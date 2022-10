De Fitbit Sense 2 is de meest geavanceerde smartwatch van Fitbit. Enkele minpunten van zijn voorganger zijn opgelost, maar toch zijn er nog wel wat beperkingen. Zeker als je Apple-gebruiker bent. In deze Fitbit Sense 2 review lees je over onze ervaringen!

Toen de Fitbit Sense in 2020 uitkwam noemden we het de meest ambitieuze Fitbit tot nu toe. Naast je fitheid kon je er ook je stressniveau mee meten. Het moest een geavanceerde smartwatch zijn, die kon concurreren met de Apple Watch. Destijds slaagde Fitbit er niet in en verzuchtten we dat er voor iPhone-gebruikers simpelweg een betere keuze is: de Apple Watch. Nu de belangrijkste tekortkomingen met de Fitbit Sense 2 zijn rechtgezet, gaat deze smartwatch in de herkansing. Of de Fitbit Sense 2 deze keer wél een slimme keuze is, lees je in deze review!

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in oktober 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De Fitbit Sense 2 is voor de release beschikbaar gesteld door de fabrikant, om te kunnen testen.



Fitbit Sense 2 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Fitbit Sense 2:

Opvolger van de Fitbit Sense uit 2020

Gemaakt door Google, maar draait niet op Wear OS en gebruikt Alexa in plaats van Google Assistent

Smartwatch voor fitness, notificaties, gezondheidsmetingen en meer

Connectiviteit: Bluetooth, NFC, GPS

Sensoren: hartslag, huidtemperatuur, SpO2, stress, ECG

Batterijduur: 6 dagen

Besturingssysteem: Fitbit OS

Geschikt voor: iOS en Android

Prijs: €299,- (ook bij Bol.com)



De standaard wijzerplaat van de Fitbit Sense 2.

Dit is nieuw bij de Fitbit Sense 2

We vonden de Fitbit Sense uit 2020 heel compleet, met talloze functies om je gezondheid in de gaten te houden. De smartwatch was ook compact, zag er goed uit en was licht van gewicht. Maar de performance viel tegen en de software was verwarrend. De bediening was niet altijd logisch, of was omslachtig. Daar kwam bovenop dat er weinig keuze was uit kleuren, formaten, wijzerplaten en bandjes. Bij de Sense 2 zijn een aantal van die bezwaren opgelost en zijn een paar vernieuwingen doorgevoerd.

Dit zijn de belangrijkste verbeteringen:

De aanraakgevoelige knop is vervangen door een fysieke knop.

De interface heeft een opknapbeurt gekregen en is nu intuïtiever.

De behuizing is dunner en steekt daardoor minder uit.

De stressmeting (EDA) vindt nu continu plaats.

Maar dit ontbreekt op de Sense 2:

Je kunt geen apps van derden meer installeren.

Je kunt geen muziek meer luisteren, bijvoorbeeld tijdens het sporten.



Dit is nieuw: op bepaalde momenten krijg je een stressmelding en de vraag hoe je je voelt, met tips om je te ontspannen.

Er zijn dus twee functies weggehaald en daar hebben de makers een verklaring voor: dit is nodig voor toekomstige ontwikkelingen, om de smartwatch klaar te maken voor de volgende stap (waarschijnlijk de overstap naar WearOS, al is dat nog niet officieel aangekondigd). Dit zou kunnen betekenen dat er al snel een Fitbit Sense 3 aan komt, om het assortiment op één lijn te brengen met dat van Google zelf. Anno 2022 verandert er namelijk nogal wat: Fitbit gaat concurreren met producten uit eigen huis. Vrijwel gelijktijdig met de Fitbit Sense 2 heeft moederbedrijf Google de Pixel Watch uitgebracht, een smartwatch die minder op sport en gezondheid is gericht maar die wel een deel van de Fitbit-gebruikers zou kunnen wegkapen.

