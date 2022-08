Met VoLTE bel je in Nederland en België via een 4G- en 5G-verbinding. Dankzij VoLTE klinken gesprekken beter en wordt de verbinding sneller tot stand gebracht. Bij welke providers werkt het en wat heb je nodig? Je leest hier alles over VoLTE.

Vroeger belde je via het 2G-netwerk, maar sinds de uitrol van de moderne IP-gebaseerde netwerken (4G en 5G) is het ook mogelijk om te bellen via je dataverbinding. Dit heet VoLTE, oftewel Voice over LTE. Het heeft een aantal voordelen ten opzichte van de oude manier van bellen. In deze gids leggen we uit hoe het werkt, bij welke providers je moet zijn en wat je ervoor nodig hebt. VoLTE wordt op de iPhone ondersteund sinds iOS 10.2 en vanaf iOS 16 is het zelfs mogelijk om sms-berichten via Voice over LTE (VoLTE) te versturen.

VoLTE bellen in Nederland

Er zijn in Nederland drie mobiele providers met een 4G- en 5G-netwerk in Nederland, namelijk KPN, T-Mobile/Tele2 en Vodafone. Dit zijn dan ook de providers die VoLTE kunnen aanbieden. Vodafone en Tele2 schakelden als eerste VoLTE in. Sinds januari 2017 is het via deze providers mogelijk om VoLTE op de iPhone te gebruiken. De providers zijn daarbij afhankelijk van de aanbiederinstellingen die ze via de fabrikant (in dit geval Apple) beschikbaar stellen.

Op termijn zullen de oude circuit-switch-gebaseerde netwerken 2G- en 3G-netwerken verdwijnen en verloopt bellen en internetten alleen nog via de modernere IP-gebaseerde netwerken van 4G en 5G.

VoLTE bellen in België

In België zijn er drie providers die het bellen via een 4G- en 5G-netwerk aanbieden, Als je klant bent bij Orange, Proximus of Telenet kun je gebruik maken van VoLTE. Proximus biedt de dienst sinds voorjaar 2017 aan. Telenet en Orange volgden iets later in de zomer van 2018. Zodra het voor jouw telefoon beschikbaar is ontvang je een sms-bericht van je provider.

VoLTE inschakelen

Als je voldaan hebt aan de bovenstaande voorwaarden, is het in veel gevallen niet nodig om VoLTE apart in te schakelen, omdat de functie standaard aan staat. Je kunt echter wel wijzigingen aanbrengen en controleren of VoLTE inderdaad actief is. Doe hiervoor het volgende:

Open de Instellingen-app. Ga naar Mobiel netwerk. Heb je meerdere mobiele nummers, kies dan het nummer waarvan je de instellingen wilt wijzigen. Meestal is dit je primaire nummer. Tik op Gesprekken en data. Kies een van de getoonde opties.



In nieuwere iOS-versies kun je VoLTE niet meer handmatig in- en uitschakelen.

De opties zijn afhankelijk van je toestel en mobiele provider. Op de afbeelding kun je alleen 4G en 5G kiezen en vindt het bellen altijd plaats via VoLTE (indien beschikbaar). In oudere iOS-versies en op toestellen zonder 5G kun je vaak nog de optie tegenkomen om te wisselen tussen VoLTE aan/uit. De opties zijn dan: ‘4G, VoLTE aan’, ‘4G, VoLTE uit’ en ‘3G’.

Dit kan misschien wat verwarrend zijn, maar eigenlijk hoef je je er ook niet echt druk over te maken. Zolang de gesprekskwaliteit tijdens het bellen goed is, is er geen reden om VoLTE uit te zetten.

Heeft jouw iPhone nog een schakelaar om VoLTE uit te zetten, dan zul je alleen gebruik maken van 2G- en 3G-verbindingen, voorzover beschikbaar. Steeds meer providers zijn echter bezig om hun 2G- en 3G-netwerken uit te schakelen, dus je zult hoe dan ook ooit met VoLTE te maken krijgen.

Ondersteunt jouw provider VoLTE (nog) niet, dan kun je kiezen voor 4G, 3G of 2G. Mensen met een VoLTE-provider kunnen echter niet meer handmatig overschakelen naar bijvoorbeeld 2G.

VoLTE: Dit heb je nodig

Wil je gebruikmaken van VoLTE, dan moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

iPhone 6 of nieuwer

iOS 10.2 of nieuwer

Behalve deze toestellen en softwareversies, moet je ook een abonnement hebben bij de juiste provider en de meest recente aanbiederinstellingen hebben. In Nederland is VoLTE beschikbaar bij de volgende providers:

Vodafone (4G-abonnement voor particulier en bepaalde zakelijke abonnementen) Aanbiederversie vf nl 27.2 of nieuwer

Tele 2 (4G-abonnement voor particulier en zakelijk) Aanbiederversie 27.1 of nieuwer

KPN Aanbiederversie 28.3 of nieuwer

T-Mobile Aanbiederversie 28.3 of nieuwer



In België is VoLTE beschikbaar bij de volgende providers:

Proximus

Telenet

Orange

Nieuwste aanbiederversie (op te halen via Instellingen > Algemeen > Info)

Om de nieuwste aanbiederinstellingen te bekijken ga je naar Instellingen > Algemeen > Info. Mocht er een nieuwe versie zijn, dan verschijnt er automatisch een melding in beeld. Meer over aanbiederinstellingen lees je in ons aparte artikel.

