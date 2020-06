Apple kondigt aan de lopende band nieuwe producten, diensten en functies aan, maar lang niet alles is ook meteen in Nederland en België te gebruiken. In dit overzicht vind je de belangrijkste nieuwe producten en diensten die wél en nog niet in Nederland en België verkrijgbaar zijn. Op sommige zitten we al jarenlang te wachten!

Lang niet alles wat Apple aankondigt komt ook meteen in Nederland en België beschikbaar. Zo wachten we nog steeds op diensten die in de VS en in andere Europese landen al lang zijn uitgerold en lopen we ook in iTunes en op de Apple TV allerlei functies mis.

In deze gids hebben we de de belangrijkste producten en diensten die nog steeds niet in Nederland en België verkrijgbaar zijn op een rijtje gezet. Toch is er ook een aantal diensten die wél beschikbaar zijn of binnenkort naar Nederland komen. Check ook de diensten die we wel al gekregen hebben!

Op deze producten en diensten moeten we nog wachten:

Aan het einde van dit artikel hebben we een lijst van producten en diensten die inmiddels wél te vinden zijn in Nederland.

Het is uiteraard een niet-uitputtende lijst want er zijn allerlei kleinere functies waar we ook nog niets aan hebben. Denk bijvoorbeeld aan de meer gedetailleerde kaarten voor Apple Maps die momenteel alleen in de VS te vinden zijn en het iPhone Upgrade-programma waarmee je jaarlijks kunt overstappen naar een nieuwe iPhone.



Nieuwe en bestaande diensten en producten die nog niet naar Nederland en België komen

De lijst met diensten die nog niet naar Nederland en België komen is door alle aankondigingen alleen maar langer geworden. Het gaat om deze producten en diensten waar we al een tijdje op wachten:

Apple Card

De Apple Card is een aanvullende kaart voor Apple Pay. Het is Apple’s eigen creditcard die je kan gebruiken in winkels waar ook Apple Pay geaccepteerd wordt. Apple geeft je tegoeden in de vorm van Apple Pay Cash voor elke keer dat je een betaling uitvoert. Apple werkt voor de kaart samen met de Amerikaanse bank Goldman’s Sachs. De kaart komt deze zomer beschikbaar in de Verenigde Staten, maar er is vooralsnog geen concrete planning voor een verdere uitrol buiten de VS. Wij zien de kaart de komende jaren nog niet beschikbaar komen in Nederland, hiervoor nauw samengewerkt moet worden met een bank en instantie die de kaart uitgeeft. Bovendien is er in Nederland veel minder behoefte aan dergelijke toepassingen, omdat onze betaalinfrastructuur veel minder op creditcards gebaseerd is.

Bekijk ook Apple Card: alles over de creditcard van Apple Apple Card is een nieuwe creditcard, bedoeld voor Apple-klanten. Lees hier alles over de Apple Card die in samenwerking met Goldman Sachs is gemaakt en nu beschikbaar is voor de eerste Amerikaanse gebruikers. Heb je er in Nederland ook iets aan?

Apple News en News+

Vele jaren geleden startte Apple met Apple News, een soort Flipboard voor nieuwsbronnen. Menselijke medewerkers zorgen daarbij voor een selectie van het nieuws, wat moet voorkomen dat je door algoritmes een bepaalde mening krijgt aangepraat. Allemaal goed en wel, maar het aantal landen waar de dienst voor beschikbaar is, is op één hand te tellen. Dat geldt ook voor het nieuwe Apple News+, een aanvullende betaalde dienst waarbij je voor een vast bedrag per maand onbeperkt kranten en tijdschriften kan lezen. Is nu al beschikbaar in de VS, maar komt voorlopig niet naar andere landen.

Bekijk ook Apple News+ officieel: alles over deze nieuwe dienst voor tijdschriftartikelen Apple heeft Apple News+ aangekondigd. Daarbij kun je voor een vast bedrag van $9,99 per maand tijdschriftartikelen lezen in de Apple News-app (die overigens nog niet in Nederland beschikbaar is). Er zitten ook enkele kranten in, zoals de LA Times en Wall Street Journal.

Geen HomePod

De HomePod is al een hele tijd verkrijgbaar in de grote Europese landen en in de VS. Maar Nederland en België zitten daar niet bij. Waarom? Waarschijnlijk omdat Siri er nog niet klaar voor is, al zitten er nou ook niet zoveel Siri-functies op de speaker dat Apple erg veel moeite hoeft te doen.

