Soms heb je geen tijd om te koken en is een duur restaurant geen optie. Je wilt gewoon een snelle hap. In dat geval komen deze fastfoodapps van pas: daarmee vind je moeiteloos een snackbar of een andere snelle en goedkope hap, waar je niet te veel over na hoeft te denken.

Fastfoodapps voor je iPhone

Voordat je in deze lijst gaat grasduinen en apps gaat downloaden, is het goed om te weten dat je niet per se aparte fastfoodapps nodig hebt. Je kunt ook Siri gebruiken op je iPhone (of iPad) om te zoeken naar een snackbar. Je ziet dan resultaten uit Apple’s eigen Kaarten-app die standaard onderdeel is van iOS.

De apps die we hieronder bespreken bieden echter net even wat meer mogelijkheden, zoals handige filters en snelle zoekfuncties. De meeste fastfood-ketens blijken wel een app te hebben, al ontbreekt er ook een bekende naam: de in België overal aanwezige keten Quick.

Kwalitaria

Kwalitaria is een keten van zelfstandige snackbars. Gelukkig hebben ze een overkoepelende app waarmee je snel je favoriete burgers, friet, snacks, menu’s, broodjes en meer kunt bestellen. Je ziet meteen welke deals er beschikbaar zijn op jouw locatie, waarbij je ook openingstijden en contactgegevens kunt raadplegen. In de app vind je aanbiedingen voor burgers, snacks, friet en meer.

McDonald’s

Als het om fastfood gaat kun je niet om de gele M heen. In elk land waar McDonalds actief is hebben ze wel een eigen app, waarin je de vestigingen vindt, het assortiment bekijkt en ook voordeelbonnen krijgt die afgestemd zijn op de bonnen die je eerder gebruikt heb. De fastfood-keten stopt er nog wat interessant leesvoer in, zodat je wat beter op de hoogte bent van hun werkwijze achter de schermen. Je kunt met de app niet vooraf bestellen. Bezorgt jouw McDonald’s ook thuis, dan gebruik je daarvoor de Thuisbezorgd- of UberEats-app.

Burger King

De Burger King-app lijkt in veel opzichten op die van McDonalds: het wijst je de weg naar de vestigingen (ook met openingstijden en routeplanning), je kunt het menu en tijdelijke specials bekijken en punten sparen bij iedereen bestelling. Ook krijg je persoonlijke kortingsbonnen. In de app kun je een bestelling plaatsen die via een van de bezorgpartners wordt thuisgebracht.

KFC

Eet je liever crunchy kip, dan heeft KFC wat je zoekt. In de app kun je bestellen en direct ophalen, zodat je niet in de rij hoeft te staan. Je krijgt ook exclusieve deals als je deze app hebt geïnstalleerd. Check vooraf in de app alle maaltijden en vind een KFC in de buurt waar je het kunt afhalen.

Domino’s Pizza

Domino’s Pizza heeft twee Nederlandse fastfoodapps. Met de ene kun je pizza bestellen, met de andere vind je aanbiedingen. In de bestelapp kun je een pizza, bijgerecht, drankje of dessert bestellen en afrekenen met iDeal, PayPal of creditcard. Daarna volg je je bestelling met de Live Pizza Tracker en push-notificaties totdat er een scooterboy van Domino’s voor de deur staat. Wil je wat meer tijd in je pizzacreatie steken, dan kun je ook aan de slag gaan met de Pizza Chef, waarbij je zelf aangeeft wat er op je pizza moet liggen. Meer geïnteresseerd in de flash sales? Dan moet je de Domino’s Deals-app hebben.

New York Pizza

De app van New York Pizza is vooral bedoeld om snel een bestelling te kunnen plaatsen. Zo kun je rustig op je gemak door het aanbod bladeren en pizza’s in je mandje gooien, zonder dat je met je luie lichaam op hoeft te staan van de bank om naar de computer te lopen. Er zitten pizza’s, pasta’s en toetjes in, je kunt je eigen pizza samenstellen en als je klaar bent kun je kiezen voor laten bezorgen of afhalen. Afrekenen doe je met iDEAL of creditcard en als je een account hebt spaar je ongemerkt voor het PizzaPunten-spaarprogramma. Deze punten kun je inwisselen voor een pizza of ander gerecht. Je kunt push-notificaties instellen om te weten wanneer de bezorger voor de deur staat.

