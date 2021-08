Pretparken in Nederland en België zijn er genoeg. Maar welke parken hebben de beste iPhone en iPad apps? In deze gids bespreken we Walibi, Efteling, Plopsaland en meer.

Pretpark-apps voor iPhone en iPad

Pretparken! We zijn er gek op! Zomaar een dagje vakantie in eigen land, gezellig met de hele familie of met een groep vrienden. In deze aflevering van de iCulture Vakantiespecial kijken we wat er op het gebied van pretparken te krijgen is in de App Store. Welke parken hebben het goed voor elkaar met een eigen app? En welke extra apps zijn er nog te krijgen, die het plannen van een dagje thrills leuker of makkelijker maken?

Walibi

Walibi heeft een officiële app. Ze hebben zelfs meerdere, bedoeld voor de pretparken Walibi Holland, Bellewaerde en Walibi Rhône-Alpes. Dus ook als je wat verder van huis pret wilt hebben. De app voor het Nederlandse park heeft een vrolijk uiterlijk en bevat alles wat je nodig hebt om de attracties te bezoeken. Je bekijkt informatie over de Rides, Plattegrond, Route en Openingstijden. Ook biedt de app een overzicht van restaurants, shops en andere bezienswaardigheden. Op de kaart zie je precies waar welke attracties zijn en hoe lang de wachtrijen zijn.

Je gebruikt de app ook om tickets te kopen en in te loggen met je account. Je kunt de app ook gebruiken voor de Fast Lanes (tegen meerprijs), zodat je minder lang hoeft te wachten bij de attracties. De app biedt helaas alleen een snelkoppeling naar de Fast Lane-pagina, die in Safari geopend wordt.

Ook verkrijgbaar:

Walibi Belgium (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - De Belgische versie van Walibi. Helaas vanwege de overstromingen gesloten tot oktober.

WalibiTijd (gratis, iPhone/ Watch , iOS 11.0+) - Niet-officiële app om de wachttijden bij Walibi Flevo te checken.

Efteling

De Efteling heeft een uitstekende eigen app. In de pretpark-app vertelt de Efteling wat je zoal kunt doen in het park, waarbij icoontjes aangeven of een attractie overdekt of openlucht is. Verder vind je een plattegrond van het park, een weerbericht en informatie over nuttige plaatsen, zoals souvenirwinkels en toiletten.

Een van de handigste functies in de app is de weergave van wachttijden. Favorieten aanmaken werkt heel eenvoudig: door een hartje te zetten bij de attractie. Vervolgens kun je de slimste route door het park plannen. Je kunt in de app ook tickets boeken en een plekje in de Python reserveren (indien beschikbaar), zodat je niet hoeft te wachten. Je hebt ook je digital entreetickets bij de hand.

Nog meer Efteling-apps

De Sprookjesboom-app is verdwenen, maar de Efteling heeft nog wel deze apps voor je om te downloaden:

Help Klaas Vaak Zand Zoeken (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Ga in Vakantiepark Efteling Bosrijk met de hele familie op zoek naar het verdwenen slaapzand van Klaas Vaak. Kies een speelduur en ga aan de slag met augmented reality.

Efteling Kids (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Beleef de Efteling bij je thuis met video’s, spelletjes en meer.

Niet-officiële apps:

EftelStats (gratis, iPhone, iOS 8.0+) - Analyseert wachttijden van attracties.

Toverland

Toverland in het Limburgse Sevenum heeft tal van attracties én een overzichtelijke app waarin je ze allemaal bekijkt. Je ziet precies wat de wachttijden zijn en bekijkt de plattegrond om je weg door het park te vinden. Ook bekijk je daar de restaurants of andere handige locaties. De app vertelt je ook de showtijden en je vindt er een FAQ met veelgestelde vragen. Heb je online kaartjes gekocht, dan kun je die ook in de app raadplegen.

Bobbejaanland

De officiële app van het Belgische Bobbejaanland bevat de gebruikelijke informatie, zoals een lijst met attracties en gemiddelde wachttijden. In de app vind je locaties van alle attracties, shows, restaurants, winkels en diensten. Ook bevat de app algemene informatie, zoals prijzen en routebeschrijving. Wat de app toch handig maakt, is dat je makkelijk met de plattegrond een route naar een attractie kunt uitstippelen. Ook geeft de app een seintje als een show begint.

Plopsaland

Plopsaland is een populair park van het Studio 100-imperium. Bij het opstarten van de Plopsaland-app kies je eerst de taal (Nederlands of Frans), waarna je een plattegrond te zien krijgt. Op die plattegrond kun je allerlei filters toepassen, zoals het tonen van alleen attracties of restaurants. Tap je op een attractie op de kaart, dan krijg je iets meer info te zien, zoals minimale lengte en actuele wachttijd.

Looopings

Deze Nederlandse pretparksite (“met drie o’s”) heeft een eigen app. Je kunt je met de Looopings-app vermaken met video’s en nieuwsberichten over pretparken, attracties en achtbanen. Je kunt vanuit de app ook meteen nieuwstips naar de redactie sturen. De app kan je notificaties sturen als er een nieuwtje is toegevoegd. Boven alle nieuwtjes staan advertenties, die je helaas niet kunt afkopen. In de app zie je de reacties op de nieuwsberichten, waarbij je meteen zelf ook een reactie kunt plaatsen. Toont ook wachttijden en meer.

Waarschuwing: bij het zoeken naar pretparkapps stuit je regelmatig op de apps die allerlei leuke achtbaanvideo’s beloven. Vaak zitten ze bomvol in-app aankopen en bevatten ze vooral troep. Ga liever op YouTube kijken als je leuke rollercoastervideo’s wilt zien.

