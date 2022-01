Getest: de Garmin Venu 2 Plus, de eerste smartwatch van Garmin met Siri. Hoe werkt deze spraakfunctie en is het net zo handig als de Apple Watch? In deze review lees je het!

In deze review bekijken we de spraak- en iPhone-functies van de Garmin Venu 2 Plus. Omdat deze smartwatch qua functionaliteit niet te vergelijken is met de Apple Watch, zullen we ons vooral richten op de slimme features als smartwatch. Volgens Android-reviewers is dit de eerste échte Garmin-smartwatch, maar voor Apple-gebruikers zou dat wel eens anders kunnen liggen.

Garmin maakt al vele jaren sporthorloges met slimme functies en heeft een zeer brede line-up met allerlei modellen. Maar een ‘smartwatch’ was er nog niet. De Venu 2 Plus is Garmin’s antwoord op de Apple Watch en de WearOS-horloges en is bedoeld als een echte smartwatch. In 2021 bracht Garmin de Venu 2 uit en nu is er al een opvolger, de Venu 2 Plus. Die heeft als extra de mogelijkheid om te bellen en spraakopdrachten te geven met Siri en andere spraakassistenten.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in januari 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De Garmin Venu 2 Plus is voor deze test tijdelijk geleend van de fabrikant en daarna teruggestuurd.



Garmin Venu 2 Plus in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze smartwatch:

Eerste echte smartwatch van Garmin

Support voor spraakassistenten Siri, Bixby en Google Assistent

Eén maat horlogekast (43mm)

Kleurenscherm met Gorilla Glass 3

Verwisselbaar siliconen horlogebandje

Gewicht 51 gram, afmetingen 43,6 x 43,6 x 12,6 mm

Kunststof horloge met roestvrijstalen rand

5 ATM waterdicht

Sensoren: GPS, hoogtemeter, kompas, bloedzuurstof, hartslag, slaap meten

Keuze uit drie kleuren: beige, zwart en grijs

Verkrijgbaar voor €449 (adviesprijs), werkelijke winkelprijs meestal rond €410

Dit is het eerste Garmin-horloge met slimme assistent. In vergelijking met zijn voorganger Venu 2 is er een extra knop in het midden toegevoegd. Die kun je op twee manieren gebruiken: ingedrukt houden om de spraakassistent te activeren of kort indrukken voor een snelkoppeling naar je favoriete functie. Verder is er nieuw dat er nu een microfoon en speaker in zit. Dat was op eerdere modellen nog niet zo. Het geeft je ook de mogelijkheid om ermee te bellen. Deze extra functies maken de Venu 2 Plus wel ietsje dikker en €100 goedkoper. De extra dikte vind ik niet zo’n probleem; het is een fors horloge maar staat nog steeds goed om je pols. De hogere prijs is een groter struikelblok. Daarmee prijst deze Garmin zich voor Apple-gebruikers een beetje uit de markt. Voor hetzelfde geld heb je immers een Apple Watch, die veel beter met je Apple-devices samenwerkt.



De wijzerplaten op de Garmin Venu 2 Plus zijn verwisselbaar. Je kunt ze ook zelf samenstellen.

Design Garmin Venu 2 Plus en verschillen met Apple Watch

Als jarenlange Apple Watch-gebruiker ontkom ik er natuurlijk niet aan om meteen de vergelijking te maken. De Garmin Venu 2 Plus ziet er veel meer uit als een traditioneel horloge met rond scherm. De behuizing is gemaakt van plastic, maar met roestvrijstalen rand rondom het scherm. Het exemplaar dat ik heb getest is beige met gouden accenten – niet helemaal mijn smaak maar gelukkig is ‘ie er ook in zilvergrijs of zwart. Wat verder opvalt is dat je maar één formaat (43mm) kunt aanschaffen, die het meest geschikt is voor mensen die het grote formaat Apple Watch gewend zijn. De vorige modellen waren er in twee formaten: de 45mm Venu 2 en de 40mm Venu 2s. Deze zit er precies tussenin en het is wat mij betreft een prima formaat voor de meeste polsgroottes.



Een 45mm Apple Watch Series 7 naast de 43mm Garmin Venu 2 Plus.

Het design is trouwens gelijk aan de eerdere Venu en verschilt niet zoveel van andere Garmin-horloges zoals de Vivoactive-lijn. Het ronde scherm is even wennen. Onder Apple-gebruikers horen we regelmatig de wens dat Apple ook een rond scherm zou moeten uitbrengen, maar persoonlijk zie ik liever vierkant. Het is vervelend als woorden steeds worden afgebroken, tenzij je je precies op het midden van het scherm blijft focussen.



