Apple Pay werkt ook met het openbaar vervoer, maar wat zijn de mogelijkheden? In welke landen kun je het gebruiken en wat heb je nodig? Alles over Apple Pay in het ov lees je in dit artikel.

Apple Pay in trein, bus en tram

Apple Pay is meer dan alleen een manier om met je iPhone in winkels te betalen. Je kan er namelijk ook mee reizen in het ov, hoewel dit niet in alle landen werkt. Op plekken waar dit beschikbaar is, hoef je dus geen los kaartje te kopen omdat je gewoon je bestaande Apple Pay kaart gebruikt. Maar hoe zit het eigenlijk in Nederland met Apple Pay in het ov? In dit artikel leggen we je uit waar je het kan gebruiken en wat er nodig is.

Geschikte landen en regio’s voor Apple Pay in het OV

Op dit moment kun je op een aantal plekken in de wereld reizen met Apple Pay. Per land of regio verschilt het of je daar je eigen kaart voor kan gebruiken of dat daar een speciale kaart voor nodig is:

Australië, Sydney: Transport for NSW

Canada, Vancouver: TransLink met Visa en Mastercard creditcard

China, Beijing: openbaarvervoerskaarten voor Beijing

China, Guangzhou: creditcard van UnionPay

China, Hangzhou: creditcards en betaalkaarten van UnionPay

China, Nanjing

China, Shanghai: openbaarvervoerskaarten voor Shanghai

China, Tianjin

Japan: al het openbaar vervoer met Suica-kaarten

Rusland: Moskou (metro via Mastercard), Novosibirsk en Sint-Petersburg

Singapore: al het OV waar met Mastercard betaald kan worden

Taiwan: Kaohsiung en Taoyuan Airport MRT

Verenigd Koninkrijk, Londen: contactloze betaalkaarten en creditcards

Verenigde Staten, Chicago: Ventra-kaart

Verenigde Staten, Portland: TriMet met contactloze betaalkaarten en creditcards

Verenigde Staten, Los Angeles

Verenigde Staten, New York (stad)

Verenigde Staten, Washington, D.C.

Apple Pay in het OV in Nederland

In Nederland is het in de trein niet mogelijk om direct met Apple Pay te reizen. De poortjes en incheckpalen ondersteunen momenteel alleen nog de OV-Chipkaart. De OV-Chipkaart is niet te gebruiken in combinatie met Apple Pay. Wel heeft de NS een test gedaan voor reizen met je bankpas en creditcard. Op het traject tussen Den Haag en Leiden is dit in 2019 onder een beperkt aantal gebruikers getest. In principe is dit een gewone contactloze betaling, zoals ook in winkels gebeurt. Onder de noemer Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven wordt gezocht naar meerdere vormen van betalen in het ov, waaronder met je mobiel.

In de toekomst

In maart 2021 is gestart met OVpay, het overkoepelende systeem om reizen en betalen voor het openbaar vervoer makkelijker te maken. Hieronder valt ook het betalen met je pinpas of creditcard en dus ook met Apple Pay. Sinds maart 2021 is OVpay gestart met de eerste proef in Lelystad, maar uiteindelijk komt dit in heel Nederland beschikbaar. Het is nog niet duidelijk wanneer het zover is. Ook bij de GVB in Amsterdam en HTM in Den Haag worden in de toekomst proeven gedaan.

Bekijk ook OVpay: proef van start met betalen in het ov met je iPhone In Lelystad is nu begonnen met de proef om in het ov in- en uit te checken met je pinpas of creditcard. Hierdoor kan je ook via je iPhone of Apple Watch betalen dankzij Apple Pay. De komende tijd volgen er steeds meer proeven, voordat het landelijk wordt uitgerold.

Persvoorlichter Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland liet eerder aan iCulture weten dat naar verwachting betaalinstrumenen zoals Apple Pay op den duur geschikt zijn voor betalen in het ov. Zodra dit dus in de toekomst landelijk uitgerold wordt, werkt dit ook met Apple Pay. Op kleine schaal wordt reizen met andere betaalmethodes dan de OV-Chipkaart al getest, maar van een brede uitrol is nog geen sprake. Pas in 2023 wordt de huidige techniek van de OV-Chipkaart uitgezet.

Dit kan er nu al

Echt reizen via Apple Pay in het Nederlandse openbaar vervoer is dus vooralsnog vooral toekomstmuziek, maar toch kan je nu al op een aantal manieren uit de voeten als je met je iPhone wil reizen met het openbaar vervoer.

Los kaartje kopen voor de trein

Je kan vaak wel bij kaartjesautomaten op NS-stations contactloos met pin afrekenen. Op deze manier heb je dus geen normale pinpas of eigen OV-Chipkaart nodig, want je rekent af met Apple Pay. Je gebruikt dan het papieren kaartje wel om in- en uit te checken.

Kaartje kopen via NS-app

Een andere manier om met de iPhone te reizen is door je NS-kaartje aan de Wallet-app toe te voegen. Dit is mogelijk sinds eind 2018. Je opent de poortjes via de QR-code op het kaartje, maar pas bij het scannen wel op dat niet per ongeluk automatisch je standaard Apple Pay-kaart in beeld komt. Als betaalmiddel in de NS-app wordt Apple Pay helaas niet ondersteund.