Design Fitbit Sense 2

40,5mm horlogekast (één maat)

Afmetingen 40,5 x 40,5 x 12,3 mm

Geschikt voor pols van 129mm tot 209mm

Verkrijgbaar in zwart, zilver en goud

Waterbestendig tot 50 meter

Vierkant kleurenscherm 336 x 336 pixels

AMOLED-scherm met Gorilla Glass 3

10% dunner en 15% lichter dan voorganger

Dit is een unisex-horloge: door het gekozen design oogt het niet specifiek mannelijk of vrouwelijk. Tenminste, als je voor de zwarte variant met zwart bandje kiest. De andere kleurcombinaties vind ik wat minder logisch: het zilveren exemplaar met roze bandje en het gouden exemplaar met lichtblauw bandje spraken me beide niet aan. Ik had liever de combinatie goud-roze en zilver-lichtblauw gezien.



De Fitbit Sense 2 met 40,5mm horlogekast naast een Apple Watch Series 7 in 45mm formaat: de Fitbit is breder en vierkanter en heeft nauwelijks rechte lijnen.

De Fitbit Sense 2 lijkt op de eerdere Versa- en Sense-modellen, maar er zijn wel wat verbeteringen doorgevoerd. Het zwaartepunt ligt iets lager, zodat het horloge wat vlakker op de pols ligt. Ook is dit model 10% dunner en 15% lichter dan zijn voorganger. Het verschil is duidelijk te merken. Het draagcomfort (en het schermformaat) is vergelijkbaar met een 41mm Apple Watch. Er is slechts één 40,5mm formaat en dat kan voor mensen die de 42/44/45mm Apple Watch gewend zijn, wat aan de kleine kant zijn.

Deze smartwatch heeft een zogenaamde squircle-vorm: het zit tussen een vierkant en een cirkel in. Dit doet wel wat denken aan de Apple Watch, maar met bredere schermranden en met iets rondere zijkanten. Met dit uiterlijk oogt de Sense 2 niet als een typisch sporthorloge, maar meer als een ‘kantoorhorloge’ waarmee je ook nog kunt sporten. Qua stijl en uitstraling is er niet veel verschil met de Apple Watch en ook de kleuren komen overeen: zwart, zilver en goud. Mijn exemplaar werd geleverd met siliconen sportbandje. Eventueel kun je kiezen voor vervangende bandjes van imitatieleer, textiel of een ander materiaal. Je kunt de bandjes vervangen door aan de binnenkant op een hendeltje te drukken. Dit lukt een stuk beter dan voorheen – of misschien ben ik er gewoon handiger in geworden. Het standaard sportbandje draagt in ieder geval erg prettig, ook als je ’s nachts met het horloge wil slapen. Het bandje vinden we kwalitatief gezien wel wat minder dan de sportbandjes van de Apple Watch. Het bandje is vooral dunner.



Hier zie je de fysieke knop, die aan de linkerkant zit. De rand rondom het scherm is bedoeld voor de stressmeting: je legt je hand op het scherm zodat je op meerdere punten contact maakt.

Bediening Fitbit Sense 2: nu met fysieke knop

De grootste vernieuwing qua design is echter de fysieke knop aan de zijkant. Bij de eerste generatie Sense was een aanraakgevoelige ‘knop’ aanwezig, die moeilijk te bedienen was en niet meer werkte als hij nat was geworden door zweet of regen. Ook werd deze knop wel eens per ongeluk geactiveerd.

Daar is Fitbit op teruggekomen: de Sense 2 heeft nu een normale knop die je kunt indrukken. Eénmaal drukken brengt je terug naar het beginscherm en twee keer drukken toont je favoriete apps. De knop ingedrukt houden kan ook, waarbij je zelf kunt bepalen welke actie eraan gekoppeld is. Dit kan betalen met Fitbit Pay zijn of het starten van een workout. Uiteraard kun je ook nog steeds het touchscreen gebruiken door te tappen en te swipen. Voor mij als Apple Watch-gebruiker werkt dit iets minder goed, omdat de aanraakgevoeligheid bij de Sense 2 duidelijk minder is.

Dat geldt ook voor de performance. De Sense 2 reageert vlotter bij het drukken op de knop en het swipen door schermen en het is een verbetering ten opzichte van de eerdere modellen. Maar het is qua snelheid niet te vergelijken met een Apple Watch.



