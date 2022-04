Als je vanuit huis werkt heb je niet alle houders en hulpmiddelen tot je beschikking. Het moet zo minimalistisch mogelijk zijn en toch makkelijk op te bergen als je de keukentafel moet ontruimen. De Edge Mount van Rolling Square sluit daar mooi op aan. Dit is een magnetisch accessoire dat je vastmaakt aan de klep van je MacBook. Vervolgens kun je er een (eveneens) magnetische oplader aan vastmaken waar je je iPhone aan vastplakt, of een lampje voor videogesprekken. Klinkt handig, maar of je het echt nodig hebt? Wij hebben de Rolling Square Edge Kit getest om te kijken hoe onmisbaar ‘ie is.

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in februari t/m april 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De Edge Mount Kit is beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Edge Mount Kit in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Bevestiging voor aan je Mac(Book)

Aluminium scharnier met kleefstrip

Te gebruiken met oplader en lampje (eventueel ook los verkrijgbaar)

Makkelijk weer te verwijderen

Lampje maximaal 280 lumen

Oplader biedt 7,5 Watt, 10 Watt of 15 Watt output (de iPhone kan in dit geval maximaal 7,5 Watt aan)

Geen officieel MagSafe-gecertificeerd product

Kabels met usb-c-aansluiting meegeleverd, stroomadapter niet

Te koop voor €79,95 bij Bol.com (accessoires ook los verkrijgbaar via fabrikant)

Koop je rechtstreeks bij Rolling Square, dan moet je er rekening mee houden dat dit bedrijf in Zwitserland (dus buiten de EU) is gevestigd. Bij bezorging dienden we nog bijna €10 aan invoerkosten extra af te rekenen.

Design en uiterlijk Edge Mount Kit

De Edge Mount is een wat wonderlijk accessoire, waarvan je je misschien afvraagt: moet ik dit echt aan mijn dure MacBook vastplakken? Ja! Want gelukkig kun je het ook weer gemakkelijk loshalen, waarna je de Edge Mount op een ander voorwerp vastplakt. Geen risico op beschadigingen dus. We hebben de Edge Mount een paar keer vastgeplakt en weer losgemaakt. Je moet dan behoorlijk trekken, maar er blijft geen lijm achter. Heb je de sticker te vaak gebruikt waardoor de kleefkracht is afgenomen, dan vind je in de kit een extra sticker.

Het idee is dat je de Edge Mount vastplakt aan de rand van je MacBook-scherm, waarna je het geheel dankzij de scharnier uitklapt. Op de magneet plak je de meegeleverde oplader en vervolgens hang je daar de iPhone aan, die dankzij de ingebouwde MagSafe-magneten goed blijft zitten. Je kunt nu gemakkelijk het scherm van je iPhone aflezen en tegelijk opladen. Dit scheelt weer een aparte dock. Tijdens het werken in een koffietent kan dit een handige en compacte oplossing zijn.

In de verpakking vind je behalve de aluminium scharnier en de magnetische oplader ook nog een lampje voor videoconferenties. Deze heeft drie standen van maximaal 280 lumen en is voorzien van een aan/uit-schakelaar.

Voor de stroomvoorziening kun je twee dingen doen: je eigen usb-c-stroomadapter erbij pakken of de usb-c-connector in de MacBook steken. Daardoor gaat je MacBook-accu natuurlijk wel sneller leeg, dus als je deze accessoires onderweg wilt gebruiken moet je daar rekening mee houden.

Rolling Square heeft aan alles gedacht. Is jouw iPhone niet voorzien van MagSafe, dan kun je de meegeleverde magneet achterop je toestel plakken om alsnog te kunnen ophangen. Het bedrijf verkoopt een soort opbergtasje om alles bij elkaar te houden, maar ik heb ze simpelweg in een druk-en-sluitzakje gestopt, zodat ik de extra stickers en magneten niet kwijtraak.

Edge Mount in gebruik

Na het vastplakken van de Edge Mount op je MacBook of op een extern scherm kun je gewoon aan de slag gaan. Het handige is dat de oplader ook gewoon als normale laadschijf te gebruiken is voor op reis. Zo heb je een extra MagSafe Charger-achtige lader erbij, die helaas niet op de volle 15 Watt oplaadt maar toch van pas komt als je batterij opgeladen moet worden. De lamp kun je ook afzonderlijk gebruiken. Er zit een interne batterij in, dus als je de kabel loshaalt blijft de lamp nog een tijdje branden.

De Edge Mount zelf is een stevig stuk metaal, dat maar een halve centimeter dik is en stevig aan je MacBook vastzit. Je zou het er gewoon op kunnen laten zitten, zonder dat het eraf valt bij het stoten. Tot zo ver het goede nieuws. Wat ik me tijdens het gebruik wel ben gaan afvragen is wie dit nu eigenlijk gaat aanschaffen. Je moet maar net met het probleem zitten dat je geen ruimte hebt voor een dock of houder, waardoor je dit ziet als dé ultieme ruimtebesparende oplossing. Ben je vaak onderweg aan het werk dan kan het handig zijn als de iPhone aan je scherm hangt, zodat het scherm makkelijk af te lezen is.

Score 8 Rolling Square Edge Mount €79,95 Voordelen + Compacte oplossing van stevig metaal

Goed ontworpen, iPhone blijft goed hangen

Accessoires zijn uitwisselbaar

Makkelijk te installeren Nadelen - Minder geschikt voor toestellen zonder MagSafe

Niet iedereen wil iets aan de MacBook vastplakken met een lijmstrip

Conclusie Rolling Square Edge Mount

De Edge Mount is goed ontworpen en van prima kwaliteit. Of je dit nodig hebt is echt een persoonlijke kwestie. Het meeste gemak heb je met een MagSafe-toestel, omdat je dan geen magneet achterop je iPhone of hoesje hoeft te plakken. De accessoires zijn doordacht en handig om te hebben, maar een noodzakelijke aankoop is het niet, zeker als je bedenkt dat de set 80 euro kost.