Subway

Heb je geen zin in een pizza, burger of friet, maar heb je liever een broodje, dan kan Subway je daaraan helpen. De zoete broodjes van Subway worden belegd met groente en zien er daardoor wat gezonder uit, al gaat het natuurlijk vooral om het snel stillen van de trek. Deze app vervangt de eerdere Subway-app, die is uitgefaseerd. Log in met je account en je kunt meteen beginnen met punten sparen met Subway Rewards. De app is qua ontwerp en navigatie verbeterd en er zitten meer functies in. Scan de QR-code bij iedereen aankoop en verzamel punten, of maak gebruik van de speciale aanbiedingen met dubbele en extra punten. Als je genoeg punten hebt kun je ze inruilen voor een warm drankje of een Sub naar keuze.

Ook leuk is de SubSquad-functie. Hiermee kun je samen met maximaal 8 vrienden een team vormen. Je krijgt dan 50 extra Subway Rewards als je iets koopt en je vrienden doen dat ook binnen 4 uur. Geregistreerde gebruikers krijgen extra punten en meer aanbiedingen. Geen idee waar je je broodje moet halen? Dan vind je in de app ook een wegwijzer naar het dichtstbijzijnde Subway-restaurant bij jou in de buurt, inclusief openingstijden.

Dunkin’ Donuts

Met de Dunkin’-apps voor Nederland en België spaar je punten voor warme drankjes, ontvang je persoonlijke kortingsbonnen en krijg je korting op je volgende bezoek bij een Dunkin’. Je blijft op de hoogte bij acties en nieuwe producten. Voorafgaand aan je bezoek kun je de menukaart bestuderen. Bestellen kan niet vanuit de app.

Google Maps

Je gebruikt Google Maps waarschijnlijk al om je weg te vinden, dus waarom zou je dat ook niet doen voor een snelle hap? Voor een snackbar voer je gewoon ‘snackbar’ in en de app toont een lijst met snackbars en cafetaria’s in de buurt. Onderin kun je eventueel nog filteren. Bij elk zoekresultaat zie je openingstijden, foto’s en contactinformatie, zodat je niet voor een dichte deur komt te staan. Als je geen restaurant-apps op je iPhone hebt staan, is Google Maps een prima alternatief waarmee je snel een geschikt fastfood-restaurant gevonden hebt.

Gezonde fastfood

Zin in een snelle en gezonde hap, maar geen tijd om uitgebreid in een restaurant te gaan zitten? Dan kun je ook bij deze iets gezondere aanbieders terecht.

STACH (Gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Met de Stach-app reserveer je koffie, sandwiches, juices, chocolade en sweets in jouw favoriete Stach-winkel en spaar je voor gratis producten en exclusieve kortingen. Deze winkel is vooral gevestigd in Amsterdam en biedt voldoende gezonde opties.

JOE & THE JUICE (Gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Koffie en verse sapjes. Met de app kun je bestellen en punten sparen. Ook zitten er uitdagingen en geheime beloningen in de app.

La Place (Gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Ook bij La Place vind je redelijk gezondeopties, zoals salades en broodjes. Bij elk bezoek aan La Place krijg je korting of een gratis product. Hoe vaker je komt, hoe persoonlijker jouw extra’s.

Meer fastfoodapps voor goedkoop eten

Hebben bovenstaande fastfoodapps niet het gewenste menu opgeleverd? Dan zijn er voor de liefhebbers nog deze fastfoodapps:

Thuisbezorgd.nl (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 14.0+) - Geen zin om de deur uit te gaan voor je snacks? Als je extra lui bent laat je je gefrituurde eten thuisbezorgen.

, iOS 14.0+) - Geen zin om de deur uit te gaan voor je snacks? Als je extra lui bent laat je je gefrituurde eten thuisbezorgen. Uber Eats maaltijdbezorging (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.8+) - Zoek snackbars bij jou in de buurt die het eten bij je thuisbezorgen.

Yelp (Gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Enorm veel info over restaurants, ook fastfood. Goed te gebruiken buiten Nederland.

, iOS 14.0+) - Enorm veel info over restaurants, ook fastfood. Goed te gebruiken buiten Nederland. Het Laatste Tafeltje (Gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Een app voor restaurants die meer klandizie nodig hebben. Daardoor kun je een leuke deal tegenkomen.

Groupon (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Een bekende app om deals te zoeken, ook op het gebied van eten.

NutriU - Airfryer-recepten (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Voor als je toch nog de energie kunt opbrengen om zelf de frituren: recepten voor de AirFryer.

Wil je luxer uit eten, check dan onze gids met restaurantapps voor iPhone en iPad. Of kijk hoe je kunt besparen op boodschappen met apps op je iPhone.

Bekijk ook De beste restaurantapps voor lekker eten Zin om uit eten te gaan of zoek je een leuk restaurant op vakantie? iCulture zet de beste apps om restaurants met je iPhone of iPad te vinden op een rij. Van sterrenrestaurants tot menu's met flinke korting.