Bekijk ook NS-app laat je reizen via treinkaartjes in de Wallet-app: zo werkt het De NS-app werkt sinds kort nauw samen met de Wallet-app voor losse treinkaartjes. Je kan daardoor reizen met je iPhone en met de Apple Watch. Wij laten je zien hoe dat werkt en wat hier voor nodig is.

Los kaartje kopen voor de bus

In de bus kun je via pin een los kaartje kopen, maar dat is niet overal mogelijk. Op steeds meer plekken kun je contactloos pinnen, wat dus ook met Apple Pay werkt. Hou er wel rekening mee dat een los kaartje vaak duurder is dan het gebruik van je OV-Chipkaart.

Kaartje kopen via 9292-app

Sinds eind 2020 kun je ook met de 9292-app kaartjes voor het ov kopen. Naast de trein kan dat ook voor de bus, tram, metro en veerdiensten. De treinkaartjes van 9292 kun je ook in Wallet zetten. Helaas geldt dat nog niet voor andere kaartjes. Het kaartje zelf betalen doe je via iDEAL en helaas (nog) niet via Apple Pay.

Express-ov-kaart in Apple Pay

Sinds iOS 12.3 en watchOS 5.2.1 kun je in de instellingen ook een zogenaamde Express Transit-kaart instellen. Met een Express-ov-kaart (ook wel Express Transit) kun je zonder verificatie reizen met Apple Pay. Het is daardoor niet nodig om jezelf te identificeren via Face ID of Touch ID, waardoor je alleen nog maar je iPhone of Apple Watch bij het toegangspoortje hoeft te houden. Het voordeel hiervan is dat het een stuk sneller gaat. Voorheen was deze functie alleen beschikbaar voor bijvoorbeeld de Suica-kaarten in Japan, maar ook andere kaarten en regio’s kunnen hier gebruik van maken. In Nederland en België wordt de Express-ov-kaart niet bij vervoersbedrijven ondersteund. Sommige betaalkaarten die in Nederland uitgegeven worden zijn wel geschikt om in te stellen (meestal creditcards).

Deze functie is te activeren voor gebruikers die Apple Pay ingesteld hebben via Instellingen > Wallet en Apple Pay > Express-ov-kaart. Het nadeel is wel dat iedereen met fysieke toegang tot jouw iPhone kan reizen via jouw ingestelde kaart, omdat er in dit geval niet gecontroleerd wordt wie de iPhone gebruikt. Via Zoek mijn iPhone kun je Apple Pay blokkeren mocht je iPhone gestolen zijn.

In onderstaande video is te zien hoe zo’n express-kaart werkt.

Op de iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR en nieuwer zijn dergelijke kaarten ook beschikbaar als de batterij leeg is. Zodra je accupercentage 0% bereikt, gaat je iPhone naar de spaarstand (te herkennen aan het lege batterij-icoontje). In dat geval zijn deze Express-kaarten nog maximaal vijf uur te gebruiken. De kaart werkt niet als je de iPhone zelf uitgeschakeld hebt.

Kaarten en OV-bedrijven moeten de express-functie wel ondersteunen, dus het betekent niet dat je dit overal in alle landen kan gebruiken waar je met Apple Pay kan reizen. Momenteel werkt het op deze plekken:

China, Beijing

China, Shanghai

China, met China T-Union-ov-kaarten

Hong Kong

Japan

Verenigd Koninkrijk, Londen

Verenigde Staten, Chicago

Verenigde Staten, Los Angeles

Verenigde Staten, Portland

Verenigde Staten, New York (stad)

Verenigde Staten, Washington, D.C.

Nederland en België worden dus niet ondersteund om te reizen met de Express-ov-functie. Er zijn voor zover bekend nog geen concrete plannen om deze functie in Nederland te ondersteunen. In bovenstaande regio’s heb je soms een specifieke kaart nodig, maar in bijvoorbeeld Londen worden alle Express-ov-geschikte kaarten ondersteund. Je kan daar dus ook met een Nederlandse kaart die hiermee samenwerkt reizen.

Openbaar vervoer met Apple Pay in België

In België is ook gestart met een proef voor het reizen via Apple Pay. In het Brusselse openbaar vervoer kun je je contactloze bankpas gebruiken om te reizen met onder andere de metro. Ook Apple Pay is hiervoor geschikt, net als andere betaalmethoden zoals Google Pay en Payconiq. Bij alle voertuigen van De Lijn kun je vanaf het voorjaar van 2020 ook met je betaalpas, en dus Apple Pay, reizen. In ons eerdere artikel lees je meer over de proef van openbaar vervoer in België met Apple Pay.

Bekijk ook Apple Pay komt in België naar tram, bus en metro In Londen en Singapore is het al langer mogelijk. Nu komt het ook naar Brussel: afrekenen in het openbaar vervoer met Apple Pay. Je hoeft alleen je Apple Watch of iPhone tegen de contactloze terminal te houden.

Meer over Apple Pay

Wil je meer weten over Apple Pay? In onze uitleg vind je meer algemene informatie.

Bekijk ook Apple Pay: het complete overzicht van Apple's betaaldienst Apple Pay is de mobiele betaaldienst van Apple. Bij welke banken werkt Apple Pay, in welke landen werkt het en hoe doe je een betaling? Lees hier alles over Apple Pay in Nederland, de beveiliging en alle aangesloten banken en winkels.