Aan de achterkant zie je de verschillende sensoren.

Sensoren in de Fitbit Sense 2: stress en meer

Continu stress meten met cEDA-functie

Meldingen wanneer je gestresst bent

Gebruikelijke sensoren zoals hartslagmeter, ECG en SpO2

Automatisch meten van ademhalingsfrequentie

Meting van huidtemperatuur (ten opzichte van basislijn)

Veel aandacht voor ontspanning en mentale gezondheid

Slaaptracking (uitgebreide analyse alleen via Premium)

De functie waarmee de Fitbit Sense 2 zich vooral onderscheidt is de stressmeting. Dit gebeurde bij de eerste generatie handmatig via de EDA-sensor. Na het uitvoeren van de meting kreeg je inzicht in hoeverre je ontspannen bent. De Fitbit Sense 2 voert deze meting continu uit, vandaar dat de sensor nu cEDA heet (cEDA = continue elektrodermale activiteit). De sensor houdt je stressniveau in de gaten en waarschuwt als het hoog tijd is om te ontspannen. Je krijgt dan een melding en kunt bijvoorbeeld een ademhalingsoefening gaan doen of invullen hoe je je voelt.

Het is wat vreemd dat dit standaard is uitgeschakeld. Toen ik na een paar dagen gebruik nog steeds geen melding had gekregen en toch wel een paar stressmomenten had meegemaakt, dook ik in de instellingen en kwam ik erachter dat het pas werkt als je twee schakelaars om zet. Het zou jammer zijn als mensen de Sense 2 kopen en vervolgens geen gebruik van maken van de geavanceerde functies, domweg omdat ze alweer zijn vergeten dat het erin zit en er nooit op worden geattendeerd.



Je kunt een snelle scan van 2 minuten uitvoeren om te kijken hoe het met je stressniveau staat.

Je kunt ook nog steeds een handmatige EDA-meting starten, door je handpalm over het scherm te leggen. Het horloge stuurt dan een elektrisch stroompje langs je huid en een sensor detecteert vervolgens hoe de geleiding van je huid verandert. Dit duurt twee minuten. Hoe meer veranderingen worden gedetecteerd, hoe meer stress je ervaart.

De automatische cEDA-functie maakt gebruik van de sensoren aan de achterkant van het horloge. cEDA kijkt naar drie factoren: hartslag, hartslagvariabiliteit (HRV) en huidtemperatuur. Fitbit had al langer een sensor voor huidtemperatuur, terwijl Apple het dit jaar voor het eerst heeft toegepast in de Apple Watch Series 8. De aanpak is wel iets anders: terwijl je bij Apple de daadwerkelijke temperatuur te zien krijgt (bijv. 36,9 graden Celsius), zie je bij Fitbit alleen de afwijking van de trend. In mijn geval is dit +1,4 graad ten opzichte van de basislijn, maar daarmee weet je dus niet de exacte temperatuur. Het enige wat je hieruit zou kunnen afleiden, is dat je mogelijk een gezondheidsprobleem hebt als de temperatuur sterk fluctueert. Fitbit legt echter niet de nadruk op ovulatie, zoals Apple doet. Je moet dus zelf uitzoeken wat je met die informatie over je huidtemperatuur doet.

De Sense 2 kan ook een ECG maken en je waarschuwen bij onregelmatige hartslag en boezemfibrilleren. Dit kan overigens ook met de iets goedkopere Fitbit Charge 5, die het uiterlijk heeft van een standaard fitnessbandje. Verder kun je net als voorheen je slaap meten. Overigens is het ons niet gelukt om een ECG te kunnen maken, omdat de ECG-app volgens de Fitbit-app op de iPhone niet beschikbaar was. Het was daardoor niet mogelijk om de app te installeren, terwijl alle instellingen juist staan: de ECG-app werkt in Nederland, het profiel stond goed ingesteld, de ECG-app is geschikt voor de Fitbit Sense 2 en ook alle permissies staan aan.

