Wil je voor het EK Voetbal het Nederlands elftal steunen? We hebben een speciale Apple Watch wijzerplaat van de Nederlandse vlag voor je gemaakt, om je Oranje-outfit helemaal af te maken. Ook voor Belgische fans hebben we een passende wijzerplaat voor je gemaakt.

De zomer van 2021 wordt een drukke sportzomer met onder andere het EK Voetbal 2021 en de Olympische Spelen. Als je van plan bent om flink voor Nederland te juichen met een complete oranje outfit, dan mag je Apple Watch natuurlijk niet achterblijven. Of misschien wil je het juist wel zo subtiel mogelijk houden. Voor beide gevallen hebben we een leuke Apple Watch-wijzerplaat voor je. Zelf een andere vlag maken? We leggen je ook uit hoe je zelf een vlaggen wijzerplaat op de Apple Watch maakt.

Voor fans van de Rode Duivels hebben we ook een variant van de Belgische vlag gemaakt.

Hou er rekening mee dat de wijzerplaten van de valggen alleen geschikt zijn voor de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Voor gebruikers van de Apple Watch Series 3 hebben we een aparte simpelere versie gemaakt.

Nederlandse vlag als Apple Watch wijzerplaat downloaden

Voor de Nederlandse variant hebben we gekozen voor de rood-wit-blauwe vlag, met links en rechts een vleugje oranje. De strepen van de vlag staan in een hoek van 45 graden, om het net een wat speelser uiterlijk te geven. Je kunt na het downloaden de wijzerplaat nog zelf naar eigen smaak aanpassen, door bijvoorbeeld te kiezen voor een ronde versie in plaats van schermvullend. De schermvullende versie heeft geen complicaties, maar bij de ronde versie is dat wel mogelijk.

→ Downloaden: Apple Watch-wijzerplaat van Nederlandse vlag

Open de link op de iPhone. Lukt het downloaden niet? Kopieer dan deze link en open hem in Safari op je iPhone.

Belgische vlag als Apple Watch wijzerplaat downloaden

Ben je op zoek naar de Belgische vlag? Zoek dan niet langer, want ook daarvoor hebben we een variant gemaakt. De Belgische Apple Watch-wijzerplaat bestaat net als de vlag uit de drie strepen zwart, geel en rood. Om de verticale eigenschap van de originele vlag in de wijzerplaat goed tot zijn recht te laten komen, lopen de strepen van rechtsboven naar linksonder. Mocht je de strepen recht naar beneden willen laten lopen, dan kan je de wijzerplaat altijd nog zelf aanpassen.

→ Downloaden: Apple Watch-wijzerplaat van Belgische vlag

Open de link op de iPhone. Lukt het downloaden niet? Kopieer dan deze link en open hem in Safari op je iPhone.

Oranje wijzerplaat voor Apple Watch Series 3

Als je een Apple Watch Series 3 hebt, hebben we een oranje versie gemaakt van de Kleur-wijzerplaat. Deze heeft slechts één kleur (in dit geval oranje) en heeft een ronde vorm. Aan de buitenkant kun je nog complicaties instellen.

Gebruikers van een Apple Watch Series 4 of nieuwer kunnen deze ook downloaden, mocht je een egaal oranje wijzerplaat willen hebben.

→ Downloaden: Oranje-wijzerplaat voor Apple Watch Series 3 en nieuwer

Open de link op de iPhone. Lukt het downloaden niet? Kopieer dan deze link en open hem in Safari op je iPhone.

Zelf Apple Watch vlaggen wijzerplaat maken

Wil je liever zelf een wijzerplaat van een vlag maken, bijvoorbeeld van andere deelnemende landen, dan kan dat natuurlijk ook. Dat doe je als volgt:

Open de Watch-app op je iPhone. Tik op Wijzerplaten. Zoek naar de wijzerplaat Strepen. Kies een van de wijzerplaten met het gewenste aantal strepen. Je kan dit later ook nog altijd aanpassen. Kies bij de Stijl voor Schermvullend of Cirkelvormig. Bij die laatste kan je nog complicaties instellen. Bij Strepen kies je het aantal strepen dat je wil hebben. Kies de kleuren die je in wil stellen. Bepaal de positie van de strepen. Bij 0 graden staan ze horizontaal en bij 90 graden verticaal. Je kan de hoek aanpassen in stapjes van 15 graden. Tik bovenaan op Voeg toe om de wijzerplaat toe te voegen aan je Apple Watch. Hij staat nu ook in je overzicht van ingestelde wijzerplaten.

Als je één van de wijzerplaten aan wil passen, dan doe je dat door in Mijn Watch bij het kopje Mijn wijzerplaten de wijzerplaat aan te tikken die je wil wijzigen.