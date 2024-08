Probeer nu zelf Apple Intelligence op de iPhone of iPad. We leggen uit welke stappen je moet nemen om het werkend te krijgen van uit Nederland en andere EU-landen. En we vertellen welke AI-functies je nu alvast kunt proberen, zodra je het voor elkaar hebt.

Eerder schreven we al over onze eerste hands-on ervaringen met Apple Intelligence op de Mac. Dat het al op de Mac mogelijk was om de AI-functies in de EU te gebruiken, heeft er mogelijk mee te maken dat macOS niet als poortwachter wordt gezien. Met de release van iOS 18.1 beta 2 lijkt het erop dat Apple Intelligence in de EU de deur toch iets verder open zet en het ook op de iPhone en iPad mogelijk maakt. We volgden de stappen om het te testen. Als je beschikt over een ontwikkelaarsaccount en aan enkele eisen voldoet, kun je ook meedoen.

Wat heb je nodig voor Apple Intelligence in de EU?

Om Apple’s AI-functies op de iPhone te kunnen proberen heb je het volgende nodig:

Verder moet je nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen:

De taal en de Siri-taal moeten ingesteld staan op Engels (VS)

De regio moet zijn ingesteld op Verenigde Staten

Met een VPN moet je zorgen dat je in de VS lijkt te zijn (wij gebruikten hiervoor ClearVPN, maar een andere aanbieder kan ook)

In de App Store moet je zijn ingelogd met een Amerikaans Apple ID

Als je een wat gevorderde gebruiker bent die graag nieuwe dingen probeert, beschik je natuurlijk al over een Amerikaans Apple ID. Anders zul je iets meer moeite moeten doen.

Hier zie je een zelfgemaakte testvideo van Apple Intelligence in actie. We hebben ook wat Nederlandse zinnen geprobeerd, om duidelijk te maken dat het niet werkt. Verder weet Siri dat met president ‘prime minister’ wordt bedoeld en kan de assistent omgaan met timers die onhandig worden ingesproken.

Stappenplan Apple Intelligence op de iPhone proberen

Neem de volgende stappen om Apple Intelligence nu al te proberen:

Zorg dat je de iOS 18.1 beta 2 hebt geïnstalleerd op je iPhone 15 Pro (Max) of iPad met M-chip. Deze is momenteel alleen te downloaden voor ontwikkelaars. Ga naar Instellingen > Algemeen > Taal en regio. Kies als regio Verenigde Staten. De iPhone zal nu herstarten. Zorg dat bij voorkeurstalen Engels (VS) bovenaan staat. Weet je niet zeker of je de Britse of Amerikaanse variant van Engels hebt ingesteld, dan kun je het beste op Voeg taal toe… tikken en English kiezen. Vanaf nu is de interface in het Engels.

Schakel de VPN in en kies een server in de Verenigde Staten. Ga naar Instellingen en tik op je accountfoto bovenin. Zorg dat je bij Media & Purchases bent ingelogd met je Amerikaanse Apple ID. Ga naar Settings > Apple Intelligence & Siri en wacht tot de link Join the Apple Intelligence Waitlist verschijnt. Dit kan even duren.

Zodra je bent toegelaten (dit duurt ongeveer een halfuur) verandert de tekst in Turn on Apple Intelligence. Tik erop en je krijgt een welkomstboodschap met wat uitleg over de vernieuwde Siri, waarna je diverse functies van Apple Intelligence kunt proberen.

Deze Apple Intelligence-functies kun je nu al testen

Sommige Apple Intelligence-functies komen pas later dit jaar of in 2025 beschikbaar. Toch kun je al wel wat dingen proberen:

Hiermee kun je overal in iOS tekstvelden herschrijven, laten proeflezen en samenvatten. Dit werkt op de iPhone, iPad en Mac. Writing Tools kunnen je helpen om de juiste toon te vinden voor een tekst, door een tekst zakelijker of informeler te maken. Ook kan de functie spelfouten ontdekken. De functie is automatisch beschikbaar in alle apps die de standaard tekstbesturing van Apple gebruiken, dus ook in sommige apps van derden.

#2 Slimmere Siri

De Siri-assistent ziet er vanaf nu anders uit. In plaats van een bewegend kleurenwolkje onderin het scherm zie je nu een gloeiende rand rondom het hele iPhone-scherm. Maar het gaat vooral om de verbeterde intelligentie. Siri begrijpt je ook als je over je woorden struikelt, of als je onduidelijk bent. Het kan ook rekening houden met de context van wat je eerder hebt gezegd. Verder kun je een iPhone-functie waarvan je de naam bent vergeten omschrijven – en Siri weet ls het goed is wat je bedoelt.

#3 Meldingen samenvatten

In ioS 18.1 kun je zien hoe Apple Intelligence binnenkomende meldingen kan samenvatten. Deze moeten uiteraard wel Engelstalig zijn. Apple Intelligence kan ook samenvattingen maken van berichten in je inbox en alle mail in verschillende secties verdelen. Met de smart reply-functie kun je (in het Engels) reageren op een mailtje zonder dat je zwaar hoeft na te denken over iets origineels.

#4 Zoeken met natuurlijke taal in de Foto’s-app

Zoek je een bepaalde foto, dan kun je dit omschrijven. Noem bijvoorbeeld de naam van de persoon en wat je op de foto wilt zien: een bepaalde kleur trui, een hoedje? Misschien zelfs in combinatie met een hond, paard of ander dier? De foto’s-app voorkomt dat je eindeloos moet scrollen om die ene foto terug te vinden. Verder kun je nieuwe terugblikken maken op basis van omschrijvingen, zoals je hieronder kunt zien.

#5 Gesprekken opnemen en uitschrijven

Je kunt in iOS 18.1 telefoongesprekken opnemen en vervolgens een uitgeschreven versie opvragen. Ook kun je een eerder gemaakte spraakopname in de Dictafoon-app of de Notities-app laten uitschrijven, zodat je het gemakkelijker kunt doorzoeken op bepaalde trefwoorden.

Wil je weten hoe onze ervaringen met Apple Intelligence op de Mac zijn bevallen? Lees dan ons hands-on artikel waarin de verschillende functies langslopen.

