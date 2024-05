Apple Kaarten heeft in Nederland nu ook fietsroutes, zo tipte iCulture-lezer Maarten. Je kan daardoor een route plannen per fiets naar elke gewenste locatie in Nederland.

De fietsroutes zijn vanaf 3 mei 2024 beschikbaar op toestellen met iOS 14 of nieuwer. Bijna iedereen, ook met een wat oudere iPhone, is dus in staat om de nieuwe fietsroutes te gebruiken. In heel Nederland krijg je gedetailleerde, stapsgewijze fietsaanwijzingen voor routes over fietspaden, fietsstroken en fietsvriendelijke wegen. Je krijgt onder andere realtime hoogtegegevens, zodat je weet of je een route met veel heuvels hebt gekozen. Ook kun je drukke wegen vermijden en krijg je meldingen om af te stappen en te lopen bij bepaalde kruispunten. Uiteraard krijg je stembegeleiding, zodat je je ogen op de weg kunt houden tijdens het fietsen.

Maar de functies gaan nog iets verder: je kunt ook zoeken naar openbare toiletten of een fietsenmaker als de nood aan de man komt. Daarnaast kun je zoeken naar geschikte stopplaatsen voor een kop koffie, alcoholvrij biertje of iets anders. Fanatieke fietsers kunnen de fiets als standaard vervoermiddel uitkiezen.

Onderaan dit artikel lees je de aankondiging van Apple, die vlak na publicatie van ons artikel is verschenen.

De fietsaanwijzingen zijn ook te gebruiken op de Apple Watch, onder andere met een overzicht van de hoogte langs een route, Haptic Touch voor stapsgewijze routeaanwijzingen en gesproken feedback over snelheid en afstand via de ingebouwde luidspreker van de Watch.

Al sinds 2020 ondersteunt Apple Kaarten navigeren met de fiets, maar de uitrol van ondersteunde landen verloopt sindsdien langzaam. We hadden gehoopt dat Nederland fietsland snel aan de beurt zou zijn, maar diverse andere landen gingen ons voor. Vandaag is daar eindelijk verandering in gekomen. Vanaf nu kun je door heel Nederland navigeren met Apple Kaarten op de fiets. Wij laten je zien hoe dat werkt.

Fietsen in Nederland met Apple Kaarten

Heel Nederland is in één keer toegevoegd om per fiets te navigeren in Apple Kaarten. De ondersteuning voor fietsroutes is mogelijk dankzij de vernieuwde kaarten van Nederland die Apple eind 2022 in Nederland doorvoerde. Om op de fiets een route uit te stippelen in Apple Kaarten, hoef je alleen maar dit te doen:

Open de Kaarten-app en zoek naar je bestemming. Tik bij de vervoersmiddelen op de fiets. De route wordt uitgestippeld. Eventueel kun je nog filters toevoegen door heuvels en drukke wegen te vermijden. Tik op Start om te beginnen met fietsen.

Bij de planning zie je informatie over je route. Zo geeft de app aan of er veel hoogteverschil is en of je langs veel drukke wegen moet fietsen. Ook zie je of er specifieke fietspaden zijn.

Om te kunnen fietsen met Apple Kaarten is geen update van je iPhone of Apple Watch nodig. De wijziging wordt via Apple’s eigen servers toegevoegd, ook op oudere iOS-versies. Het is dus niet zo dat je per se iOS 17 nodig hebt om hiervan gebruik te kunnen maken.

Hieronder lees je de aankondiging van Apple.