Wat daarbij niet meehelpt is dat de gehele interface van de Fitbit-app nogal onoverzichtelijk is. Je kunt bijvoorbeeld niet makkelijk checken of er een update voor de Fitbit klaar staat. En sommige functies doen niet wat je verwacht. Toen we probeerden de helderheid van het scherm op maximaal te zetten, kregen we een korte flits te zien, waarna het scherm weer de normale helderheid kreeg.

Sporten met de Fitbit Sense 2

Meer dan 40 workouts

Telt automatisch stappen, afstand en dergelijke

Melding voor ‘bewegingsprikkel’ als je lange tijd stil zit

Herstelscore om te weten wanneer je weer kunt sporten

Uiteraard bevat deze smartwatch ook de standaard sportfuncties, zoals je hartslag meten, stappen tellen en sportactiviteiten vastleggen. Er zitten meer dan 40 workout-types in, waarbij je kunt zien in welke zone je je bevindt (vetverbranden, cardio, etc.). Hartslagzones is iets wat Apple nog maar recent heeft toegevoegd in watchOS 9. En terwijl Apple standaard uit gaat van 30 minuten inspanning per dag, wil Fitbit dat je 150 minuten per week in de actieve zone doorbrengt.



De interface van de Fitbit Sense 2 is overzichtelijker geworden, met op elk scherm steeds maar één type functie. Zoals hier voor workouts. Het horloge kan ook zelf een workout detecteren.

Een functie die je nog niet op de Apple Watch vindt (maar die we graag zouden zien) is de herstelscore. Bij Fitbit heet dit de Daily Readiness Score en het is alleen beschikbaar voor mensen die Fitbit Premium-abonnee zijn. Bij deze score worden je slaap, activiteiten en HRV meegenomen om te kijken of je wel weer klaar bent voor een nieuwe inspanning. Slaap je minder goed of is je HRV niet zo gunstig, dan raadt Fitbit aan om wat langer aan je herstel te werken. Dit is nuttige informatie om te voorkomen dat je overtraind raakt.

Fitbit Premium-functies voor meer inzicht

We noemden al even het Fitbit Premium-abonnement, dat je €8,99 per maand kost. Nieuwe gebruikers kunnen het 6 maanden gratis proberen. Je hebt dit nodig voor enkele geavanceerde functies, die je meer inzicht geven in je fysieke status. Zo moet je Premium-abonnee zijn voor de slaapanalyses, het bepalen van een slaapprofiel, het berekenen van de dagelijkse herstelscore en het opstellen van een gezondheidsrapport. Wat mij betreft is het de moeite om in ieder geval de 6 maanden proeftijd te doorlopen om te begrijpen hoe de vlag er fysiek bij hangt. Wellicht heb je daarna voldoende inzicht gekregen om het alleen nog incidenteel een maandje af te sluiten, bijvoorbeeld op momenten dat je wat vaker wil gaan sporten of moeite met slapen hebt.

Software op de Fitbit Sense 2: geen Google Wear OS

Draait op speciale versie van Fitbit OS, geen Wear OS

Geen third party-apps meer

Geen muziekbediening meer

Interface meer geïnspireerd op Wear OS, is intuïtiever

Google Maps en Google Maps komen later

Spraakbediening via Alexa (geen Nederlands)

De Fitbit Sense 2 is de eerste Sense die sinds de overname door Google wordt uitgebracht. Er zijn in de interface wel wat invloeden van Wear OS te zien, maar dit model draait nog gewoon op Fitbit OS. In plaats van vier tegels tegelijk krijg je nu losse schermen te zien, waar je doorheen kunt swipen en waarvan je de volgorde zelf kunt bepalen. Deze speciale versie van Fitbit OS ondersteunt geen apps van derden meer en ook de muziekbediening is weggehaald. Bij navraag werd als uitleg gegeven dat dit de beste oplossing is voor toekomstige ontwikkelingen. Wat die toekomstige ontwikkelingen zijn, mag nog niet officieel naar buiten worden gebracht, maar de kans s groot dat de volgende generatie Sense de overstap naar Wear OS maakt.

