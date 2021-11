Heb je een vliegreis gepland en vertrek je daarvoor vanaf Schiphol, dan kun je eenvoudig je weg vinden op dit vliegveld dankzij Apple Kaarten. Met de luchthaven-plattegronden kun je precies zien waar de winkels zich bevinden, hoeveel verdiepingen er zijn en waar jouw gate is. In deze tip vertellen we van welke luchthavens je al plattegronden kunt vinden.



Schiphol: plattegrond in Apple Kaarten

Apple maakt het sinds iOS 11 gemakkelijker om te navigeren op vliegvelden en in winkelcentra. Met plattegronden kun je precies zien waar de winkels en het dichtstbijzijnde toilet te vinden zijn. Hierdoor wordt indoor navigatie nog gemakkelijker. Het werkt al op Schiphol en op talloze andere luchthavens.

Om op Schiphol te navigeren, ga je als volgt te werk:

Open de Apple Kaarten-app op de iPhone of iPad. Zorg dat de weergave op ‘Kaart’ staat, dus niet op ‘Satelliet’. Voer de zoekopdracht ‘Schiphol’ in. Zoom iets in totdat je de link Bekijk binnenkant ziet. Tik hierop. Je ziet nu per verdieping welke winkels en voorzieningen er op Schiphol zijn.

Aan de rechterkant zie je een cijfer verschijnen. Hiermee kun je wisselen tussen de verdiepingen. Met oranje iconen worden onder andere winkels en restaurants weergegeven en door erop te tikken bekijk je meer informatie over de desbetreffende vestiging. Ook kun je bij de paarse iconen de toiletten vinden.

Schiphol: indoor navigatie op luchthavens

Behalve winkels, restaurants en andere voorzieningen, kun je ook de verschillende pieren Schiphol van binnen bekijken. Je ziet dan precies waar welke gate zit. Zoek hiervoor in Apple Kaarten naar Schiphol en zoom een stukje in. Bij elke pier kun je binnenkijken door te tikken op Bekijk binnenkant. Alle bijbehorende gates worden dan in het geel weergegeven. Moet je voor je vlucht naar D57, dan zoek je dit dus eenvoudig op. Je ziet dan ook meteen of er nog toiletten onderweg zijn.

Je kunt de zoekfunctie van Apple Kaarten niet gebruiken om direct te navigeren naar een bepaalde gate, maar zult dit handmatig op de kaart te kijken waar je bent en waar de gewenste gate is.

Wil je gemakkelijker naar een bepaalde gate navigeren, dan kan dat ook met de KLM Schiphol AirPort Map en in de KLM-app voor iOS. De gate wordt opgelicht als je een vlucht hebt en je krijgt nog meer functionaleiten te zien rondom je reis.

Andere luchthaven-plattegronden in Apple Kaarten

De plattegronden van luchtvelden worden steeds verder uitgebreid. Apple heeft een lijst met luchthavens opgesteld, zodat je precies weet of je op jouw bestemming gebruik kunt maken van indoor kaarten.

Het gaat onder andere om de volgende vliegvelden:

Amsterdam Airport Schiphol AMS

Berlin Tegel Airport TXL

Berlin Schönefeld Airport SXF

Chicago O’Hare International Airport ORD

Chicago Midway International Airport MDW

Detroit Metropolitan Wayne County Airport DTW

Geneva Airport GVA

Hong Kong International Airport HKG

Houston George Bush Intercontinental Airport IAH

Houston William P. Hobby Airport HOU

Las Vegas McCarran International Airport LAS

London Heathrow Airport LHR

London Gatwick Airport LGW

Los Angeles International Airport LAX

Miami International Airport MIA

New York John F. Kennedy International Airport JFK

New York LaGuardia Airport LGA

Newark Liberty International Airport EWR

Verder zijn er plattegronden van diverse Noord-Amerikaanse vliegvelden aanwezig, zoals van Baltimore/Washington (BWI), Denver (DEN), Edmonton (YEG), Indianapolis (IND), Jacksonville (JAX), Orange County (SNA), Minneapolis (MSP), Nashville (BNA), Oakland (OAK), Philadelphia (PHL), Pittsburgh (PIT), Portland (PDX), San Diego (SAN), San Jose (SJC), Seattle (SEA) en Vancouver (YVR). Het gaat in de genoemde steden vooral om de internationale luchthavens en niet om de kleinere, regionale vliegvelden.

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met meer dan 1.000 iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!