De achterkant van de Venu 2 Plus is voor het eerst ook gemaakt van roestvrij staal, voor een iets luxer uiterlijk.

Er zitten drie knoppen aan de rechterkant van de behuizing, waarmee je sportactiviteiten kunt starten, snelle toegang hebt tot functies/spraakassistent en de wijzerplaat in beeld krijgt. Het is voor een Apple Watch-gebruiker even wennen, maar na verloop van tijd lukt het al vrij goed. Op zich zijn de opties logisch en makkelijk te leren.

Scherm van de Garmin Venu 2 Plus

Het display meet 416 x 416 pixels en is een touchscreen AMOLED-display. Dit is helderder en biedt mooiere kleuren dan de andere sporthorloges van Garmin uit bijvoorbeeld de Fenix- en Forerunner-lijn. Het scherm gaat automatisch aan als je je pols kantelt. Als Apple Watch-gebruiker vind ik het verwarrend dat je items op de wijzerplaat niet kan aantikken. De wijzerplaat reageert helemaal niet op aanraking. Pas als je andere schermen met instellingen en sportfuncties tevoorschijn tovert kun je met je vinger bedienen. De gouden wijzerplaat is niet helemaal mijn smaak, het doet denken aan reclame van de Vriendenloterij. Gelukkig kun je kiezen uit diverse andere wijzerplaten of er zelf eentje samenstellen.

Op het scherm verschijnen alle notificaties die koe ook op de Apple Watch gewend bent. Je kunt er alleen niet zoveel mee doen: niet liken of reageren, maar alleen wissen.

Spraakfuncties op de Garmin Venu 2 Plus

De reden waarom we deze review schrijven is omdat er nu voor het eerst Siri-ondersteuning op een Garmin-horloge zit. Dat vraagt om een test! Vooral om te achterhalen hoe Garmin dit heeft gerealiseerd. Garmin heeft geen eigen spraakassistent, dus de fabrikant is afhankelijk van anderen.

Om spraak te activeren moet het horloge in de buurt van de iPhone zijn, binnen Bluetooth-bereik. Druk je op de zijknop van het horloge, dan wordt er eerst verbinding gelegd met de spraakassistent op de iPhone. Dit werkt op dezelfde manier als het activeren van Siri op koptelefoons die dit ondersteunen. Het enige verschil is dat het Garmin-horloge ook een schermpje heeft. Dit wordt echter alleen gebruikt voor het tonen van een animatie, niet om een antwoord af te beelden. Zowel op de iPhone als op het Garmin-horloge verschijnt een spraakanimatie.

Je stelt je vraag en terwijl het gesproken antwoord uit de speaker van het Garmin-horloge komt, kun je aanvullende info op het scherm van de iPhone zien. Vraag je bijvoorbeeld om het weerbericht, dan krijg je een lange gesproken uitleg. Vraag je echter waar Texel ligt, dan lijkt er niets te gebeuren. De spraakanimatie op het scherm blijft actief, maar op je iPhone-scherm krijg je een kaartje of Wikipedia-informatie te zien.

Het activeren van de spraakassistent duurt echter zo lang (5 seconden), dat het makkelijker is om de iPhone erbij te pakken. Die moet immers toch al in de buurt zijn. Die lange wachttijd maakt de functie alleen zinvol als je bijvoorbeeld op een fiets zit en niet in de gelegenheid bent om je iPhone te pakken. De iPhone hoeft alleen binnen Bluetooth-bereik te zijn, dus hij mag ook een paar meter verderop in een locker liggen.



Deze animatie verschijnt na een paar seconden als je de spraakfunctie activeert.

Je kunt niet zelf de assistent kiezen. iPhone-gebruikers krijgen altijd Siri, voor Android-gebruikers is er Google Assistent en bij Samsung kun je kiezen uit Google Assistent of Bixby. Alexa ontbreekt, waarschijnlijk omdat er geen Amazon/Alexa-smartphones zijn.

Is het handig? Nou nee, het is mooi dat het kan maar het duurt echt te lang. Wel kun je alle functies gebruiken die je van Siri gewend bent, dus ook het openen van je rolgordijnen en het starten van muziek.



Voor het eerst met speaker en microfoon.

Ook nieuw is dat je kunt bellen vanaf je Garmin-horloge. Voorheen kon je alleen meldingen voor telefoontjes ontvangen en gesprekken opnemen of weigeren. Met de Venu 2 Plus kun je ook zelf een oproep starten. De Venu heeft zelf geen mobiele dataverbinding, dus je zult ook hiervoor de iPhone in de buurt moeten houden.

