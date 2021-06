Met Livetekst kun je gemakkelijk een locatie, telefoonnummer, mailadres of andere tekst kopiëren van een foto of screenshot. In deze tip leggen we je uit hoe je het gebruikt op je iPhone en iPad.

Tekst selecteren met Livetekst

Eén van de vele nieuwe functies van iOS 15 en iPadOS 15 is Livetekst. Hiermee kun je tekst op foto’s of afbeeldingen selecteren in Foto’s-app en laten herkennen. Zo kun je snel een locatie opzoeken, een telefoonnummer bellen of een mailtje versturen. Livetekst kun je zelfs via de Camera-app gebruiken. Zo kun je tekst van een poster of fysiek document kopiëren en eenvoudig toevoegen aan een notitie. In dit artikel leggen we je uit hoe je het gebruikt en wat je ervoor nodig hebt.

Welke iPhone zijn geschikt?

Livetekst werkt op iPhones en iPads met een A12 Bionic-chip of nieuwer. Dat betekent dat de onderstaande toestellen deze functie kunnen gebruiken wanneer iOS of iPadOS 15 is geïnstalleerd.

Livetekst gebruiken in Foto’s

Als je een foto of een screenshot hebt gemaakt waarop tekst te vinden is, kun je in de Foto’s-app die woorden en zinnen gemakkelijk selecteren met Livetekst. Het werkt heel eenvoudig en je hoeft er niet voor in te stellen. Volg de onderstaande stappen om tekst van een foto te selecteren met Livetekst.

Open Foto’s op je iPhone of iPad. Kies een foto met tekst erop. Druk met je vinger op een woord en het wordt vanzelf blauw. Je kunt meer of minder tekst selecteren door het tweede blauwe bolletje te bewegen. Vervolgens kun je deze tekst kopiëren met Kopieer, opzoeken op internet via Zoek op, vertalen via Vertaal of delen via Deel….

Als je je afvraagt of er tekst op de afbeelding te selecteren is, controleer dan of de Foto’s-app tekst heeft waargenomen. Rechtsonder op de foto of screenshot verschijnt een scan-symbooltje dat aangeeft of er iets te kopiëren valt. Je kunt daar eventueel op drukken om te zien wat er is waargenomen door de app zelf. Je kunt zelf ook altijd proberen tekst te selecteren op de manier zoals hierboven staat beschreven.

Livetekst gebruiken met Camera

Met Livetekst kun je ook direct tekst scannen met je camera, zonder dat je een foto hoeft te maken. Als je op deze manier Livetekst via de Camera-app wil gebruiken, hoef je verder niks in te stellen. Het maakt niet uit of je de tele-, ultragroothoek- of grotehoeklens van je iPhone of iPad gebruikt, want het werkt allemaal. Volg de volgende stappen om Livetekst via de camera te gebruiken op je iPhone of iPad.

Open de Camera-app op je device. Richt je iPhone of iPad op het stuk tekst dat je wil selecteren. Je hoeft er niet per se recht voor te staan. Als je iPhone de tekst heeft waargenomen, komt er een geel kader omheen. Ook verschijnt er een icoontje rechtsonder in beeld. Tik vervolgens op het symbool. De tekst wordt vergroot in beeld gebracht. Veeg met je vinger over de tekst om een gedeelte te selecteren. Druk op Selecteer alles om de hele tekst te selecteren. Vervolgens kun je deze tekst kopiëren met Kopieer, opzoeken op het internet via Zoek op, vertalen via Vertaal of delen via Deel….

Je kunt helaas nog niet vertalen naar het Nederlands. Uit onze test blijkt dat Livetekst al behoorlijk goed werkt. Het is in staat om tekst te lezen vanaf allerlei oppervlakken en kan zelfs handschriften herkennen. Het werkt niet alleen op boeken en informatieborden, maar ook op kleding of gelinieerd papier.

Livetekst in Camera uitschakelen

Mocht je deze functie niet willen gebruiken, dan kun je het altijd uitzetten. Dat doe je als volgt:

Ga naar de Instellingen van je iPhone of iPad. Scroll vervolgens naar beneden naar Camera. Zet de schakelaar achter Livetekst op uit.

Wil je weten wat er nog meer nieuw is in iOS 15? Lees dan zeker deze artikelen!

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!