Bekijk ook Wat zijn aanbiederinstellingen op de iPhone? Op de iPhone krijg je eens en de zoveel tijd nieuwe aanbiederinstellingen (carrier updates) binnen. We leggen in deze tip uit waar die aanbiederinstellingen voor bedoeld zijn en hoe je achterhaalt welke wijziging ze bevatten.

Voordelen en nadelen van VoLTE

VoLTE heeft een aantal voordelen. Ten eerste wordt de verbinding bij bellen via 4G/5G een stuk sneller tot stand gebracht. In plaats van tot wel tien seconden bij normale telefoongesprekken, is er bij VoLTE al na enkele seconden een verbinding.

Een ander voordeel van VoLTE is dat het geschikt is voor het eerder genoemde HD Voice. Zoals de naam al aangeeft, klinken telefoongesprekken die gevoerd worden via VoLTE een stuk beter. Stemmen zijn helderder en de verbinding valt niet tot nauwelijks weg, waardoor het voeren van een telefoongesprek een stuk prettiger is.

Een derde voordeel is dat je tijdens het voeren van een telefoongesprek via 4G/5G kunt blijven internetten. Je kunt dus de Telefoon-app tijdens een VoLTE-gesprek afsluiten en bijvoorbeeld iets opzoeken of een WhatsApp-bericht sturen.

VoLTE heeft echter ook een aantal nadelen. Als je wilt profiteren van optimale spraakkwaliteit moeten beide gesprekspartners VoLTE hebben bij dezelfde provider. Alleen in die gevallen kan er een rechtstreekse verbinding op het netwerk worden gelegd die volledig packed switched is.

Voorheen: bellen via 2G

Als je vroeger iemand belde met je iPhone, dan werd daarvoor gebruik gemaakt van het 2G- of 3G-netwerk. Deze netwerken zijn echter verouderd en providers bieden steeds meer diensten aan via de modernere 4G- en 5G-netwerken. Dat geldt ook voor spraak.

Op het 2G-netwerk is de spraakkwaliteit niet altijd optimaal. De data-overdracht vindt plaats via circuit switching, terwijl bij 4G- en 5G-netwerken gebruik wordt gemaakt van packet switching. Dit heeft allerlei voordelen, onder andere het feit dat je tijdens het bellen ook nog kunt blijven internetten. De spraak- en dataverbinding zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken. Er zijn nog meer voordelen, zoals het sneller tot stand komen van de verbinding en een verbeterde geluidskwaliteit. Bij bellen naar een provider die nog geen VoLTE aanbiedt, zal de spraakkwaliteit minder zijn. Wereldwijd zijn nog lang niet alle providers overgestapt naar VoLTE. Aziatische landen zoals China zijn koploper, maar in minder ontwikkelde landen is 4G/5G nog lang niet doorgedrongen.

Als je belt via een dataverbinding betekent het niet dat het ten koste gaat van de MB’s in je bundel. Zowel bij bellen via 2G als 4G/5G worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van belminuten.

HD Voice

Voor een betere geluidskwaliteit is er HD Voice, dat sinds de iPhone 5 wordt ondersteund. HD Voice werkt zowel op het 2G-, 3G-, 4G- en 5G-netwerk, maar er is wel een probleem als je tussen netwerken van verschillende aanbieders wil bellen. De tussenliggende infrastructuur kan nog via packet-switching verlopen, waardoor de verbetering in spraakkwaliteit verloren gaat.

Bekijk ook Wat is HD Voice en wat heb je er als iPhone-gebruiker aan? Dankzij HD Voice is de geluidskwaliteit van telefoongesprekken hoger dan bij een gewoon gesprek. Hoe werkt HD Voice precies, bij welke providers is het beschikbaar en wat heb je ervoor nodig? In deze tip leggen we je alles uit over HD Voice.

Bellen via wifi

Behalve bellen via 4G/5G is het tegenwoordig ook mogelijk om te bellen via wifi. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een snel wifi-netwerk om de telefoonverbinding tot stand te brengen, zodat je ook bij slecht mobiel bereik telefoongesprekken kunt voeren. Ook dit biedt ondersteuning voor HD Voice. Meer over wifi bellen lees je in ons aparte artikel.

Bekijk ook Bellen via wifi: alles wat je moet weten Bellen via wifi is een functie op de iPhone waardoor je via je eigen wifi-verbinding contact maakt met het netwerk van je provider. Zo kun je ook bellen als je bijvoorbeeld slecht bereik hebt. Bij welke providers werkt het en wat heb je nodig? Je leest het hier.