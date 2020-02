QuickPath is het veegtoetsenbord voor de iPhone en iPad. Met QuickPath kun je over het scherm vegen om woorden te maken. Hoe zit het met de Nederlandse ondersteuning en hoe gebruik je het? Wij leggen het je uit.

Op de iPhone en iPad kennen we al jarenlang het QuickType-toetsenbord. QuickType is de naam van het gewone standaard schermtoetsenbord voor de iPhone en iPad, dat je gebruikt om je teksten te typen. Een nieuw onderdeel daarvan is QuickPath, beschikbaar sinds iOS 13 en iPadOS 13. Maar in welke talen werkt QuickPath en hoe kun je dit activeren? Let op: Het vegen werkt nog niet voor Nederlandse woorden. Het werkte tijdelijk wel in iOS 13.0, maar is sinds iOS 13.1 helaas weer uitgeschakeld. Je zult dus in het Engels moeten swipen.

Wat is QuickPath?

QuickPath is de tegenhanger van QuickType: in plaats van tikken op de letters om woorden te maken, veeg je met je vinger op het scherm van letter naar letter. Op basis van je bewegingen, maakt het toetsenbord automatisch de juiste woorden. QuickPath is zonder verdere instellingen te gebruiken op geschikte iPhones en iPads, maar het werkt alleen in ondersteunde talen.

Welke talen ondersteunt QuickPath?

QuickPath werkt in de volgende talen:

Engels

Spaans

Duits

Frans

Italiaans

Portugees

Vereenvoudigd Chinees

Het Nederlands wordt dus niet standaard ondersteund. Toch is er een manier om het in Nederland te kunnen gebruiken, al werkt de autocorrectie lang niet altijd mee. Als je zowel een Engels als Nederlands toetsenbord toevoegt via de instellingen, kun je in het Nederlands gebruikmaken van het veegtoetsenbord. Wel krijg je dan dus woordsuggesties in het Engels, dus hou daar rekening mee.

Zoals aangegeven werkt het vegen dus nog niet voor Nederlandse woorden. Het werkte wel in iOS 13.0, maar is weer uitgeschakeld in iOS 13.1.

QuickPath swipetoetsenbord gebruiken

Om QuickPath te kunnen gebruiken, moet je dus wel eerst het Engelstalige toetsenbord toevoegen. Je doet dit via Instellingen > Algemeen > Toetsenbord > Toetsenborden > Voeg toetsenbord toe. Vervolgens kun je gewoon typen en vegen afwisselen.

Belangrijk bij het vegen is dat je bij de juiste beginletter van start gaat en in één vloeiende beweging de letters afgaat, zonder je vinger van het scherm af te halen. Bij dubbele letters hoef je niet telkens heen en weer te gaan, omdat het toetsenbord daar vaak wel het juiste woord van maakt.

AZERTY QuickPath voor België

Belgische lezers die liever het toetsenbord met AZERTY-indeling gebruiken, hebben ook de beschikking over QuickPath. Je moet dan echter wel even een extra instelling wijzigen. Heb je het Engelse toetsenbord toegevoegd, dan moet je klikken op het pijltje en vervolgens kiezen voor de AZERTY-indeling.

Alternatieven voor QuickPath

Wil je graag een veegtoetsenbord gebruiken, maar vind je QuickPath niet fijn? Of wil je liever foutloos vegen in het Nederlands? Dan zijn er een aantal alternatieven voor QuickPath die je kan overwegen:

Gboard: het Google-toetsenbord (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Google’s eigen toetsenbord werkt ook met veegbewegingen en is geschikt in het Nederlands.

SwiftKey Keyboard (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Eén van de allereerste veegtoetsenborden en wordt al door veel iOS-gebruikers benut.

, iOS 10.0+) - Eén van de allereerste veegtoetsenborden en wordt al door veel iOS-gebruikers benut. Wij kunnen op dit moment helaas niet de juiste gegevens tonen, Download

Bekijk ook ons overzicht van de beste toetsenbordapps voor iPhone en iPad.