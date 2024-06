Wanneer komt Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar? Die vraag zal bij veel Nederlandse iPhone-gebruikers op de lippen branden. Lees hier wat we daar al over weten.

Het was misschien wel het hoogtepunt van Apple’s WWDC 2024-keynote: de introductie van Apple Intelligence, het nieuwe AI-systeem van Apple. Met talloze functies die je helpen schrijven, afbeeldingen laat maken en nog veel meer, is er genoeg om naar uit te kijken. Maar zoals Apple tijdens de WWDC al liet weten: Apple Intelligence komt eerst alleen beschikbaar in US Engels. Een flinke tegenvaller voor ons Nederlandse gebruikers, maar wat heeft Apple al gezegd over andere talen? Hoelang duurt het doorgaans voordat Apple dergelijke functies in Nederland uitrolt? En is Apple Intelligence regiogebonden of kun je het straks toch in Nederland gebruiken?

Uitrol Apple Intelligence: dit zegt Apple zelf

Laten we beginnen met wat we officieel al weten over de uitrol van Apple Intelligence. Op dit moment is het nog niet beschikbaar in de beta van iOS 18. Apple zegt namelijk dat gebruikers het “vanaf deze zomer” in Amerikaans Engels kunnen uitproberen. Er zijn aanwijzingen dat in aanmerking komende gebruikers zich tegen die tijd moeten aanmelden voor een wachtlijst, maar dat heeft Apple nog niet bevestigd.

De daadwerkelijke uitrol vindt dit najaar plaats, als onderdeel van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. Apple labelt de functie dan nog wel als een betafunctie, om duidelijk te maken dat nog niet alles soepel zal werken en dat nog niet alle mogelijkheden beschikbaar gaan zijn.

Dit zijn Apple’s exacte woorden:

Apple Intelligence will be available to try out in US English this summer. We are bringing it to users in beta as part of iOS 18, iPadOS 18 and macOS Sequoia this fall, with some features and additional languages and platforms coming out over the course of the next year.

Bekijk ook Officieel: Dit is Apple Intelligence, Apple's eigen variant van AI Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

Wanneer Apple Intelligence in het Nederlands?

Apple heeft nog geen harde belofte gedaan wanneer Apple Intelligence in het Nederlands komt. Sterker nog, er is nog helemaal niet gesproken over specifieke talen. Apple zegt alleen dat er “ondersteuning voor aanvullende talen in de loop van 2025” beschikbaar komt. Maar zit Nederlands daar dan al meteen bij? Die kans lijkt helaas niet zo heel erg groot.

Apple zal Apple Intelligence naar verwachting eerst uitrollen in andere talen en dialecten, zoals Brits Engels, Canadees Engels en Australisch Engels. Daarna volgen eerst nog andere talen, zoals Duits, Spaans en Frans, al dan niet in bepaalde varianten zoals Zwitsers Duits of Canadees Frans. We verwachten dus dat deze talen in 2025 aan de beurt zijn en dat in de jaren daarop pas andere talen volgen, waaronder Nederlands.

Als we kijken naar de uitrol van talen van de originele Siri, dan geeft dat een beetje een indruk van de tijd die Apple nodig heeft. Siri werd in 2011 als onderdeel van iOS 5 geïntroduceerd (eveneens als een betafunctie) in de talen Engels (voor de VS, Verenigd Koninkrijk en Australië), Frans en Duits. Pas in iOS 8.3 in voorjaar 2015, dus ruim drie en een half jaar later, kwam er ondersteuning voor Nederlandse Siri.

Nu betekent het niet dat Apple per se opnieuw ruim drie een een half jaar nodig heeft om Apple Intelligence naar Nederland te brengen. Apple kan het wellicht sneller doen, omdat de basis voor Nederlands er al is met de huidige Siri. Maar het zou ons niets verbazen als het nog wel twee tot drie jaar gaat duren we dus pas ergens in 2026 op z’n vroegst aan de slag kunnen met Apple Intelligence in het Nederlands.

Wat zeggen geruchten?

Mark Gurman van Bloomberg, een bekende bron als het gaat om Apple-nieuws, zegt wat de reden is dat Apple Intelligence eerst alleen in US Engels beschikbaar komt. Apple geeft zichzelf daarmee namelijk de tijd om de AI-modellen voor andere talen te trainen. Hij omschrijft dit als een “massive undertaking”, waarbij de globale uitrol jaren in beslag kan nemen. Apple lijkt er dus flink de tijd voor te gaan nemen, maar dat heeft wel een voordeel. Door de tijd te nemen voor de ontwikkeling, zorgt Apple er wel voor dat functies meteen beter werken.

Engelse Apple Intelligence in Nederland gebruiken

Tot die tijd zullen we het dus moeten doen met de Engelse versie van Apple Intelligence. Is het mogelijk om straks Apple Intelligence in Nederland te gebruiken, met de Engelse variant? Het antwoord daarop lijkt ja. Apple zegt namelijk dat Apple Intelligence te gebruiken is op toestellen die ingesteld staan op Engels, evenals de Engelse Siri.

Apple Intelligence will be available in beta on iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, and iPad and Mac with M1 and later, with Siri and device language set to U.S. English, as part of iOS 18, iPadOS 18, and macOS Sequoia this fall.

Het is dus voldoende om zowel je apparaat als Siri in te stellen op Amerikaans Engels. Of het ook nodig is om je regio- en landinstellingen op de iPhone aan te passen, is nog niet duidelijk. Maar daar lijkt het vooralsnog niet op. Apple Intelligence lijkt ook niet regiogebonden, dus je hoeft niet fysiek in de VS te zijn om het te kunnen gebruiken. Staat je apparaat en Siri op Amerikaans Engels, dan moet je uiteraard wel alles in het Engels communiceren met Siri en de AI-functies van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. Mogelijk werkt Apple Intelligence in niet ondersteunde regio’s wel wat trager dan in de VS.

Lees ook ons overzicht van Apple-functies en -diensten die niet in Nederland werken.