Extra functies op de Garmin Venu 2 Plus

Zoals gebruikelijk op Garmin-sporthorloges zitten alle functies erop die je mag verwachten. Naast GPS, kompas, hoogtemeter en hartslagmeter krijg je ook versnellingsmeters en de mogelijkheid om met ANT+ sensoren te koppelen. Er zitten ook wat functies op voor wellness, slaap, herstel en cyclus (voor vrouwen). In veel opzichten doen de functies denken aan Fitbit, met als belangrijkste verschil dat Fitbit voor rechthoekige schermen heeft gekozen. De batterijduur van 9 dagen wordt uiteraard iets korter als je regelmatig workouts met GPS-metingen doet.

Handig is dat de Venu 2 Plus met Spotify, Deezer en Amazon Music werkt om offline te luisteren via je oordopjes. Betalen doe je met Garmin Pay als jouw bank dat ondersteunt. Dit zijn bij de traditionele banken AMN AMRO en Rabobank (beide voor Maestro/Mastercard), terwijl je voor Mastercard ook terecht kunt bij Curve, ICS, Openbank, Revolut en Transferwise. VISA wordt alleen ondersteund door ICS en Revolut.

Als het om alternatieven voor de Garmin Venu 2 Plus gaat, denk ik in eerste instantie niet aan de Apple Watch, maar aan andere aanbieders van sporthorloges zoals Fitbit, Polar en Suunto. Maar eigenlijk vormen de eigen sporthorloges van Garmin de grootste concurrent. Je bent een typische Garmin-gebruiker of niet. Zoek je een smartwatch in het algemeen, dan ben je als Apple-gebruiker beter af met de Apple Watch SE of Series 7. Het enige waar je op moet inleveren is batterijduur: die is maar 1,5 dag bij Apple en tot 9 dagen bij de Venu 2 Plus. Voor Android-gebruikers is de keuze lastiger: de Samsung Watch 4 is dan ook erg aantrekkelijk.

Koop je deze smartwatch voor de langere termijn, dan is het goed om te weten dat de Venu een luxere versie is van de Vivoactive-serie en dat de Venu 2 nog maar kort op de markt is. Vaak brengt Garmin in september jaarlijks nieuwe devices uit, dus het is goed mogelijk dat er over een jaar alweer een opvolger is. Ze worden relatief snel weer vervangen, terwijl de duurdere Forerunner- en Fenix-serie vaak wat langer meegaat en gemiddeld elke twee tot drie jaar een update krijgt.

Score 7.5 Garmin Venu 2 Plus 449,95 Voordelen + Spraakbesturing met Siri

Helder en kleurrijk scherm

Veel sensoren, waaronder hartslagmeter, GPS, hoogtemeter, bloedzuurstof en slaap meten

Heel veel data en grafieken

Lange batterijduur van max. 9 dagen Nadelen – Eén schermformaat 43mm

Bandje voelt wat goedkoop aan

Rond scherm is minder handig

Spraakassistent is afhankelijk van iPhone

Activeren van spraakassistent duurt lang

Conclusie Garmin Venu 2 Plus review

De Garmin Venu 2 Plus is een erg complete sport-smartwatch als je Garmin gewend bent. Als Apple-gebruiker is het wat minder ideaal, aangezien de Siri-spraakbediening altijd via de iPhone moet verlopen en redelijk traag is. Voor Garmin-fans is het ongetwijfeld een reden om naar de winkel te rennen, terwijl Apple-gebruikers zich eerder achter de oren zullen krabben: voor €450 kun je ook de nieuwste Apple Watch in huis halen, die veel beter op jouw behoeften is afgestemd.

Er is duidelijk een verschil in filosofie en dat is niet erg. Het zorgt ervoor dat je het horloge kunt kiezen dat het best bij jou past. Apple legt sterke nadruk op gezondheid en productiviteit, terwijl Garmin volledig op sport is gefocust. Het is in eerste instantie een sport- en fitnesshorloge dat heel veel data biedt. Zowel op het horloge als in de Garmin Connect-app vind je heel veel statistieken en grafieken om je meer inzicht te geven in allerlei waarden. Apple maakt die waarden minder makkelijk toegankelijk: ze zijn met wat zoeken wel terug te vinden in de Gezondheid-app, maar je krijgt ze niet zo makkelijk op een presenteerblaadje als bij Garmin.