop je iPhone kunt plakken. Voor ongeveer een tientje haal je de meest simpele uitvoering in huis, die je achterop je toestel moet plakken. Interessanter voor mensen met een recente iPhone is de PopGrip met MagSafe, die we onlangs hebben besproken. Deze is magnetisch zodat je makkelijk weer kunt verwijderen.

Wij zochten naar een oplossing om de iPhone in de auto te hangen, zonder dat je eerst de PopSocket of PopGrip hoeft los te halen. Dat kan: de fabrikant heeft een paar aanvullende accessoires zoals de PopMount Car Vents die we hebben getest.

PopMount zonder MagSafe

De meest eenvoudige uitvoering heeft vinnen die je in het ventilatierooster steekt en een U-vorm waar je de PopSocket in hangt. Je kunt kiezen uit vier kleuren: zwart, wit, neon en roze. Dit model is geschikt voor alle PopGrips, behalve die met een AirPods-houder of kaarthouder achterop (maar dat is logisch). Let op of je het model met ventilatierooster-vinnen hebt, want er is ook een platte variant die je op willekeurige plekken kunt plakken. Vind je dat de houder toch wat losjes in het ventilatierooster hangt, dan kun je de vinnen 90 graden draaien voor een nauwere grip.

Handig is dat je de iPhone zowel staand als liggend kunt gebruiken. De houder zelf draait niet, maar de PopGrip doet dat uiteraard wel. Hoewel dit een goedkope en makkelijke oplossing is, vinden we toch dat de iPhone wat te ver naar voren uit steekt. Daardoor viel de houder bij plotselinge manoeuvres wel eens uit het ventilatierooster. Op zich geen slechte oplossing, maar net niet ideaal genoeg voor dagelijks gebruik. Deze PopMount gaat in de vakantiekoffer, want er zijn misschien ooit situaties dat we spontaan een auto willen huren en dan is het handig om een houder te hebben.

PopMount met MagSafe

De andere oplossing is de PopMount Car Vent voor MagSafe. Deze kan een stuk duurder uitpakken, want behalve de duurdere houder (€30) is het wel zo prettig als je de eerder genoemde PopGrip met MagSafe (nog eens €30) erbij aanschaft. Dat is €60 terwijl je voor de eerder besproken houder al klaar bent voor €25 (€15 voor de houder en €10 voor een basic PopSocket).

Deze houder zit wat dichter op het ventilatierooster en zit ook wat stabieler omdat hij over een grotere lengte wordt ondersteund. Ook bij deze houder kun je ronddraaien om te wisselen tussen staand en liggend. Het loshalen kost iets meer moeite vanwege de magneten, maar door je iPhone te kantelen kun je toch zonder veel kracht te zetten de houder losmaken. Het is bij ons nog niet voorgekomen dat de we iPhone inclusief houder uit het ventilatierooster hebben getrokken.

Score 8 PopMount Car Vent €15 Voordelen + U-model is goedkoop en makkelijk verkrijgbaar

U-model werkt ook met standaard PopSockets

Bevestigingspennen zijn instelbaar voor dikke of dunne ventilatieroosters

Verticaal, horizontaal en schuin te gebruiken Nadelen - U-model is minder stabiel

MagSafe-model is wat moeilijker te verwijderen

MagSafe-model vereist MagSafe-hoesje of PopGrip

Conclusie PopSockets PopMount Car Vent review

Beide houders hebben voor- en nadelen. De eenvoudige variant met U-vorm is goed mee te nemen, is goedkoper, makkelijk los te halen en geschikt voor elk type PopGrip, waarbij je ook nog kunt kiezen uit meerdere kleuren. Je iPhone hangt alleen wat minder stabiel in de houder, maar het is een prima oplossing als je wat minder geld wilt uitgeven. Wil je het allerbeste, dan is er de PopMount met MagSafe. Die hangt stabieler maar vereist wel een MagSafe-toestel en vergt wat meer moeite om los te halen. Dat deze maar in één kleur verkrijgbaar is, vinden we geen probleem.