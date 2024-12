Apple zou al jaren werken aan een opvouwbare iPad, maar wanneer komt deze? In dit artikel lees je de nieuwste geruchten over Apple's eerste opvouwbare tablet.

Waar andere bedrijven als Samsung al jarenlang opvouwbare apparaten hebben, blijft Apple op dit gebied een beetje achter. Toch wordt er achter de schermen al jarenlang gewerkt aan opvouwbare producten. De vraag is echter wat voor apparaat het wordt. Gaat Apple eerst een opvouwbare iPhone uitbrengen of wordt het toch iets anders? Er zijn namelijk ook al jaren geruchten over een veel groter opvouwbaar product, namelijk een opvouwbare tablet. En de nieuwste geruchten geven weer iets meer info over Apple’s opvouwbare iPad.

Update 16 december 2024: ‘Opvouwbare iPad komt pas rond 2028, formaat van twee iPad Pro’s’ Mark Gurman besteedt voor het eerst sinds jaren uitgebreid aandacht aan Apple’s plannen voor de opvouwbare iPad. Hij zegt dat Apple’s ontwerpers al jarenlang bezig zijn met een product dat veel weg heeft van een gigantische iPad. Uitgeklapt zou deze het formaat hebben van twee iPad Pro’s naast elkaar. Het doel van Apple is om een opvouwbaar product op de markt te brengen, dat uitgeklapt uit een groot scherm bestaat (dus zonder zichtbaar scharnier) en waarbij ook de vouw in het scherm zelf niet zichtbaar is. Bij huidige opvouwbare modellen zie je toch altijd een vouw zitten en dat doet af aan de algehele ervaring. Bij de meest recente prototypes is dat al aardig gelukt, want de vouw is daar nauwelijks zichtbar. Het scherm zou in totaal bijna 20-inch worden en dat kan alleen maar met een opvouwbaar toestel. Doe je dat niet, dan is het product veel te groot om mee te nemen. Gurman vermoedt dat Apple iPadOS als basis gaat gebruiken, met elementen van zowel de iPad als de Mac. Uiteindelijk zou iPadOS ook krachtig genoeg moeten zijn om macOS-apps te draaien. Ondersteuning voor accessoires zoals de Apple Pencil zouden ook mogelijk zijn. De focus bij Apple zou liggen op deze high-end opvouwbare iPad, die dus volgens planning in 2028 zou moeten verschijnen. Een opvouwbare iPhone komt op z’n vroegst pas in 2026. De opvouwbare iPad kan voor een deel van de gebruikers de iPad vervangen, maar hij zou evengoed als aanvulling op de iPhone en Mac gezien moeten worden. Bekijk ook Nieuwste geruchten over de opvouwbare iPhone: release, schermformaat en meer Geruchten over een opvouwbare iPhone gaan al jarenlang rond. Andere fabrikanten hebben al opvouwbare of inklapbare toestellen, maar waar blijft Apple? Op deze pagina verzamelen we alle geruchten over een mogelijk toekomstige, opvouwbare iPhone. Update 18 oktober 2023: ‘Opvouwbare iPad komt in 2024 of 2025’ Volgens Digitimes is Apple nog steeds van plan een opvouwbare iPad uit te brengen, die eind 2024 of begin 2025 op de markt kan komen. Volgens DigiTimes is het product in een “intense” fase van ontwikkeling. Bronnen uit de toeleveringsketen zeggen dat Apple het plan wil doorzetten. Eind 2024 zou de productie op kleine schaal van start kunnen gaan. Eerder noemde analist Ming-Chi Kuo ook soortgelijke plannen (zie hieronder). Update 30 januari 2023: ‘Release opvouwbare iPad in 2024’ Analist Ming-Chi Kuo denk nu ook dat Apple in 2024 een opvouwbare iPad gaat uitbrengen. Eerder zei hij nog dat Apple op z’n vroegst pas in 2025 voor het eerst een opvouwbaar toestel uit zou brengen, maar hij heeft zijn verwachting in een reeks tweets bijgesteld. Hij is positief gestemd dat Apple in 2024 de opvouwbare iPad uit gaat brengen en dat dit model zorgt voor een boost in de verkopen en zorgt voor een meer gevarieerde mix van producten. Hij voegt eraan toe dat dit model een geheel nieuw design krijgt en een standaard van koolstofvezel krijgt, gemaakt door Anjie Technology. Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 18 oktober 2022:

Geruchten over release opvouwbare iPad

Er gingen in 2019 al geruchten over een opvouwbare iPad, maar die hebben nooit tot iets concreets geleid. En geruchten over een opvouwbare iPhone zijn er ook al heel lang. We zullen nog even geduld moeten hebben maar als het aan Ben Wood, onderzoeksdirecteur van CCS Insight ligt, komt het er in 2024 dan toch echt: het eerste device met een opvouwbaar scherm. In de huidige marktsituatie zou het volgens Wood zin hebben om eerst met een smartphone bezig te gaan. Het apparaat gaat rond de $2,500 kosten.

Volgens display-analist Ross Young zou Apple bezig zijn een opvouwbare iPad van 20-inch te testen. Het scherm zou een resolutie van 4K of hoger hebben. Young noemt het een ‘opvouwbare notebook’ maar omdat het volledig uit een touchscreen bestaat zou het meer een opvouwbare iPad kunnen zijn. Apple heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat er geen plannen zijn om een Mac met touchscreen uit te brengen, of een hybride apparaat. Young denkt echter dat het apparaat pas in 2026 of 2027 op de markt komt, veel later dan concurrenten zoals Samsung. Apple zou met LG samenwerken om een speciaal soort glas te ontwikkelen.

Bloomberg-reporter Mark Gurman heeft vorig jaar al laten doorschemeren dat Apple bezig is met grotere iPads, waardoor de grens met de Mac verschuift.