Geen Apple Watch 4G

Ook wat de Apple Watch 4G betreft grijp je mis in Nederland en België. En dat geldt ook voor de luxere versies van roestvrij staal en titanium, de eerdere versies van keramiek en de Hermes-editie. Zelfs de Hermes-horlogebandjes zijn niet los verkrijgbaar, terwijl die toch op elk model Apple Watch passen. Alle duurdere versies zijn alleen leverbaar met 4G en dat is voor Apple reden om ze helemaal niet aan te bieden. Wil je een dergelijke Apple Watch kopen dan kun je de 4G-functie niet gebruiken.

In dit geval is het de vraag wiens fout het is. Nederlandse en Belgische providers bieden geen ondersteuning voor de eSIM in de Apple Watch (alleen voor eSIM op de iPhone) dus Apple kan in feite geen 4G-modellen aanbieden.

Bekijk ook Werkt de Apple Watch met 4G ook in Nederland? Wij zochten het uit De Apple Watch is er ook in een 4G-versie, maar deze is niet te koop in Nederland en België. Kun je deze Apple Watch 4G toch in ons land gebruiken? Dit artikel bespreekt de mogelijkheden.

Geen Belgisch-Nederlandse Siri op Apple TV en Apple Watch

Belgische gebruikers zitten al jaren te wachten op ondersteuning voor de Belgisch-Nederlandse Siri op twee Apple-devices: de Apple TV en Apple Watch.

Op de Apple TV is Siri helemaal niet beschikbaar, waardoor je de assistent niet kan gebruiken om bijvoorbeeld HomeKit-apparaten te bedienen, content op te zoeken of andere vragen te stellen. Je kan dit eventueel forceren door te wisselen naar de Nederlandse iTunes-store, maar dan kan je helaas geen nieuwe apps downloaden.

Tot die tijd zul je je moeten behelpen met onze tip over Siri in België op de Apple TV werkend krijgen.

Bekijk ook Met deze truc krijg je in België Siri op de Apple TV werkend In België ontbreekt Siri nog altijd op de Apple TV, maar via een omweg blijkt het toch mogelijk te zijn om dit te gebruiken. Met deze methode kun je toch opdrachten geven aan je Apple TV, terwijl je met je eigen account ingelogd blijft.

Op de Apple Watch is de situatie iets beter, maar nog niet ideaal. Op de Apple Watch kun je de Belgisch-Nederlandse Siri wel gebruiken, maar hij of zij zegt helaas niets terug. Je krijgt dus geen audio feedback van de assistent, terwijl dat in het Nederlands wel gewoon kan.

Geen single sign-on op Apple TV

In de VS is er al de mogelijkheid van zero sign-on, maar in Nederland en België zijn we nog niet eens toe aan single sign-on bij tv-aanbieders. Dit houdt in dat je je maar eenmalig hoeft aan te melden bij je tv-aanbieder, om toegang te krijgen tot alle apps die bij je kabelpakket horen. Apple heeft er al een uitlegartikel in het Nederlands over, maar daar hebben we natuurlijk niks aan als het met nog geen enkele aanbieder te gebruiken is.

Zero sign-on ging in december 2018 van start als onderdeel van tvOS 12. De Apple TV herkent het kabelnetwerk van de gebruiker en meldt je automatisch aan bij alle ondersteunde apps. Je hoeft dan niets meer in te typen.

Apple Pay Cash

Ook al hebben we in Nederland sinds 2019 de mogelijkheid om Apple Pay te gebruiken, nog lang niet alle functies zijn beschikbaar. Zo is Apple Pay Cash niet beschikbaar en kun je Apple Pay in het OV nog niet gebruiken. Ook andere Apple Pay-functies werken alleen in een beperkt aantal landen.

Ook deze functies ontbreken nog

Er zijn nog meer functies waar we op wachten:

Diensten die wél in Nederland en België beschikbaar zijn

Gelukkig zijn er ook producten en diensten die inmiddels wel beschikbaar zijn en die we gewoon kunnen gebruiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

We bespreken ze hieronder wat meer in detail.

Weet je nog meer functies die we in Nederland en België niet hebben? Laat het weten via onderstaande contactlink!