Overigens vinden we het besturingssysteem in het gebruik niet altijd even goed. Animaties zijn wat stroef en soms past de tekst niet helemaal op het scherm. Ook zoiets simpels als het aanpassen van instellingen en bijbehorende uitleg wat die instelling doet, is soms wat verwarrend. En bij het aanpassen van de schermhelderheid naar de hoogste stand, zien we de helderheid van het scherm een milliseconde hoger gaan, maar vervolgens is er geen verschil met de standaardhelderheid. Er zitten dus nog zeker wat bugs en problemen in. Hoewel we dat bij Apple’s software ook wel gewend zijn, is het niet zo ernstig als bij deze Fitbit.

Over Google gesproken: binnenkort ben je verplicht om een Google-account te gebruiken. Ook komen Google Maps en Google Pay “binnenkort” beschikbaar, maar gezien de snelheid waarmee dit bij Fitbit meestal gaat, kan het nog wel even duren. Bij Apple wordt vaak geklaagd over het feit dat de platformen gesloten zijn, maar bij deze Fitbit is dit nog veel sterker het geval, nu je geen eigen apps meer mag installeren. De laatste keer dat we daar als Apple-gebruiker mee te maken hadden was bij de vroegere Apple TV’s (1 t/m 3) waarbij Apple bepaalde welke apps erop stonden. De keuze was toch al niet zo riant (met o.a. Strava en Uber) en je mocht maximaal 39 apps installeren, maar je had in ieder geval nog een paar opties. Bij de Sense 2 is zelfs die beperkte keuze verdwenen. Is het dan nog wel een smartwatch?

Uiteraard krijg je wel de standaardfuncties, zoals doorgestuurde notificaties van je iPhone en kun je timers gebruiken en workouts starten (die vervolgens niet worden doorgestuurd naar HealthKit). Wat de spraakfuncties betreft heeft Fitbit gek genoeg niet voor Google Assistent gekozen, maar voor Alexa. Dat betekent dat Nederlandse spraakopdrachten niet worden ondersteund. De interface is gelukkig wel in het Nederlands, waarbij we als enige klacht hebben dat teksten soms halverwege een zin ophouden. Blijkbaar paste er niet meer tekst op het scherm.

Voor betalingen is Fitbit Pay aanwezig en op termijn komt hier Google Wallet bij, zodat je ook hiermee kunt betalen. Voor beide heb je op de iPhone al Apple Pay als alternatief, dus dit is voor iPhone-gebruikers niet zo belangrijk.



De Fitbit Sense 2 gaat trillen als er een mijlpaal is gehaald, zoals hier bij het halen van 20.000 stappen.

Batterijduur Fitbit Sense 2

6 dagen bij normaal gebruik

3-4 dagen bij always-on scherm

Opladen met usb-a lader met eigen connector

Als we het over batterijduur hebben, is Fitbit duidelijk een winnaar. Dit nieuwe model gaat maar liefst 6 dagen mee. Overigens geldt dit alleen onder bepaalde voorwaarden. Als je de gps vaak gebruikt voor workouts, zal de accu sneller leeg gaan. De grootste batterijvreter is echter het always-on display, want daarmee is de batterij al binnen 4 dagen toe aan een oplaadbeurt. Dit doe je met de speciale lader, die ik al vrij snel (tijdelijk) kwijt was. Omdat ik gewend ben dat er altijd wel een Lightning- of usb-c-kabel rondslingert waarmee ik mijn Apple-devices kan laden, is het knap onhandig om afhankelijk te zijn van die ene lader. Overigens is het wel zo dat de Apple Watch ook een heel specifieke lader gebruikt (ik werd hier terecht op gewezen door een lezer), met als belangrijkste verschil dat ik er ondertussen wel een stuk of vier in huis heb liggen, plus een dock die altijd op mijn nachtkastje staat. Dergelijke accessoires heb je niet voor Fitbit.

De oplader is bovendien nog voorzien van usb-a en dat ziet er tegenwoordig wat gedateerd uit. Voor hét flagship-product van Fitbit had ik ondertussen wel usb-c verwacht.

Voor wie is de Fitbit Sense 2?

