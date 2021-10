Dankzij SharePlay kun je het scherm van je iPhone of iPad delen via FaceTime. Dat is bijvoorbeeld handig als je iets wil laten zien aan iemand op afstand of als je iemand anders wil helpen om iets in te stellen. We laten je zien hoe je het scherm van je iPhone of iPad kan delen.

Scherm van je iPhone delen: zo doe je dat

Al jarenlang kun je schermdeling op de Mac gebruiken om anderen op afstand te helpen. Met iOS 15.1 en iPadOS 15.1 en nieuwer kan dat ook met je iPhone of iPad, rechtstreeks vanuit FaceTime. Het delen van je scherm op de iPhone is onderdeel van SharePlay. Hoe gebruik je dit precies en wat zijn de mogelijkheden? We laten het je zien.

Dit heb je nodig om je iPhone-scherm te delen

Om schermdeling op de iPhone en iPad te kunnen gebruiken, heb je een aantal dingen nodig:

iOS 15.1 of iPadOS 15.1 of nieuwer

FaceTime ingeschakeld en ingelogd met je account

iPhone of iPad voor andere contactpersonen

Hou er dus rekening mee dat je alleen je scherm kan delen als iemand meedoet met FaceTime op een iPhone of iPad. Op moment van schrijven werkt het ook niet als de andere deelnemer via de Mac de FaceTime-oproep beantwoordt.

Zo deel je je iPhone-scherm met SharePlay

Het is heel eenvoudig om je scherm te delen via FaceTime. Doe hiervoor het volgende:

Open de FaceTime-app op de iPhone of iPad. Start een nieuw FaceTime-gesprek met degene waarmee je je scherm wil delen. Na het beantwoorden van het gesprek, tik je in het FaceTime-gesprek bovenaan in de knoppenbalk op de knop rechtsboven, gevolgd door Deel mijn scherm. Er verschijnt een tellertje in beeld. Zodra deze op 0 staat, ontvangt de andere deelnemer van het FaceTime-gesprek een uitnodiging om het scherm te zien. Zorg ervoor dat de ontvanger op Open tikt.



Schermdelen starten vanaf je iPhone

Ben jij degene die het scherm deelt, sluit FaceTime dan af om terug te keren naar het beginscherm. De andere kijkt vanaf dat moment mee met jouw scherm. Degene die meekijkt, kan kiezen uit twee weergaves: schermvullend of klein. Bij schermvullend wordt het scherm van degene die deelt in volledig formaat getoond op de iPhone of iPad van degene die meekijkt. Bij de kleine weergave zie je het gedeelde scherm in het klein, naast je eigen camerabeeld en het camerabeeld van de ander. Om hiertussen te wisselen tik je op één van de camerabeelden. Tik op het gedeelde scherm in de kleine weergave om weer terug te keren naar de schermvullende weergave.



Meekijken met een gedeeld iPhone-scherm.

Wat je als meekijker wel kan doen, is het gedeelde scherm als picture-in-picture tonen, zodat je mee kan bladeren door bijvoorbeeld de instellingen. Sluit hiervoor het FaceTime-gesprek af (door omhoog te vegen of door op de thuisknop te drukken), zodat het gesprek via picture-in-picture verder gaat.

Mogelijkheden van het delen van je scherm met SharePlay

Bij het delen van je scherm moet je rekening houden met een aantal mogelijkheden en beperkingen:

Tijdens het delen van je scherm worden meldingen stilgehouden. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat de ander inkomende berichtjes ziet verschijnen.

Het is als kijker alleen mogelijk om naar het gedeelde scherm te kijken. Je kan hem dus niet bedienen of dingen aanwijzen, zoals met Mac-schermdeling wel kan.

Gevoelige informatie zoals wachtwoorden wordt tijdens het delen niet getoond. De ander ziet dus niet jouw wachtwoord. Degene die deelt ziet deze gegevens zelf wél.

Het is niet mogelijk om allebei tegelijk je scherm te delen.

Het delen van je scherm kan alleen met iemand die FaceTimet op een iPhone of iPad via de FaceTime-app. Het is dus niet mogelijk om je scherm te delen via een gesprek dat gestart wordt vanuit een FaceTime-link.

Wil je meer weten over SharePlay en hoe je films, series en muziek samen kan kijken en luisteren via FaceTime? Lees dan ons artikel over FaceTime SharePlay.