Wil je je vitale lichaamswaarden en mentale gezondheid in de gaten houden, dan heeft de Fitbit Sense 2 veel te bieden. En het werkt zowel met Android als met iOS. Toch zijn veel functies vooral interessant voor Android-gebruikers. Zo kun je je Fitbithorloge wel koppelen met Google Fit, maar niet met Apple’s HealthKit. En de beloofde komst van Google Wallet is groot nieuws voor Android-gebruikers, maar het voegt niet zoveel toe als je al Apple Pay op je iPhone hebt.

Ben je een Apple Watch gewend, dan voelt de Fitbit Sense 2 ondanks z’n prijs van €299,- niet zo heel ‘premium’ en loop je toch wel tegen vrij veel beperkingen aan. Dit heeft te maken met de geslotenheid van het platform, het standaard niet kunnen uitwisselen van data met HealthKit en de beperktere keuze uit modellen, kleuren en bandjes. Voor dezelfde prijs koop je een Apple Watch SE met veel meer mogelijkheden die veel beter samenwerkt met je iPhone en in het gebruik een stuk soepeler en meer premium aan voelt. Het enige nadeel is dat je bij de Apple Watch SE wat geavanceerde gezondheidsfuncties misloopt, zoals ECG en huidtemperatuur. Maar eerlijk gezegd zouden wij dit best willen opgeven als we de keuze moesten maken tussen een Apple Watch SE 2022 en Fitbit Sense 2.

Middernacht Sterrenlicht Zilver

Score 7 Fitbit Sense 2 €299 Voordelen + Lichte en compacter design dan voorheen

Prima batterijduur, als je always-on uitschakelt

Stressmeting (nu ook proactief)

Veel gezondheid- en fitnessfuncties

Knop aan de zijkant werkt goed

Interface is duidelijker geworden Nadelen - Geen apps van derden en muziek meer

Eén uitvoering, geen 4G-variant

Sommige functies pas later beschikbaar

Wordt geleverd met heel specifieke (en verouderde) usb-a-oplader

Voelt beperkt als je een Apple Watch of Samsung Galaxy Watch gewend bent

Alexa-assistent spreekt geen Nederlands

Onzekere toekomst vanwege mogelijke overstap naar Wear OS

Conclusie Fitbit Sense 2 review

De Fitbit Sense 2 is een compleet fitnesshorloge, als je je fysieke en mentale gezondheid wilt meten. Ook zijn veel pijnpunten van het vorige model opgelost. Maar door het ontbreken van third party-apps, muziek en andere functies is het in feite geen ‘smartwatch’ meer. De Fitbit Sense 2 voelt in vergelijking met de Apple Watch te weinig als een premium product, omdat er te veel dingen ontbreken. Daar komt nog bij dat je te maken hebt met onzekerheden: dit is waarschijnlijk één van de laatste producten die nog op Fitbit OS draait, voordat de overstap naar Wear OS wordt gemaakt en je wellicht toegang krijgt tot de Play Store. Dit, plus het feit dat er geen third party-apps meer mogelijk zijn en dat de beloofde Google-apps waarschijnlijk nog lang op zich laten wachten, maakt het een wat onzekere aankoop. Voor iPhone-gebruikers is er simpelweg iets beters met een zekere toekomst: de Apple Watch.

Het benadrukt maar weer eens hoe verwend we zijn met het Apple Watch-ecosysteem en de vele apps, bandjes en uitvoeringen waaruit je kunt kiezen. De Fitbit Sense 2 heeft in feite maar op twee punten een streepje voor: de pro-actieve stressmeting en de herstelstore. Dit zijn functies die op de Apple Watch nog onderbelicht zijn gebleven.

Fitbit Sense 2 kopen

De Fitbit Sense 2 is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van €299 in drie kleuren: zwart, zilver en goud. Ze worden geleverd met een standaard sportbandje. Er is geen Cellular-versie zoals bij de Apple Watch en je hebt ook maar één formaat van 40,5mm die voor elke gangbare polsomtrek geschikt zou moeten zijn. De eerste Fitbit Sense had trouwens een adviesprijs van €329,- dus het goede nieuws is dat deze nieuwe generatie ook nog eens iets goedkoper is geworden.